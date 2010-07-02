ГЛАВНОЕ на 2 июля (день)

Основные события первой половины сегодняшнего дня

Кадровая политика

Верховная Рада Украины освободила от должности Виктора БОЙКО от должности министра охраны окружающей природной среды.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 258 народных депутатов из 437 зарегистрированных в сессионном зале.

Представление об освобождении В.БОЙКО от должности министра представлял лично премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Отвечая на вопрос депутатов, Н.АЗАРОВ сказал, что смена руководителя министерства связана с его переходом на другую работу. Он также сказал, что после смены руководителя в министерстве состоятся «соответствующие кадровые изменения».

Напомним, В.БОЙКО был назначен на должность министра в марте 2010 года по квоте фракции Блока Литвина.

1 июля Кабинет министров предложил парламенту освободить В.БОЙКО от должности министра охраны окружающей природной среды Украины. При этом причины отставки В.БОЙКО в соответствующем проекте постановления не были указаны.

Кабмин зарегистрировал в ВР представление о назначении на должность министра охраны окружающей природной среды Николая ЗЛОЧЕВСКОГО, народного депутата от Партии регионов.

В.БОЙКО был назначен министром по квоте фракции Блока Литвина 11 марта. В 2005 году он возглавлял Государственный комитет Украины по государственному материальному резерву.

Вместе с тем, сегодня Верховная Рада назначила Николая ЗЛОЧЕВСКОГО на должность министра охраны окружающей природной среды.

За принятие соответствующего решения проголосовали 259 народных депутатов из 437, зарегистрированных в сессионном зале.

Представлял кандидатуру Н.ЗЛОЧЕВСКОГО премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ. Глава правительства назвал Н.ЗЛОЧЕВСКОГО «хорошим, квалифицированным специалистом».

Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ на пленарном заседании принес присягу министра, чтобы сразу приступить к исполнению своих обязанностей.

Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ, 1966 года рождения, является народным депутатом Украины текущего созыва от Партии регионов.

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Верховная Рада Украины освободила Владимира СЕМИНОЖЕНКО от должности вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 378 народных депутатов из 431 зарегистрированного в сессионном зале.

Отставку В.СЕМИНОЖЕНКО поддержали как фракции коалиции, так и оппозиции.

За отставку В.СЕМИНОЖЕНКО проголосовали 153 из 172 народных депутатов из фракции Партии регионов, 120 из 155 членов фракции БЮТ, 57 из 72 членов фракции НУ-НС, 18 из 20 членов фракции Блока Литвина, в полном составе фракция КПУ и трое из четырех внефракционных депутатов.

Проект постановления об отставке В.СЕМИНОЖЕНКО был внесен на рассмотрение ВР народным депутатом от БЮТ Ольгой БОДНАР.

Как сообщал УНИАН, 11 марта 2010 года Верховная Рада Украины назначила В.СЕМИНОЖЕНКО на должность вице-премьер-министра.

Финансы

Украина прорабатывает вопрос выпуска своих правительственных облигаций на территории РФ, номинированных в российских рублях

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя правительства РФ – министр финансов РФ Алексей КУДРИН во время Международного инвестиционного форума «Финансирование посткризисных экономик государств – участников СНГ», который проходит в Ялте.

“В настоящее время Украина и Беларусь прорабатывают этот вопрос”, - сказал А.КУДРИН. При этом он отметил, что как российские банки, так и российское правительство готовы поддержать эту инициативу.

Кроме того, министр РФ заявил о том, что Россия намерена в этом или в 2011 году осуществить еврозайм, номинированный в российских рублях.

А.КУДРИН также отметил, что по прогнозам правительства, рост кредитования в России по итогам 2010 года составит 5-10%. При этом по итогам первого полугодия этот показатель, возможно, будет на уровне 2%.

Говоря о сотрудничестве в рамках СНГ, министр финансов РФ отметил необходимость прямых двусторонних котировок валют стран – участниц СНГ.

