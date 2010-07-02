Семиноженко больше не вице-премьер-министр
11:18, 02 июля 2010Разное
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ВР освободила его от должности
Верховная Рада Украины освободила Владимира СЕМИНОЖЕНКО от должности вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 378 народных депутатов из 431 зарегистрированного в сессионном зале.
Отставку В.СЕМИНОЖЕНКО поддержали как фракции коалиции, так и оппозиции.
Проект постановления об отставке В.СЕМИНОЖЕНКО был внесен на рассмотрение ВР народным депутатом от БЮТ Ольгой БОДНАР.
Как сообщал УНИАН, 11 марта Верховная Рада Украины назначила В.СЕМИНОЖЕНКо на должность вице-премьер-министра.
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