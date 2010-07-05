Рада кадровых вопросов пока рассматривать не будет

Верховная Рада Украины никаких кадровых вопросов в ближайшее время рассматривать не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ, комментируя информацию в СМИ по поводу возможных кадровых изменений в правительстве Украины.

По его словам, такие вопросы на заседании фракции не обсуждались. «Те люди, которые выбрасывают данную информацию, они не знают положения дел во фракции и, по всей видимости, инициируют что-то от себя», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Он подчеркнул, что Верховная Рада Украины «никаких вопросов кадровых в ближайшее время рассматривать не будет».