Янукович назначил Ельченко послом Украины в России

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Российской Федерации Владимира ЕЛЬЧЕНКО.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 30 июня Президент подписал указ об освобождении В.ЕЛЬЧЕНКО от должности Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене.

Должность посла Украины в России оставалась вакантной с марта этого года, после того, как Константин ГРИЩЕНКО стал министром иностранных дел.