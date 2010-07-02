Главное на 2 июля (вечер)

Финансы

По предварительным данным, международные валютные резервы Национального банка Украины в июне этого года выросли на 10,5% – до 29,5 млрд. долл. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно сообщению, в июне т.г. на межбанковском валютном рынке Украины сохранялось доминирование предложения иностранной валюты над спросом на нее. Благодаря этому Нацбанк продолжал пополнять международные резервы, покупая иностранную валюту. Положительное сальдо его валютных интервенций в июне составило 864,6 млн. долл.

По данным НБУ, на протяжении июня гривня демонстрировала повышение своих рыночных котировок относительно доллара США: на межбанковском рынке она укрепилась на 0,19% – до 7,9053 грн./долл., а на наличном, по операциям продажи долларов США, – на 0,42%, до 7,9141 грн./долл.

Официальный курс гривни к доллару США укрепился с начала июня на 0,23% – до 7,9070 грн./долл. США, а относительно евро и российского рубля – на 1,73% и 2,47%, соответственно, до 9,645 грн./евро и 2,5347 грн./10 рублей.

Остаток средств на Едином казначейском счете (ЕКС) по состоянию на 1 июля составил 7 млрд. 352 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственного казначейства Украины.

По данным Госказначейства, остаток средств на ЕКС в июне увеличился на 34% против 5 млрд. 478 млн. грн. на 1 июня 2010 года.

Национальный банк Украины обязал банки до 9 июля предоставить информацию по состоянию на 1 июля о выполнении резидентами обязательств по кредитам в иностранной валюте, привлеченным от нерезидентов.

Об этом говорится в письме НБУ комбанкам № 09-202/14894 от 2 июля, текстом которого располагает УНИАН.

«Во исполнение требований письма Национального банка Украины от 01.07.2010 №13-210/3481-11264, полученного Главным управлением, с целью анализа факторов влияния на динамику валютного рынка обязываем предоставить до 9 июля 2010 года информацию по состоянию на 01.07.2010 о зарегистрированных Главным управлением договоров о выполнении резидентами перед нерезидентами долговых обязательств по привлеченным от них кредитам и займам в иностранной валюте, которые являются действующими на текущую дату и которыми предусмотрена возможность досрочного погашения кредита», - говорится в документе.

Оценочная сумма докапитализации украинских банков по результатам стресс-тестирования составляет 40 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью УНИАН заместитель председателя правления Национального банка Украины Василий ПАСЕЧНИК в ходе Международного инвестиционного форума «Финансирование посткризисных экономик государств – участников СНГ. Актуальные проблемы. Новые возможности», который проходит в Ялте.

«Докапитализация может осуществляться как путем увеличения капитала банка, так и путем улучшения состояния активов», - сказал В.ПАСЕЧНИК.

При этом он отметил, что около 30 млрд. грн. будут докапитализированы за счет денег, оставшаяся сумма – за счет улучшения качества активов.

Зампредседателя Нацбанка отметил, что в ходе проведения стресс-тестирования градация банков проводилась не по группам: они были распределены на банки, которые работают в нормальном режиме, банки, в которых введена временная администрация, и банки, которые были докапитализированы при участии государства.

По его словам, проводилась оценка не только достаточности капитала по сравнению с активами, но и соответствия уставного капитала регулятивному. То есть те банки, у которых уставный капитал превышает регулятивный (согласно законодательству, этого не должно быть), должны увеличить свой капитал первого уровня.

В.ПАСЕЧНИК выразил уверенность в том, что подавляющее большинство банков, которые требуют докапитализации, проведут ее нормально.

«Просто они подошли очень принципиально и критически к формированию резервов, и в связи с этим у них возникла потребность в докапитализации», - сказал В.ПАСЕЧНИК.

Зампредседателя Нацбанка также отметил, что банки, в которых государство недавно получило контроль, также требуют докапитализации. У этих кредитно-финансовых учреждений адекватность капитала находится на приемлемом уровне, но есть вопросы по поводу соответствия и регулятивного капитала.

По словам В.ПАСЕЧНИКА, Нацбанк предоставил результаты стресс-тестирования Международному валютному фонду, который дал им нормальную оценку.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9150/7,9270 грн./долл., к 12:00 цены снизились до 7,9140/7,9185 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9100/7,9155 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9087 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2537/0,2542 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2541/0,2543 грн./рубль. К закрытию цены установились на уровне 0,2541/0,2542 грн./рубль. В России курс доллар-рубль упал и составил 31,1250 рублей за доллар (-0,0905).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2485/1,2530 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,8910/9,9085 грн./евро, к 12:00 сузился спрэд – 9,8925/9,9045 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне выросли до 9,9005/9,9130 грн./евро.

Новости ТЭК

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украина готовится к вывозу со своей территории высокообогащенного урана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил на совместной с Государственным секретарем США Хилари КЛИНТОН пресс-конференции, состоявшейся сегодня в Киеве.

Глава государства в очередной раз высоко оценил договоренности с США в сфере ядерной безопасности, достигнутые в апреле этого года в Вашингтоне.

