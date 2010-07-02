В Украине разработали программу, позволяющую парализованным людям работать на компьютере

Студенты донецкого филиала Компьютерной Академии ШАГ (Украина) разработали программу CrossView, которая позволит даже полностью парализованному больному или человеку без рук полноценно пользоваться компьютером. Ставка делается только на глаза. Обычный компьютер, обычная веб-камера - вот и все, что нужно для работы.

Компьютерная программа с помощью веб-камеры отслеживает направление взгляда пользователя и позволяет, как "мышкой", управлять всеми функциями компьютера, а набор текста реализуется с помощью уникальной разработки – языка глазных жестов.

Интернет, электронная почта, социальные сети, просмотр новостей – все это станет доступным для полностью парализованных людей. Впервые у них появился шанс вернуть себе полноценное общение. По сведениям разработчиков, всего в мире насчитывается около 36 миллионов абсолютно обездвиженных людей, нуждающихся в общении и обмене информацией. Программа CrossView даст им шанс не только полноценно использовать компьютер, но и стать полезными обществу, считают разработчики.

«Современные технологии в медицине могут многое, тем не менее, количество больных, имеющих проблемы с двигательными функциями слишком велико. И когда медицина бессильна, именно общение, возможность быть полезным оставляют у таких людей желание жить.- комментирует событие Барбир С.П., заведующая травматологическим отделением одной из донецких больниц. - Работа на компьютере глазами – это фантастический шанс не дать полностью парализованным людям хоронить себя живьем».

Украинские студенты представят свою разработку на финальной части всемирного конкурса молодых программистов Microsoft Imagine Cup 2010, которая состоится в Варшаве (Польша) с 3 по 9 июля 2010 года.

«Вызывает глубокое уважение желание студентов работать в социальной сфере, помогать парализованным людям», - считает вице-президент ассоциации IT-Ukraine, Дмитрий Корчевский, - «эта разработка демонстрирует высокий профессиональный потенциал наших студентов и сможет достойно представить Украину на международном конкурсе программистов Microsoft Imagine Cup.»