В Симферополе расстреляли бизнесмена

В Симферополе 2 июля неизвестный расстрелял из пистолета 25-летнего местного предпринимателя.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью крымского Управления МВД, 2 июля около 17.00 от врачей "скорой помощи" в дежурную часть Симферопольского городского управления милиции поступило сообщение о том, что в больницу был доставлен мужчина с огнестрельными ранениями груди. От полученных телесных повреждений он скончался в больнице.

Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что, когда погибший подъехал к подъезду дома на автомобиле "Тойота Камри", неизвестный произвел в него около четырех выстрелов из пистолета, предположительно системы "Браунинг", и скрылся с места преступления. Пистолет преступник унес с собой.

На месте происшествия работают специалисты-эксперты. Проводятся первоначальные оперативно-розыскные мероприятия.