В связи с этим В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что на сегодняшний день процесс выполнения Украиной своих международных обязательств, касающихся избавления от запасов высокообогащенного урана уже фактически начался.

«Сейчас проходит подготовительная работа, результатом которой будет единоразовый вывоз высокообогащенного урана с ввозом в Украину низкообогащенного урана, а также технологий, оборудования для наших научных центров», - сказал Президент Украины.

Стоимость транзит российского газа через территорию Республики Беларусь будет составлять 1,88 долл. на 100 км.

Как сообщили УНИАН в управлении информации российской газовой компании, сегодня ОАО «Газпром» и ОАО «Белтрансгаз» подписали соответствующие дополнения к контракту на поставку и транзит газа в 2007-2011 годах.

«Учитывая, что белорусская сторона повысила на 2010 год оптовую наценку на газ, реализуемый ОАО «Белтрансгаз», как это и предусматривалось при покупке пакета акций предприятия «Газпромом», до 11,09 долл., ставка за транзит российского газа по сетям ОАО «Белтрансгаз» в 2010 году составит 1,88 долл. на 100 км», – сказано в сообщении.

Также «Газпром» и правительство Беларуси подписали протокол об отчислениях совместной белорусско-российской газотранспортной организации ОАО «Белтрансгаз» в Инновационный фонд Министерства энергетики Беларуси.

Согласно протоколу, белорусская сторона обязуется установить на 2011-2012 годы норматив отчислений ОАО «Белтрансгаз» в инновационные фонды Республики Беларусь на уровне, не превышающем минимальный размер этого норматива в Республике. Белорусская сторона гарантирует, что не будет устанавливать индивидуальные налоги, сборы и отчисления для ОАО «Белтрансгаз». Средства, высвобождаемые благодаря уменьшению отчислений в инновационный фонд, планируется направлять на строительство подземных хранилищ газа в Беларуси.

Решения приняты в рамках договоренностей, закрепленных в протоколе по вопросам создания совместной белорусско-российской газотранспортной организации ОАО «Белтрансгаз» от 31 декабря 2006 года.

Политика

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ создал Координационный центр по введению экономических реформ.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

В соответствии с указом, основной задачей Координационного центра является содействие введению положений Программы экономических реформ на 2010-2014 годы «Состоятельное общество, конкурентоспособная экономика, эффективная власть».

В частности, Координационный центр будет проводить анализ и мониторинг введения Кабинетом Министров Украины, центральными и местными органами исполнительной власти, Верховной Радой Автономной Республики Крым, органами местного самоуправления положений программы, будет готовить регулярные отчеты о ходе реализации предусмотренных ею реформ.

Кроме того, на Координационный центр возлагается осуществление, в том числе с привлечением ведущих отечественных и иностранных ученых, специалистов, в частности, иностранных экспертов, экспертной оценки проектов законов и других нормативно-правовых актов на их соответствие положениям программы, а также подготовка предложений по актуализации мероприятий и механизмов осуществления экономических реформ, предусмотренных программой, и вносит их на рассмотрение Президенту Украины, Комитету по экономическим реформам.

Высшим руководящим органом Координационного центра, который определяет основные направления деятельности Координационного центра, направляет его работу на выполнение основной задачи, обеспечивает его взаимодействие с Комитетом по экономическим реформам, осуществляет контроль за деятельностью Координационного центра, является Коллегия Координационного центра.

В состав коллегии входят премьер-министр Украины и Председатель Верховной Рады Украины (по согласию) – сопредседатели коллегии, первый заместитель главы Администрации Президента Украины, который является исполнительным секретарем Комитета по экономическим реформам (заместитель сопредседателя коллегии), глава Администрации Президента Украины, вице-премьер-министр Украины, к компетенции которого относятся вопросы осуществления экономических реформ, а также уполномоченный коалицией депутатских фракций в Верховной Раде Украины представитель (секретарь коллегии). Сопредседатели, заместитель сопредседателя, секретарь и другие члены коллегии принимают участие в ее работе на общественных началах.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ своим указом утвердил предельную численность работников Координационного центра в количестве 35 штатных единиц, сократив соответственно предельную численность работников Национального института стратегических исследований.

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО и Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Хиллари КЛИНТОН договорились расширить сотрудничество между Украиной и США.

Об этом говорится в переданном УНИАН совместном заявлении К.ГРИЩЕНКО и Х.КЛИНТОН по результатам второго заседания Украинско-Американской комиссии по стратегическому партнерству, которое состоялось сегодня в Киеве.

Они еще раз подтвердили, что сотрудничество между двумя странами базируется на общих интересах и ценностях, которые разделяют обе стороны, как это отражено в Хартии о стратегическом партнерстве Украина-США, в частности демократии, экономической свободе и процветании, безопасности и территориальной целостности, энергетической безопасности, сотрудничестве в сфере обороны, верховенстве права и межчеловеческих контактов. С целью использования всего потенциала партнерства К.ГРИЩЕНКО и Х.КЛИНТОН решили расширить сотрудничество по широкому спектру взаимных приоритетов. Они договорились учредить в рамках Комиссии три новых группы по вопросам мирной атомной энергетики; политического диалога и верховенства права; науки и технологий, и изучить пути расширения межчеловеческих контактов.