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Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ уверяет, что предприятиям-экспортерам правительство не будет насильно навязывать возврат НДС в виде ценных бумаг вместо «живых» денег.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера вечером на пресс-конференции в Краматорске (Донецкой обл.), где находился с рабочим визитом.

А.КЛЮЕВ, отвечая на вопрос, как правительство себя поведет в случае, если предприятия-экспортеры откажутся вместо «живых» денег получить от государства облигации в счет погашения долга по невозврату НДС, сказал: «Насилия ни над одним предприятием не будет. Кто хочет воспользоваться этим механизмом, тот и будет пользоваться, кто не хочет – тот пользоваться не будет».

Он еще раз отметил, что этот большой долг по невозвращенному НДС остался еще от предыдущей власти, и сегодня государство предлагает лишь, как вариант, один из способов его погашения через приобретение облигаций.

«Возврат государством НДС предприятиям-экспортерам, конечно, не простой. У нас 25 млрд. долга от старого правительства (осталось), это достаточно тяжело. Но мы со всеми предприятиями находим компромисс», - сказал А.КЛЮЕВ.

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В сводный бюджет в январе-июне поступило 81,7 млрд. грн. платежей, которые контролируются налоговыми органами, что на треть больше, по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины.

В ГНАУ также сообщают, что в июне т.г. вследствие предпринятых мер по детенизации доходов физлиц в местные бюджеты поступило 6,008 млрд. грн., что на 17,4%, или на 890,8 млн. грн., больше, по сравнению с июнем 2009 г.

Страхование

Объем чистых страховых выплат украинских страховщиков по итогам I квартала составил 1 млрд. 237,6 млн. грн., что на 11,4% меньше показателя января-марта 2009 года (1 млрд. 396,5 млн. грн.).

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг).

По данным комиссии, валовые страховые выплаты в I квартале 2010 года против показателя января-марта 2009 года уменьшились на 16,7% - до 1 млрд. 255,8 млн. грн. При этом страховые выплаты по рисковым видам страхования составили – 1 млрд. 242,1 млн. грн., по страхованию жизни – 13,6 млн. грн.

По данным комиссии, уровень валовых страховых выплат снизился с 32,2% по итогам января-марта 2009 года до 26,7% в I квартале 2010 года, уровень чистых страховых выплат в январе-марте 2010 года составил 45% против 44,4% по итогам января-марта 2009 года.

Структура валовых страховых выплат по итогам I квартала 2010 года была следующей: добровольное страхование имущества – 840,5 млн. грн. (67%), добровольное личное страхование – 204,9 млн. грн. (16%), негосударственное обязательное страхование – 189,9 млн. грн. (15%), страхование жизни – 13,6 млн. грн. (6%), добровольное страхование ответственности – 6,3 млн. грн. (1%), государственное обязательное страхование – 0,5 млн. грн.

Структура валовых страховых выплат по видам страхования на конец I квартала 2010 года была следующей: автострахование (ОСАГО, КАСКО) – 659,5 млн. грн. (52%), страхование финансовых рисков – 262,4 млн. грн. (1%), медицинское страхование – 167,9 млн. грн. (13%), страхование кредитов – 34,7 млн. грн. (3%), страхование имущества – 37,5 млн. грн. (3%), страхование медицинских расходов – 20,3 млн. грн. (2%), страхование от огневых рисков – 13,8 млн. грн. (1%), «Зелена карта» - 14,7 млн. грн. (1%), страхование жизни – 13,6 млн. грн. (1%), другие виды страхования – 31,4 млн. грн. (3%).

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Чистые страховые премии (валовые премии без учета премий по внутреннему исходящему перестрахованию) украинских страховщиков в I квартале 2010 года против показателя аналогичного периода 2009 года уменьшились на 12,7% - до 2 млрд. 749 млн. грн. (против 3 млрд. 148,2 млн. грн. в январе-марте 2009 года).

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг).

Сообщается, что сумма валовых страховых премий украинских страховщиков по итогам I квартала 2010 года составила 4 млрд. 697,7 млн. грн. (на 0,4% больше показателя января-марта 2009 года).

