Янукович доволен положительной оценкой США политики Украины

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил удовлетворение по поводу позиции правительства США, которое положительно оценивает политическую ситуацию в Украине и деятельность новой украинской власти на пути проведения реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил на совместной с Государственным секретарем США Хилари КЛИНТОН пресс-конференции, состоявшейся сегодня в Киеве.

«США положительно оценивают политическую стабилизацию в Украине и усиление эффективности системы государственной власти, а также первые шаги по созданию системы реформ», - сказал глава государства.

По его словам, для Украины имеет большое значение поддержка американской стороной антикризисной программы, которую реализуют Президент и правительство.

«Мы высоко ценим готовность США оказывать содействие Украине на важнейшем для нашего государства этапе», - сказал В.ЯНУКОВИЧ и отметил, что речь идет о возобновлении сотрудничества с Международным валютным фондом, преодолении последствий финансово-экономического кризиса и проведении системных реформ в государстве в целом.

«Мы сегодня подтверждаем последовательность США относительно гарантирования суверенитета, независимости, территориальной целостности и нерушимости границ Украины», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что эта поддержка очень важна для Украины как европейского внеблокового государства.