Однодневное заседание Комиссии по стратегическому партнерству включало пакет вопросов, которые отображают ширину и глубину двусторонних отношений: стабилизация экономики, энергетика, внешняя политика, оборона и безопасность, демократия и верховенство права, ядерная безопасность и нераспространение.

Украина и Соединенные Штаты Америки осуществили обмен мнениями относительно преодоления последствий глобального финансового кризиса, результатов недавних саммитов Большой Восьмерки и Большой Двадцатки, и договорились о продолжении диалога по этим вопросам. Соединенные Штаты Америки выразили поддержку осуществлению системных реформ в Украине, а также сотрудничеству Украины с Международным валютным фондом. Обе стороны признали потенциал роста двусторонней торговли и инвестиций, и в этой связи согласились с необходимостью возобновления усилий, направленных на улучшение торгового и инвестиционного климата и преодоления коррупции. Обсуждался также критически важный вопрос энергетики, в частности, модернизации газотранспортного сектора Украины. Украина признала важность повышения энергоэффективности потребления, тогда как она пытается расширить внутреннее производство. Были обсуждены перспективы развития обычных и нетрадиционных энергоресурсов.

Украина еще раз подтвердила свою цель европейской интеграции, и Соединенные Штаты приветствовали продвижение переговорного процесса относительно нового Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Стороны обсудили будущее европейской безопасности и пути ее укрепления. Они согласились, что безопасность Европы должна быть неделимой и не должна создавать новых распределительных линий среди партнеров и соседей. Украина и США удвоят свои усилия, направленные на урегулирование Приднестровского конфликта путем переговоров в формате „5+2”.

Обе стороны с удовлетворением отметили запланированное увеличение контактов в сфере обороны в этом году, особенно совместные учения „Си Бриз” и „Репид Трайдент”. Украина еще раз подтвердила, что существующее партнерство с НАТО, в частности, в рамках Годовых национальных программ, остается среди ее приоритетов. Соединенные Штаты Америки еще раз отметили свою поддержку усилий Украины по реформированию и реструктуризации ее Вооруженных сил, и отметили постоянный вклад Украины в международный мир и безопасность путем направления своих сил в Афганистан, Ираку и Косово. Украина и США договорились о дальнейших консультациях относительно путей укрепления региональной и глобальной безопасности путем совместных усилий.

Кроме того, Украина и Соединенные Штаты Америки обсудили вопросы, связанные с развитием демократии. США приветствовали тот факт, что президентские выборы в Украине были проведены в соответствии с международными стандартами. Обе стороны еще раз отметили свою верность общим демократическим ценностям, в частности, в сфере свободы прессы, свободных собраний и судебной независимости.

Стороны обсудили действия по реализации договоренностей, достигнутых двумя президентами в ходе Саммита по вопросам ядерной безопасности, а именно решение Украины избавиться от всех ее запасов высокообогащенного урана к следующему Саммиту по вопросам ядерной безопасности, в частности, вывозу значительной части этих запасов в этом году, а также необходимую техническую и финансовую поддержку Соединенных Штатов для достижения этой цели. С целью модернизации индустрии атомной энергетики Украины и диверсификации поставок топлива обе стороны договорились учредить группу в рамках Комиссии с тем, чтобы рассматривать дальнейшие возможности сотрудничества в сфере мирной ядерной энергетики. Обе стороны также договорились продолжать вместе работать в сфере ядерной безопасности, в частности, в деле приведения Чернобыльской атомной электростанции в безопасное состояние. С приближением 25-й годовщины Чернобыльской катастрофы Украина отметила важность Международной конференции по Чернобылю, провести которую запланировано в апреле 2011 года в Киеве. Обе стороны подтвердили важность продолжения международной помощи, в частности, дотаций в Фонд “Укрытие” с тем, чтобы завершить этот проект его преобразованием в экологически безопасную систему.

Обе стороны еще раз подтвердили общее виденье мира без ядерного оружия и взяли обязательство вместе работать над предотвращением распространения (ОМП) и реализацией целей Саммита по вопросам ядерной безопасности относительно обеспечения надежной (физической) защиты всех чувствительных ядерных материалов.

Кроме того, Украина и Соединенные Штаты Америки остаются верными своим обязательствам относительно безопасности хранения и уничтожения твердого ракетного топлива МБР РС-22 в Павлограде (Украина), и совместно будут обсуждать вопросы, как это сделать оперативным, экономически обоснованным и экологически приемлемым способом.

К.ГРИЩЕНКО и Х.КЛИНТОН с нетерпением ждут дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Украиной и встречу в рамках следующего заседания Комиссии по стратегическому партнерству в Вашингтоне, отмечается в совместном заявлении.

(УНИАН)