При этом, по данным Госфинуслуг, по итогам прошлого года сумма страховых премий по рисковым видам страхования составила 4 млрд. 533,1 млн. грн. (96% общей суммы валовых страховых премий), а по страхованию жизни – 164,6 млн. грн. (4%).

Также сообщается, что из общего объема валовых страховых платежей 27,6% (1 млрд. 297,9 млн. грн.) страховщики получили от физических лиц, 44% (2 млрд. 067 млн. грн.) от юридических, остальные 28,4% (1 млрд. 332,8 млн. грн.) – от перестраховщиков.

По итогам I квартала 2010 года украинские страховщики направили в перестрахование 2 млрд. 263,6 млн. грн. (в январе-марте 2009 года – 2 млрд. 263,6 млн. грн.), из них: перестраховщикам-нерезидентам – 314,9 млн. грн. (в январе-марте 2009 года - 311,4 млн. грн.), перестраховщикам-резидентам – 1 млрд. 948,7 млн. грн. (в январе–марте 2009 года – 1 млрд. 529 млн. грн.).

Общая сумма страховых выплат компенсированных перестраховщиками по итогам I квартала 2010 года составила 55,7 млн. грн. (в январе-марте 2009 года – 168,4 млн. грн.), в том числе: перестраховщиками-нерезидентами – 37,5 млн. грн. (в январе-марте 2009 года – 57,7 млн. грн.), перестраховщиков-резидентов – 18,2 млн. грн. (в январе-марте 2009 года – 110,7 млн. грн.).

По данным Госфинуслуг, на 1 апреля 2010 года в Украине зарегистрировано 444 страховых компаний, в том числе 374 – рисковых страховщика и 70 компании по страхованию жизни.

В январе-марте 2010 года из Госреестра финучреждений исключены 8 страховых компаний – 6 рисковых страховщиков и 2 компании по страхованию жизни. При этом зарегистрировано всего две новых рисковых страховых компании.

ТЭК

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ считает перспективной добычу сланцевого газа в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера вечером на пресс-конференции в Краматорске (Донецкой обл.), где находился с рабочим визитом.

А.КЛЮЕВ отметил, что сегодня в Украине специалисты изучают американский опыт добычи сланцевого газа, природные запасы которого у нас в стране достаточно большие.

«У нас одни из самых крупных месторождений сланца на Украине. Мы начали изучать опыт по сланцевому газу. В Америке, например, за три года, а они начали добывать практически с нуля, добывают 40 млрд. кубов в год этого сланцевого газа», - сказал он.

При этом первый вице-премьер-министр добавил, что себестоимость сланцевого газа хотя и выше обычного газа, однако его производство перспективно. «Себестоимость там, конечно, намного выше, чем добыча обычного газа – где-то за 1 тыс. кубов – 120-150 долларов, но это все равно не 450 долларов. Поэтому это большая перспектива. И сейчас мы этим занимаемся», - сообщил первый вице-премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО заявил, что Украина рассчитывает до конца года создать совместное предприятие (СП) с компаниями Shell (Нидерланды) и ExxonMobil (США) по добыче угольного метана и сланцевого газа на территории Украины.

Справка УНИАН. Сланцевый газ - природный газ, добываемый из сланца, распространенной осадочной породы.

Сланцевый газ изменил энергетический рынок США и обеспечивает 15-20% добычи. В 2009 году США впервые с 2001 года обогнали Россию по добыче газа, в основном за счет сланцевого газа.

Крупнейшие нефтяные компании, включая ExxonMobil и Shell получили лицензии на поиск сланцевого газа в Швеции, Польше, Германии и Франции. Таким образом сланцевый газ может вскоре прийти в Европу, изменив баланс сил в ее отношениях с Россией.

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Апелляционный суд города Киева оставил в силе решение Печерского районного суда столицы от 24 июня, который избрал для бывшего председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРАЕНКО меру меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в резулятивной части постановления, которое огласила сегодня коллегия Апелляционного суда.

