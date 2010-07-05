БЮТ подал в ВР проект постановления об увольнении Тигипко

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не видит оснований для отставки Сергея ТИГИПКО с должности вице-премьер-министра Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос, будет ли рассматривать парламент на этой неделе кадровые вопросы и, в частности, проект постановления об увольнении С.ТИГИПКО.

«Я не вижу оснований для такой постановки вопроса», - заявил В.ЛИТВИН.

Он отметил, что в парламенте зарегистрирован проект соответствующего постановления, но причины отставки «явно надуманы, если не сказать более грубо – притянуты за уши».

Справка УНИАН. В ВР зарегистрирован проект постановления, автором которого является Ольга БОДНАР (фракция БЮТ), которым предлагается уволить С.ТИГИПКО с должности вице-премьер-министра Украины.

Тест постановления на официальном сайте парламента не обнародован.