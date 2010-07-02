ФК “Оболонь” проведет презентацию

В понедельник, 5 июля в 17:00 на стадионе “Оболонь АРЕНА” состоится презентация нового логотипа ФК «Оболонь». Об этом УНИАН сообщил пресс-аташе ФК «Оболонь».

Также в программе мероприятия – представление команды и новых игроков. После презентации состоится автограф-сессия с игроками и тренерами команды.

В мероприятии примут участие президент ФК «Оболонь» Александр СЛОБОДЯН и тренер клуба Сергей КОВАЛЕЦ.