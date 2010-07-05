Беларусь ратифицировала все соглашения по Таможенному союзу

Белоруссия ратифицировала все соглашения, касающиеся Таможенного союза, в том числе Таможенный кодекс. Как сообщает ПРАЙМ-ТАСС, об этом заявил 3 июля, отвечая на вопросы журналистов, президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Мы на сегодняшний день ратифицировали все договоры и соглашения, касающиеся Таможенного союза, - сказал он. - Таможенный кодекс мы ратифицировали. Мы сейчас находимся в той же системе координат, что и они /Россия и Казахстан/".