Как отмечается в документе, «заслушав объяснения сторон, суд решил постановление Печерского райсуда от 24 июня об избрании А.МАКАРЕНКО меру пресечения оставить без изменений».

Полный текст постановления стороны-участницы процесса могут получить не раньше вторника-среды следующей недели.

Между тем, БЮТ обжалует в Верховном Суде Украины решение Апелляционного суда Киева, который оставил в силе решение Печерского районного суда столицы от 24 июня об избрании в отношении бывшего председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом Юлия ТИМОШЕНКО заявила, комментируя сегодняшнее постановление суда.

«Наша команда вместе с адвокатами будет обращаться в Верховный Суд», чтобы обжаловать сегодняшнее постановление Апелляционного суда Киева, сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она убеждена, что судьи Апелляционного суда столицы получили указание оставить А.МАКАРЕНКО под стражей.

Как сообщал УНИАН, 11 июня председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявил, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту нанесения государству Украина ущерба в связи с решением Стокгольмского арбитража по иску компании “РосУкрЭнерго” к НАК “Нафтогаз Украины”.

23 июня Главное следственное управление СБУ возбудило в отношении экс-председателя Государственной таможенной службы А.МАКАРЕНКО уголовное дело по факту служебной небрежности.

СБУ вызвала А.МАКАРЕНКО 23 июня в качестве свидетеля по уголовному делу о незаконном таможенном оформлении газа, принадлежавшего компании "РосУкрЭнерго", и который согласно договору с российским ОАО "Газпром" был продан НАК "Нафтогазу Украины".

После допроса А.МАКАРЕНКО предъявили постановление о задержании.

Печерский районный суд Киева 25 июня вынес постановление об избрании в отношении А.МАКАРЕНКО меры пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

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Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона "О принципах функционирования рынка природного газа".

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 306 из 424 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В проекте определены виды деятельности на рынке природного газа, которые нуждаются в лицензировании - деятельность по транспортировке магистральными трубопроводами, распределение природного и нефтяного газа, поставки по регулируемому и нерегулируемому тарифу, хранение природного газа.

Предусмотрено, что основы функционирования рынка природного газа определены на конкурентных принципах, за исключением деятельности субъектов природных монополий, в частности, свободный выбор поставщиков природного газа; торговля природным газом, в т.ч на аукционах, биржах, а также путем проведения тендеров на поставки природного газа, кроме объемов природного газа по закупочным ценам в случаях и порядке, определенных положениями законопроекта.

Также определены полномочия центрального органа исполнительной власти (Минтопэнерго) в части осуществления государственного управления в отрасли, а также полномочия органа регулирования (НКРЭ), государственных органов, которые осуществляют государственный надзор в сфере функционирования рынка природного газа.

Предусмотрен доступ к единой газотранспортной системе Украины на принципах равенства прав всех субъектов рынка и функции единого оператора ЕГТСУ и основания отказа единого оператора и газотранспортных и газораспределительных предприятий в предоставлении доступа к ЕГТСУ.

Законопроектом установлены основные принципы, которые определяют независимость газотранспортного и газораспределительного предприятия в составе вертикального интегрированного предприятия: запрет на совмещение должностей в составе вертикально-интегрированного предприятия; самостоятельность принятия решений относительно использования объектов газотранспортной системы или газораспределительных сетей для осуществления соответствующей лицензионной деятельности и оперативно-технологического управления.

Статьей 18 законопроекта установлен порядок проведения расчетов за природный газ населением и бюджетными учреждениями и организациями, что предусматривает открытие в учреждениях уполномоченного банка текущих счетов со специальным режимом использования и перечисления средств в соответствии с алгоритмом распределения (НКРЭ), а также права, обязанности и ответственность субъектов рынка природного газа (потребителей, поставщиков, газодобывающих, газотранспортных и газораспределительных предприятий).

