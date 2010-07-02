Кабмин намерен предоставить Крыму статус ТПР
14:40, 02 июля 2010Разное
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Клюев: готовится законопроект
Кабинет министров Украины намерен предоставить Автономной Республике Крым статус территории приоритетного развития.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ в ходе Международного инвестиционного форума «Финансирование посткризисных экономик государств – участников СНГ. Актуальные проблемы. Новые возможности», который проходит в Ялте.
По словам А. КЛЮЕВА, сейчас готовится соответствующий законопроект, в котором будет прописан ряд приоритетов развития Крыма. Эти же приоритеты будут предусмотрены в программе развития Крыма.
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