Азаров: Украина установила надежное партнерство с США

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет об установлении надежных партнерских отношений с США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня в ходе встречи с главой парламента Сербии Славицей ДЖУКИЧ-ДЕЯНОВИЧ, комментируя результаты визита Государственного секретаря США Хиллари КЛИНТОН в Украину.

«Мы можем констатировать, что с Соединенными Штатами у нас установились надежные партнерские взаимоотношения», - сказал Н.АЗАРОВ.

В то же время, премьер-министр подчеркнул, что украинская власть смогла стабилизировать свои отношения не только с США, но и с Россией и Европейским Союзом.

Кроме того, Н.АЗАРОВ отметил, что Украина в результате переговоров с Международным валютным фондом договорилась о программе сотрудничества на ближайшие годы, реализация которой позволит «несколько смягчить финансовую ситуацию в Украине». «В целом, у нас достаточно оптимистический подход к следующему году», - подчеркнул он.

По мнению главы украинского правительства, власть также смогла стабилизировать не только свою внешнюю, но и внутреннюю политику, основной целью которой становится проведение глубоких и системных реформ во всех областях.

В свою очередь, С.ДЖУКИЧ-ДЕЯНОВИЧ приветствовала стабилизацию политической ситуации в Украине. «После более 100 дней вашей власти политическая ситуация стабилизировалась. Мы очень рады, что вы налаживаете свои внешнеполитические связи как с Россией, так и с другими партнерами, в том числе Европейским Союзом», - сказала глава сербского парламента.