Янукович заявил, что вынужден проводить жесткую работу

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил Госсекретарю США Хиллари КЛИНТОН, что иногда работа, которую он проводит по созданию эффективной системы власти, может казаться жесткой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил во время встречи с Х.КЛИНТОН, которая состоялась сегодня в Киеве.

В.ЯНУКОВИЧ сказал, что очень рад видеть Х.КЛИНТОН в Киеве, и выразил удовлетворение тем, что Х.КЛИНТОН придерживалась предварительной договоренности об осуществлении официального визита в Украину.

Президент выразил надежду, что между украинской и американской сторонами состоится сегодня интересный, конструктивный разговор.

«Благодарен за последовательную политику США, направленную на развитие наших стратегических отношений. Главное, что этот стратегический диалог дает большую надежду. Для нас это очень важно», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также напомнил, что во время встречи с Х.КЛИНТОН в Вашингтоне пообещал Госсекретарю США, что создаст в Украине эффективную систему власти.

«Такая работа иногда кажется жесткой после 5 лет беспорядка, который был в Украине. В то же время мы выполняем намеченный план: проведение стратегических, экономических реформ в Украине», - заявил Президент.

В.ЯНУКОВИЧ также выразил благодарность правительству США, которое способствует привлечению к проведению в Украине реформ высокопрофессиональных консультантов мирового уровня.