С целью обеспечения постепенного и последовательного перехода к полномасштабному рынку природного газа устанавливается переходный период, который включает следующие этапы:

первый этап, на котором осуществляется разделение функций по распределению и поставкам природного газа, определение потребителей, которые обретают статус квалифицированных, и определение Кабинетом министров Украины гарантированных поставщиков. Этот этап начинает действовать с 1 января 2012 года;

второй этап, на котором все категории потребителей обретают статус квалифицированных потребителей. Этот этап начинает действовать с 1 января 2015 года.

До определения в порядке, установленном Кабмином, гарантированного поставщика функции такого поставщика осуществляют субъекты хозяйствования, которые имеют лицензию на поставки природного газа по регулируемому тарифу.

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С 25 июня по 2 июля 2010 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты снизились в среднем на 0,1%. Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 25 июня по 2 июля 2010 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-80 – снизились на 0,1% - с 6,95 грн./литр до 6,94 грн./литр

Бензин А-92 – снизились на 0,1% - с 7,30 грн./литр до 7,29 грн./литр

Бензин А-95 – снизились на 0,1% - с 7,63 грн./литр до 7,62 грн./литр

Дизельное топливо – сохранились на уровне 6,86 грн./литр.

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году – 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива – 4,36 млн. тонн (в 2008 году – 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.

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Лисичанский НПЗ (ЗАО «ЛИНИК», Луганская область) 1 июля вышел в режим после проведения планового капитального ремонта в мае-июне и полностью готов к выпуску дизельного топлива с содержанием серы не выше 50 ppm (соответствует нормам Евро-4).

Об этом УНИАН сообщили в департаменте по связям с общественностью ООО «ТНК-ВР Коммерс».

В сообщении отмечается, что до конца текущего месяца предприятие намерено переработать свыше 110 тыс. тонн сырья, выработав из него около 24 тыс. тонн бензинов и 13 тыс. тонн дизельного топлива.

«В ходе плановой остановки НПЗ была проведена реконструкция установки гидроочистки дизельных топлив. Теперь предприятие может выпускать все товарное дизельное топливо с остаточным содержанием серы не выше 50 ppm, то есть в соответствии с нормами Евро-4», — отметил председатель правления ООО «ТНК-ВР Коммерс» Дидье КАЗИМИРО.

По словам топ-менеджера, компания обеспечивает собственные и джобберские АЗС исключительно дизельным топливном нового стандарта.

«Мы рассчитываем, что планы страны по внедрению европейских стандартов качества не будут меняться, и с начала 2011 года мы сможем предложить украинским потребителям не только дизтопливо, но и бензин Евро-4 производства Лисичанского НПЗ», — отметил Д.КАЗИМИРО

Как сообщалось ранее, с момента покупки инвестором контрольного пакета акций Лисичанского НПЗ в 2000 году на заводе было построено шесть новых производственных установок, а также модернизирована установка получения элементарной серы. Общий объем инвестиций в предприятие за минувшие десять лет составил около 500 млн. долл.

До 2004 года Лисичанский НПЗ останавливался на ремонт каждые шесть месяцев, а основной задачей являлось восстановление нормальной работоспособности оборудования. Благодаря реализуемой ТНК-ВР программе развития предприятия в 2004 году НПЗ перешел на годовой рабочий цикл, а с 2006 года останавливается на ремонт один раз в два года. Последний раз капитальный ремонт на «ЛИНИКе» проводился в 2008 году.

Справка УНИАН. Лисичанский НПЗ (Луганская обл.) – второй по мощности в Украине завод, способный ежегодно перерабатывать 16 млн. тонн нефти. Завод принадлежит российско-британскому холдингу ТНК-ВР.

ЗАО "ЛИНИК", которое является собственником производственных мощностей Лисичанского НПЗ, входит в группу компаний ТНК-ВР в Украине.

Группа ТНК-ВР входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Компания создана в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов компании ВР в России и нефтегазовых активов консорциума Альфа, Аксесс/Ренова (ААР).

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Танкер "Дженмар дифенс" с венесуэльской нефтью для Беларуси пришвартовался сегодня у причала нефтегазового терминала Одесского морского торгового порта.

