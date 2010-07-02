США поддерживают «перезагрузку» отношений Украины с Россией

Соединенные Штаты Америки поддерживают «перезагрузку» отношений Украины с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила Государственный секретарь США Хиллари КЛИНТОН на совместной с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ пресс-конференции, которая состоялась сегодня в Киеве.

«США поддерживают украинские попытки по созданию баланса, направленного на обеспечение интересов России, США и Европейского Союза на фоне обеспечения своих собственных национальных интересов, своего собственного видения будущего в экономическом и политическом плане», - заявила Госсекретарь США.

В связи с этим во время встречи с В.ЯНУКОВИЧЕМ Х.КЛИНТОН высказала мнение, что дождливая погода в Киеве, которая уже традиционно сопровождает важные стратегические международные визиты иностранных высоких должнстных лиц, может символизировать «сбалансированность Президента ЯНУКОВИЧА в вопросах внешней политики». (В мае во время визита в Киев Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА также шел сильный дождь – УНИАН).

Х.КЛИНТОН также подчеркнула, что в этом контексте США поддерживают также евроинтеграционные стремления Украины.

Кроме того, Госсекретарь США также отметила, что Президент Барак ОБАМА отмечает прогресс Украины на пути к вступлению в Евросоюз.

В контексте безопасности Х.КЛИНТОН от имени правительства США выразила благодарность Украине за ее вклад в вопрос обеспечения мира в мире, в частности, за участие в миротворческих и антитеррористических операциях под руководством НАТО.

«Мы также поддерживаем отношения Украины с Россией. Как это отметил Б.ОБАМА: мы поддерживаем «перезагрузку» отношений с Россией с нашей стороны и с вашей стороны», - сказала она.

Также Х.КЛИНТОН подчеркнула, что Украина не должна подвергаться внешнему влиянию, которое заставляет государство делать однозначный выбор между Россией и Западом. По мнению Госсекретаря США, такой выбор был бы «фальшивым».