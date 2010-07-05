ДАЙДЖЕСТ СМИ за 5 июля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Крупнейший кредитный союз Украины судится с Госфинуслуг», в котором пишет - «Первое кредитное общество» подало в суд на Госфинуслуг. Таким образом оно пытается оспорить действия регулятора по приостановке своих лицензий…

http://delo.ua/dengi/banki/krupnejshij-kreditnyj-sojuz-ukrainy-suditsja-s-gosfinuslug-142390/

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Также «Дело» в материале «Как не купить фальшивую «Зеленую карту» подает результаты собственного исследования, чем для автовладельца может обернуться покупка поддельной «Зеленой карты» и как он может обезопасить себя от приобретения фальшивки…

http://delo.ua/dengi/strahovanie/detektor-lzhi-dlja-zelenoj-karty-142361/

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Также «Дело» в материале «Чем Кабмин компенсирует снижение ставки НДС» пишет - эксперты «DLa Piper Украина» считают: проектом Налогового кодекса предусматривается расширение и полномочий налоговых органов при администрировании НДС, и базы налогообложения…

http://delo.ua/biznes/kompanii/vremennoe-snizhenie-stavki-naloga-ne-obespechit-oborotnyh-sredstv-142376/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Правительство гнет кредитную линию» пишет – Международный валютный фонд в субботу сообщил о готовности предоставить Украине новый кредит на $14,9 млрд. Для этого Верховная Рада должна успеть до конца июля принять Налоговый и Бюджетный кодексы, усилить полномочия Нацбанка и сократить дефицит государственных финансов на 4% от ВВП. Эксперты считают, что Украина выполнит все условия, поскольку ей необходимо рефинансировать внешние долги…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1407851

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Украина сделала России экономпредложение» пишет – Украина предложила России и ЕС очередную альтернативу проекту South Stream – создание СП для строительства новых газопроводов в стране. В Минтопэнерго уточнили, что проект стоимостью всего $5 млрд предполагает увеличение мощностей на 60 млрд кубометров газа в год. Для сравнения, сопоставимый по мощностям South Stream стоит 28-30 млрд евро. Но Россия стремится стать независимой от транзитеров и, несмотря на выгодность предложения, скорее всего, отклонит его, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1407847

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Издание «Экономические известия» в публикации «Киев бюджет не осилит» пишет – в КГГА допускают, что не смогут выполнить горбюджет-2010. В мае Киевсовет принял горбюджет на текущий год с расходами на уровне 16,118 млрд. грн. и доходами — 16,051 млрд. грн. Между тем, трудности с выполнением доходной части приводят к недофинансированию ряда отраслей…

http://eizvestia.com/state/full/%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Удар законом по прозрачности» пишет – Кабмин в течение 45 дней должен принять изменения в «Порядок регистрации финансовых операций», который изменит порядок работы на рынке недвижимости. Только после этого риэлторы смогут выполнить изменения в закон № 2258-IV «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» и подавать данные о сделках в Государственный комитет финансового мониторинга, если квартира продается больше, чем за 400 тыс. грн.

http://eizvestia.com/markets/full/%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8

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«Газета по-киевски» в материале «Пляжи Конча-Заспы отравлены химикатами» пишет - пляжи в Конча-Заспе около санатория «Жовтень» и дачного товарищества «Ветеран» оказались залиты неизвестным химическим веществом, за ночь отравившим песок и воду…

http://mycityua.com/articles/city/2010/07/05/035700.html

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Также «Газета по-киевски» в материале «Рожденным в СССР жилье в Италии не продадут» пишет - власти популярного курорта Форте-дей-Марми в итальянской Тоскане ввели запрет на продажу недвижимости иностранцам. По словам мэра городка Умберто Буратти, закон введен, в первую очередь, против российских миллионеров. Те настолько взвинтили цены на жилье, что для самих итальянцев покупка недвижимости здесь стала нереальной. Да и на все остальное цены пошли вверх, и местные жители вынуждены покидать город, оставляя его богатым россиянам…

http://mycityua.com/articles/world/2010/07/05/031911.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Рекламный развод: йогурт от простуды и крышечки без выигрышей» пишет – чтобы продать товар, рекламисты заставляют нас поверить в бессмыслицу или включиться в игру, где не будет победителя. Пока власти наказали лишь двоих…

http://www.segodnya.ua/news/14150530.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Как «Яндекс», только больше» пишет – руководство России еще не выделило деньги на создание национального поисковика, а уже есть желающие их освоить. Бюджет проекта может составить $100 млн…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/07/05/239451

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Также «Ведомости» в материале «Блохи» на 6,2 млрд» пишут – Счетная палата России нашла в системе финансирования спорта коррупционную составляющую и выдвинула претензии министру спорта и туризма Виталию Мутко. Скандал может ускорить его уход…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/07/05/239458

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Издание «Известия» в публикации «Пропавшие в Сети» пишет - Интернет-аукционы и магазины - сетевая экономика всасывает миллионы, как пылесос. И как на обычной барахолке, в виртуальной толкутся мошенники всех мастей. Какие виды мошенничеств наиболее популярны в сети, как не попасться на удочку жуликов - в этом разбиралось издание…

http://www.izvestia.ru/investigation/article3143553/

(УНИАН)