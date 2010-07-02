Семиноженко больше не вице-премьер-министр

Верховная Рада Украины освободила Владимира СЕМИНОЖЕНКО от должности вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 378 народных депутатов из 431 зарегистрированного в сессионном зале.

Отставку В.СЕМИНОЖЕНКО поддержали как фракции коалиции, так и оппозиции.

Проект постановления об отставке В.СЕМИНОЖЕНКО был внесен на рассмотрение ВР народным депутатом от БЮТ Ольгой БОДНАР.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Верховная Рада Украины назначила В.СЕМИНОЖЕНКо на должность вице-премьер-министра.