Кабмин намерен предоставить Крыму статус ТПР

Кабинет министров Украины намерен предоставить Автономной Республике Крым статус территории приоритетного развития.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ в ходе Международного инвестиционного форума «Финансирование посткризисных экономик государств – участников СНГ. Актуальные проблемы. Новые возможности», который проходит в Ялте.

По словам А. КЛЮЕВА, сейчас готовится соответствующий законопроект, в котором будет прописан ряд приоритетов развития Крыма. Эти же приоритеты будут предусмотрены в программе развития Крыма.