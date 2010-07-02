Грищенко и Клинтон договорились расширить сотрудничество

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО и Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Хиллари КЛИНТОН договорились расширить сотрудничество между Украиной и США.

Об этом говорится в переданном УНИАН совместном заявлении К.ГРИЩЕНКО и Х.КЛИНТОН по результатам второго заседания Украинско-Американской комиссии по стратегическому партнерству, которое состоялось сегодня в Киеве.

Они еще раз подтвердили, что сотрудничество между двумя странами базируется на общих интересах и ценностях, которые разделяют обе стороны, как это отражено в Хартии о стратегическом партнерстве Украина-США, в частности демократии, экономической свободе и процветании, безопасности и территориальной целостности, энергетической безопасности, сотрудничестве в сфере обороны, верховенстве права и межчеловеческих контактов. С целью использования всего потенциала партнерства К.ГРИЩЕНКО и Х.КЛИНТОН решили расширить сотрудничество по широкому спектру взаимных приоритетов. Они договорились учредить в рамках Комиссии три новых группы по вопросам мирной атомной энергетики; политического диалога и верховенства права; науки и технологий, и изучить пути расширения межчеловеческих контактов.

Однодневное заседание Комиссии по стратегическому партнерству включало пакет вопросов, которые отображают ширину и глубину двусторонних отношений: стабилизация экономики, энергетика, внешняя политика, оборона и безопасность, демократия и верховенство права, ядерная безопасность и нераспространение.

Украина и Соединенные Штаты Америки осуществили обмен мнениями относительно преодоления последствий глобального финансового кризиса, результатов недавних саммитов Большой Восьмерки и Большой Двадцатки, и договорились о продолжении диалога по этим вопросам. Соединенные Штаты Америки выразили поддержку осуществлению системных реформ в Украине, а также сотрудничеству Украины с Международным валютным фондом. Обе стороны признали потенциал роста двусторонней торговли и инвестиций, и в этой связи согласились с необходимостью возобновления усилий, направленных на улучшение торгового и инвестиционного климата и преодоления коррупции. Обсуждался также критически важный вопрос энергетики, в частности, модернизации газотранспортного сектора Украины. Украина признала важность повышения энергоэффективности потребления, тогда как она пытается расширить внутреннее производство. Были обсуждены перспективы развития обычных и нетрадиционных энергоресурсов.

Украина еще раз подтвердила свою цель европейской интеграции, и Соединенные Штаты приветствовали продвижение переговорного процесса относительно нового Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Стороны обсудили будущее европейской безопасности и пути ее укрепления. Они согласились, что безопасность Европы должна быть неделимой и не должна создавать новых распределительных линий среди партнеров и соседей. Украина и США удвоят свои усилия, направленные на урегулирование Приднестровского конфликта путем переговоров в формате „5+2”.

Обе стороны с удовлетворением отметили запланированное увеличение контактов в сфере обороны в этом году, особенно совместные учения „Си Бриз” и „Репид Трайдент”. Украина еще раз подтвердила, что существующее партнерство с НАТО, в частности, в рамках Годовых национальных программ, остается среди ее приоритетов. Соединенные Штаты Америки еще раз отметили свою поддержку усилий Украины по реформированию и реструктуризации ее Вооруженных сил, и отметили постоянный вклад Украины в международный мир и безопасность путем направления своих сил в Афганистан, Ираку и Косово. Украина и США договорились о дальнейших консультациях относительно путей укрепления региональной и глобальной безопасности путем совместных усилий.

Кроме того, Украина и Соединенные Штаты Америки обсудили вопросы, связанные с развитием демократии. США приветствовали тот факт, что президентские выборы в Украине были проведены в соответствии с международными стандартами. Обе стороны еще раз отметили свою верность общим демократическим ценностям, в частности, в сфере свободы прессы, свободных собраний и судебной независимости.

Стороны обсудили действия по реализации договоренностей, достигнутых двумя президентами в ходе Саммита по вопросам ядерной безопасности, а именно решение Украины избавиться от всех ее запасов высокообогащенного урана к следующему Саммиту по вопросам ядерной безопасности, в частности, вывозу значительной части этих запасов в этом году, а также необходимую техническую и финансовую поддержку Соединенных Штатов для достижения этой цели. С целью модернизации индустрии атомной энергетики Украины и диверсификации поставок топлива обе стороны договорились учредить группу в рамках Комиссии с тем, чтобы рассматривать дальнейшие возможности сотрудничества в сфере мирной ядерной энергетики. Обе стороны также договорились продолжать вместе работать в сфере ядерной безопасности, в частности, в деле приведения Чернобыльской атомной электростанции в безопасное состояние. С приближением 25-й годовщины Чернобыльской катастрофы Украина отметила важность Международной конференции по Чернобылю, провести которую запланировано в апреле 2011 года в Киеве. Обе стороны подтвердили важность продолжения международной помощи, в частности, дотаций в Фонд “Укрытие” с тем, чтобы завершить этот проект его преобразованием в экологически безопасную систему.

Обе стороны еще раз подтвердили общее виденье мира без ядерного оружия и взяли обязательство вместе работать над предотвращением распространения (ОМП) и реализацией целей Саммита по вопросам ядерной безопасности относительно обеспечения надежной (физической) защиты всех чувствительных ядерных материалов.

Кроме того, Украина и Соединенные Штаты Америки остаются верными своим обязательствам относительно безопасности хранения и уничтожения твердого ракетного топлива МБР РС-22 в Павлограде (Украина), и совместно будут обсуждать вопросы, как это сделать оперативным, экономически обоснованным и экологически приемлемым способом.

К.ГРИЩЕНКО и Х.КЛИНТОН с нетерпением ждут дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Украиной и встречу в рамках следующего заседания Комиссии по стратегическому партнерству в Вашингтоне, отмечается в совместном заявлении.