Как сообщили УНИАН в диспетчерской нефтегазового терминала, в танках судна свыше 80 тыс. тонн углеводородного сырья. Перевалку третьей партии нефти в емкости нефтебазы порта планируется осуществить в течение четырех дней. Затем ее доставят железнодорожными цистернами на Мозырский НПЗ в Беларусь.

Как сообщал ранее УНИАН, в мае 2010 года Беларусь начала поставлять для Мозырского нефтеперерабатывающего завода нефть из Венесуэлы через территорию Украины. В мае-июне через Одесский торговый морской порт в Беларусь транспортировано 160 тысяч тонн венесуэльской нефти. В течение года через Одесский морской торговый порт, согласно достигнутым договоренностям, будет поставлено на Мозырский НПЗ для дальнейшей переработки и реализации около 4 млн. тонн венесуэльской нефти. Предыдущую партию в 80 тыс. тонн углеводородного сырья доставил в порт 19 июня танкер "Минерва София".

Транспорт

На следующий, 53-й Совет железнодорожного транспорта государств-участниц СНГ и других государств «Пространства 1520» (широкий железнодорожный путь) будет вынесен вопрос о создании постоянно действующей Конференции по отработке Единой системы управления грузовыми вагонами различных форм собственности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил президент ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Владимир ЯКУНИН.

«Мы, по всей видимости, на следующем Совете, который пройдет в октябре в Литве, будем предлагать, и думаю, это будет принято, создать постоянно действующую Конференцию при Совете железнодорожного транспорта, посвященную выработке решений по этому вопросу», - сказал он.

Соответствующее решение принято по результатам круглого стола «Принципы эксплуатации грузовых вагонов на "Пространстве 1520" в новых условиях», который состоялся вчера в Киеве при участии представителей железнодорожных администраций и операторов, частных компаний разных стран.

«Зачастую частному оператору вагонов выгоднее, чтобы вагон находился на путях отстоя, а не возил грузы. В то время как перевозчик во всех странах осуществляет публичную акцию перевозки и обязан взять груз в любой точке сети и перевезти его в любую точку сети. Для того чтобы избежать такого развития событий, мы ведем последовательную работу с частными операторами, направленную на выработку принципов управления парками вагонов. Назвали ее сегодня «Единая система управления вагонов различной собственности». Полагаем, что в конце этого пути мы должны будем создать систему, при которой не разрушается управление движением», - отметил В.ЯКУНИН.

В свою очередь, генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК отметил, что при разработке этой единой системы управления сейчас отрабатывается формула, при которой не важно будет, на каком этапе реформирования находится та или иная железнодорожная администрация.

«Железнодорожные администрации, как операторы инфраструктуры, и участники железнодорожного бизнеса, в т.ч. собственники вагонов, должны работать в единой формуле, и эта формула должна быть интересна на предмет окупаемости бизнеса. Параллельно с этим мы будем предлагать, что если железнодорожная администрация будет работать и вести эту единую систему управления парками вагонов разных форм собственности, то мы обязательно предложим лучшую эффективность. Частный оператор должен почувствовать эту эффективность от такого комплекса принятых управленческих решений», - подчеркнул М.КОСТЮК.

Как сообщал УНИАН, вчера в ходе круглого стола в Киеве обсуждалась возможность

консолидации инвентарных и частных парков грузовых вагонов. Инициатором создания такого общего парка на пространстве широких железнодорожных путей 1520 мм стала «Укрзализныця», два железнодорожных научных подразделения которой занимаются научным и техническим решением этого вопроса.

Эффективность работы такого общего парка заключается в минимизации расходов на порожний пробег вагонов, минимизации простоя, решении проблемы дефицита вагонов и т.п. На сегодня главной задачей является разработка технического обоснования работы общим парком украинскими научными учреждениями. Эту разработку планируется завершить в сентябре текущего года.

По данным дирекции Совета железнодорожного транспорта стран-участниц СНГ, на сегодня парк грузовых вагонов стран Содружества, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии составляет 1 млн. 464,710 тыс., из них 656,154 тыс. вагонов (44,8%) - инвентарные, 808,556 тыс. (55,2%) – частные.

