ВР "уволила" Бойко с должности министра экологии
Вместо него назначен "регионал" Злочевский
Верховная Рада Украины освободила от должности Виктора БОЙКО от должности министра охраны окружающей природной среды.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 258 народных депутатов из 437 зарегистрированных в сессионном зале.
Представление об освобождении В.БОЙКО от должности министра представлял лично премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.
Отвечая на вопрос депутатов, Н.АЗАРОВ сказал, что смена руководителя министерства связана с его переходом на другую работу. Он также сказал, что после смены руководителя в министерстве состоятся «соответствующие кадровые изменения».
Напомним, В.БОЙКО был назначен на должность министра в марте 2010 года по квоте фракции Блока Литвина.
1 июля Кабинет министров предложил парламенту освободить В.БОЙКО от должности министра охраны окружающей природной среды Украины. При этом причины отставки В.БОЙКО в соответствующем проекте постановления не были указаны.
Кабмин зарегистрировал в ВР представление о назначении на должность министра охраны окружающей природной среды Николая ЗЛОЧЕВСКОГО, народного депутата от Партии регионов.
В.БОЙКО был назначен министром по квоте фракции Блока Литвина 11 марта. В 2005 году он возглавлял Государственный комитет Украины по государственному материальному резерву.
Вместе с тем, сегодня Верховная Рада назначила Николая ЗЛОЧЕВСКОГО на должность министра охраны окружающей природной среды.
За принятие соответствующего решения проголосовали 259 народных депутатов из 437, зарегистрированных в сессионном зале.
Представлял кандидатуру Н.ЗЛОЧЕВСКОГО премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ. Глава правительства назвал Н.ЗЛОЧЕВСКОГО «хорошим, квалифицированным специалистом».
Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ на пленарном заседании принес присягу министра, чтобы сразу приступить к исполнению своих обязанностей.
Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ, 1966 года рождения, является народным депутатом Украины текущего созыва от Партии регионов.