Качиньский признал проигрыш на президентских выборах

Лидер самой популярной оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав КАЧИНЬСКИЙ поздравил кандидата от власти Бронислава КОМОРОВСКОГО с его победой в президентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом Я.КАЧИНЬСКИЙ сказал после объявления данных трех экзит-полов, согласно которых, Б.КОМОРОВСКИЙ победил с отрывом от 2 до 5%.

«Хочу начать с того, что предусматривает хорошее воспитание: приветствую победителя», - сказал он в своей речи.

Брат-близнец трагически умершего Президента Польши Леха Качиньского Ярослав поблагодарил избирателей за поддержку его кандидатуры и призвал объединить усилия для победы на будущих выборах в стране.

Он заявил, что настоящим победителем является не тот, кто после победы отдыхает на лаврах, а тот, кто после поражения мобилизируется для последующих побед.

Я.КАЧИНЬСКИЙ помянул трагически умерших поляков в Смоленской авиакатастрофе, призвав не забывать о необходимости выяснить причины этой беспрецедентной трагедии.

Он также заявил, что катастрофа президентского самолета, в которой погибло 96 польских граждан, обратила внимание поляков на настоящие ценности, среди которых патриотизм, который был важной составляющей президентской кампании.

«Это также было нашей большой победой», - отметил Я.КАЧИНЬСКИЙ.

В свою очередь Б.КОМОРОВСКИЙ назвал свой результат «победой польской демократии», обратив внимание на высокую явку избирателей в Польше, где традиционно последние годы все меньше поляков ходили голосовать.

Он поздравил Я.КАЧИНЬСКОГО с хорошим результатом, заявив, что планирует своей политикой способствовать пониманию и объединению поляков, которые голосовали за него и его конкурента.

Глава Сейма совместил свой главный избирательный лозунг с главным лозунгом Я.КАЧИНЬСКОГО, заявив, что «согласие строит, потому что Польша – важнее всего».