Справка УНИАН. В Совет железнодорожного транспорта стран-участниц СНГ входят железнодорожные администрации Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, ассоциированные члены Совета – руководители железнодорожных администраций Болгарии, Грузии, Латвии, Финляндии. В заседании Совета также принимают участие железнодорожные администрации Литвы и Эстонии.

Совет железнодорожного транспорта стран-участниц СНГ создан 9 марта 1992 года. Главные задачи совета – координация работы железнодорожного транспорта на международном уровне, разработка согласованных условий и принципов работы для обеспечения функционирования и развития транспортно-экономических связей между государствами СНГ, а также с третьими странами, принятие нормативных документов в рамках своей деятельности.

Автопром

Профсоюзы Варшавской автомобильной фабрики (FSO) обратились к главе правительства Польши Дональду ТУСКУ с просьбой проконтролировать выполнение условий покупки предприятия украинской компанией «УкрАвто».

Об этом сказано в письме четырех профсоюзов предприятия, текстом которого располагает УНИАН.

«В связи с критической ситуацией, связанной с дальнейшим функционированием FSO и зависимых от нее компаний по всей Польше, просим принять меры относительно выполнения условий договора продажи фабрики украинскому инвестору от 30 июня 2005 года», - сказано в письме.

Профсоюзы считают, что «УкрАвто» не выполнило взятые на себя обязательства относительно сохранения трудоустройства и объемов производства в 2008-2009 годах.

По мнению главы профсоюза «Солидарность» FSO Франчишка ПЕТРОВСКИ, причиной проблемы является то, что украинский инвестор не договорился о гарантированных объемах производства Shevrolet Aveo, перенес производство Daewoo Lanos в Украину и не застраховался от валютных рисков до начала финансвого кризиса в конце 2008 года. По его словам, завод в текущем году произведет всего 26-27 тыс. автомобилей Shevrolet Аveo вместо предусмотренных планом более 100 тыс.

В письме подчеркивается, что проблема сокращения производства на автофабрике коснется порядка 3,5 тыс. работников.

Как сообщал УНИАН, концерн «УкрАвто» решением общего собрания акционеров снизил с начала июля зарплаты работникам принадлежащей ему Варшавской автомобильной фабрики на 20%.

Справка УНИАН. Варшавскую автомобильную фабрику, оказавшуюся в 2005 году на грани банкротства, приобрела корпорация «УкрАвто», которая выкупила ее долги перед банками и инвестировала в развитие предприятия, поставлявшего украинскому концерну машинокомплекты Daewoo Lanos.

Согласно условиям продажи, инвестор взял на себя обязательство сохранить трудоустройство на фабрике, наладить производство нового автомобиля и увеличить общее производство.

В 2008 году автофабрика, мощности которой позволяют ежегодно производить 225 тыс. машин, произвела 150 тыс. авто, заняв третье место на польском рынке автопроизводителей (15% рынка).

Строительство. Недвижимость

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект „О внесении изменений в Закон Украины “Об объединении совладельцев многоквартирного дома”.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 347 из 424 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено, что создание объединения является обязательным для новых домов.

Кроме того, предусмотрено, что создание объединения в старых домах осуществляется при наличии инициативной группы по меньшей мере из трех владельцев по процедуре, установленной законопроектом.

Предусмотрено, что одновременно с созданием объединения земельный участок, на котором расположен дом и придомовая территория, бесплатно передаются в общую совместную собственность владельцев дома. Объединение имеет право на отчуждение физическим и юридическим лицам части дома, кроме неделимого имущества, которое обеспечивает надлежащее функционирование дома и жилого комплекса в целом.

Законопроектом предусмотрено, что совладельцы (или их представитель) одной квартиры имеют на учредительном и общем собрании один голос.

