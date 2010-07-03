Грищенко: встреча Клинтон с Тимошенко - дань традиции

Встреча Государственного секретаря США Хилари КЛИНТОН с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО является лишь данью американской традиции, заявил министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО в прямом эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер» в пятницу вечером.

«Ничего другого за этим нет», - отметил он.

По словам К.ГРИЩЕНКО, диалог США со своими партнерами за рубежом не ограничивается лишь официальной властью. «И это нормально, и мы это понимаем», - добавил он. К.ГРИЩЕНКО отметил, что это является нормальной практикой, когда лидеры других стран проводят такие встречи.

Отвечая на уточняющий вопрос, почему же тогда Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ не встречался с Ю.ТИМОШЕНКО во время своего визита в Украину, министр выразил мнение, что он, возможно, это сделает в следующий раз. «Не нашел, по-видимому, возможности в тот момент, но это не значит, что он в следующий раз не будет встречаться. Особенно ближе к выборам. Здесь есть заинтересованность понять, услышать, что может сказать один из представителей оппозиции», - считает К.ГРИЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 2 июля на встрече в Киеве с Ю.ТИМОШЕНКО Х.КЛИНТОН сказала, что США готовы помогать украинской оппозиции в защите демократических стандартов. «Мы будем поддерживать украинскую демократию и независимость и хотим помочь вам поощрить правительство, чтобы оно принимало решения в интересах украинского народа», - сказала Х.КЛИНТОН.

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО информировала о развитии событий в Украине, приведя факты, которые свидетельствуют об установлении авторитарного режима и о существовании угрозы для независимости Украины – введение цензуры, потеря экономической и энергетической независимости государства, репрессии против политических оппонентов и взятие под контроль судебной ветви власти.