Вводится новое понятие “двойное квалифицированное большинство голосов” (75% голосов, которые отвечают количеству квадратных метров, принадлежащих их владельцам, а также 75% голосов, отвечающих количеству владельцев квартир и нежилых помещений), которое необходимо для принятия важных вопросов на общем собрании.

Предоставляется право члену объединения получить отдельный правоустанавливающий документ на принадлежащее ему личное имущество с указанием его доли в совместном имуществе, а объединению предоставлено право самостоятельно определять исполнителя коммунальных услуг.

Столица

Первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ заявляет о возможном повышении стоимости проезда в метро Киева до 2 грн. с 1,7 грн. во исполнение решения суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос, рассматривает ли городская власть вопрос повышения стоимости проезда в коммунальном транспорте.

«Что касается метрополитена, то там то ли на выходе, то ли существует решение суда (о возвращении к 2 грн.). То есть, там может вопрос ставиться о повышении тарифа на проезд. По другим перевозкам так вопрос не стоит», - сказал А.ПОПОВ.

По его словам, о решении суда его на днях проинформировал заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, который занимается этим вопросом. «Я детально еще в этом не разобрался. Если есть решение суда, то кто из нас может его остановить, если оно прошло все апелляционные инстанции? Безусловно, что в рамках действующего законодательства оно должно вступить в силу», - добавил первый заместитель председателя КГГА.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с распоряжением КГГА, стоимость одной поездки в столичном метрополитене была повышена в конце 2008 года до 2 грн.

Антимонопольный комитет Украины признал такое повышение не обоснованным. 12 января 2009 года на заседании АМК, которое состоялось с участием мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, была достигнута договоренность о снижении с 23 января стоимости проезда в метро до 1,7 грн.

В соответствии с распоряжением мэрии, тарифы на проезд в метро были снижены с 31 января 2009 года на 30 коп.

Чрезвычайные ситуации

Паводковая вода в Дунае вдоль 170-километровой водозащитной дамбы на территории Ренийского, Измальского и Килийского районов Одесской области достигла крайне опасного уровня.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Одесской облгосадминистрации, об этом заявил заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Александр МАЛИН.

По его словам, особо тревожит техническое состояние водозащитной дамбы, возведенной более полувека назад. На некоторых участках, где появились свищи, проводится тампонирование и подсыпка дамбы.

Вместе с тем, принимаются меры на случай прорыва дамбы. В зоне возможного подтопления сосредоточено свыше полутысячи спасателей МЧС и 74 единиц специализированной техники, в том числе 8 плавсредств и 10 насосных станций.

Учитывая осложнившуюся ситуацию, из опасной зоны уже отселено свыше 60 жителей, не способных самостоятельно передвигаться. Еще около десяти тысяч лиц будет эвакуировано в случае подтопления населенных пунктов дунайской водой.

С учетом подтопления четырех причалов Ренийского морпорта и перелива дунайской паводковой воды через автодорогу Рени-Измаил на водозащитной дамбе у села Орловка МЧС организовало дежурство оперативных групп на опасных участках гидротехнических сооружений.

По словам главного специалиста по связям с общественностью облуправления Лидии ЯНКОВСКОЙ, «в районе Рени уровень Дуная превысил критическую отметку более чем на полметра. В течение минувших суток вода здесь поднялась на 2 см, в районе Измаила и Вилково – на 3 см, рядом с Килией – на 4 см».

Руководство МЧС рассредоточило посты спасателей у водозащитных дамб и дунайских шлюзов: Рени - шлюз Скунда, Измаил - шлюз Кофа, шлюз Межколхозный – Вилково и других».

Погода

Завтра в Украине пройдут кратковременные дожди.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 3 июля переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, только на севере без существенных осадков, днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в западных областях ночью 10-15°, днем 20-25° (в Карпатах ночью 7-12°, днем 15-20°); на остальной территории ночью 13-18°, на побережье морей до 22°, днем 23-28°, в восточных областях до 31°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°.

В столице переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем около 25°.

2 июля температура воды в Черном и Азовском морях 22-26°, в Днепре возле Киева 24°.

(УНИАН)