ГЛАВНОЕ на 5 июля

Основные события первой половины сегодняшнего дня

Кадровая политика

Верховная Рада Украины никаких кадровых вопросов в ближайшее время рассматривать не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ, комментируя информацию в СМИ по поводу возможных кадровых изменений в правительстве Украины.

По его словам, такие вопросы на заседании фракции не обсуждались. «Те люди, которые выбрасывают данную информацию, они не знают положения дел во фракции и, по всей видимости, инициируют что-то от себя», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Он подчеркнул, что Верховная Рада Украины «никаких вопросов кадровых в ближайшее время рассматривать не будет».

Законодательство

Верховная Рада завтра рассмотрит во втором чтении проект Бюджетного кодекса Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета заявил председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

По его словам, после рассмотрения проекта Бюджетного кодекса парламент рассмотрит “по мере готовности” законопроект о судоустройстве и статусе судей.

После этого, сказал В.ЛИТВИН, парламент планирует рассмотреть законопроект о всеукраинском референдуме, а затем - проект Налогового кодекса.

В то же время это не значит, что все эти проекты будут рассмотрены именно завтра, это просто определенная очередность их рассмотрения. «Это те ключевые моменты, которые нас не пускают в свободное плавание, то есть не дают возможности завершить сессию», - сказал В.ЛИТВИН.

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Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заверяет, что Налоговый кодекс будет принят до конца текущей сессии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге, комментируя заявление председателя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Сергея ТЕРЕХИНА о том, что на рассмотрение поправок к Налоговому кодексу нужно шесть недель. «Спешу вас успокоить, что по этому вопросу решение будет, причем решение будет хорошее и ответственное», - сказал он.

В.ЛИТВИН отметил, что не стоит пугать парламент тем, сколько времени ему нужно для рассмотрения поправок к тому или иному проекту. «Я к этому мог бы добавить, что нужно уничтожить полтора гектара леса для того, чтобы произвести бумагу, а после того напечатать соответствующие материалы для рассмотрения депутатам. Расчеты поражающие, те, что в служебной записке приводит комитет», - сказал председатель ВР.

В то же время В.ЛИТВИН напомнил, что есть соответствующая народная пословица: «Глаза боятся, а руки и мозги должны работать».

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Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что Верховной Раде придется работать в пленарном режиме еще, как минимум, 14 и 15 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время брифинга.

«Ориентировочно, 14 и 15 июля, я думаю, что Верховная Рада Украины будет работать», - сказал он.

В.ЛИТВИН объяснил это тем, что до 8 июля включительно народные депутаты имеют право вносить свои предложения для рассмотрения во втором чтении проекта закона о местных выборах.

После этого, по словам В.ЛИТВИНА, эти поправки будут унормированы, и законопроект будет подготовлен ко второму чтению.

«Продление работы этой сессии – это та данность, с которой нужно всем смириться и продемонстрировать большую активность и результативность», - сказал председатель ВР.

Как известно, по плану текущая пленарная неделя, с 6 по 9 июля, является последней неделей работы Верховной Рады VI созыва.

Финансы

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что оппозиционное правительство сегодня на внеочередном заседании планирует принять текст обращения к Международному валютному фонду с призывом отказаться от кредитования украинской власти.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об она заявила в эфире телеканала ТВі.

"Мы будем принимать открытое обращение к Международному валютному фонду не предоставлять ЯНУКОВИЧУ эти деньги, потому что они хотят использовать эти деньги на возвращение 5,4 млрд. дол. компании "РосУкрЭнерго" и, по сути, задействовать их в мощной коррупции", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, соответствующее обращение будет направлено всем лидерам государств, являющимися учредителями Международного валютного фонда.

"Мы разложим всю эту ситуацию полностью. Мы покажем, что сегодня ЯНУКОВИЧ сознательно проиграл суд, который должен был быть в интересах Украины", - подчеркнула экс-премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз отметила, что выполнение решения Стокгольмского арбитража по возвращению природного газа компании "РосУкрЭнерго" повлияет на выплату пенсий и заработных плат, на стабильность национальной валюты, на состояние золотовалютного резерва Украины.

"Один из судей Стокгольмского суда сообщил средствам массовой информации, что он был поражен тем, как Украина сдает свои национальные интересы в Стокгольмском суде. Я напомню, что сущность Стокгольмского арбитража – это фиксировать договоренности между сторонами. Они не судят в классическом смысле этого слова, а, по сути, фиксируют договоренности между сторонами", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал обязал НАК «Нафтогаз Украины» вернуть «РосУкрЭнерго» 11 млрд. куб. м газа. Этот объем газа был изъят «Нафтогазом» у «РосУкрЭнерго» в 2009 году в качестве компенсации после того, как в результате подписания прямого контракта между НАК и «Газпромом» в январе 2009 года «РосУкрЭнерго» было исключено из схемы поставок газа в Украину и за ее пределы. Это было сделано по согласованию с «Газпромом», который владеет 50% «РосУкрЭнерго».

К тому же 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал постановил, что «РосУкрЭнерго» получит от «Нафтогаза» дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м газа в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

Данное решение является следующим после принятого решения Стокгольмского арбитражного трибунала от 30 марта 2010 года о возмещении «РосУкрЭнерго» около 200 млн. долларов за различные нарушения «Нафтогазом» условий контрактов на поставку, транзит и хранение газа.

3 июля МВФ объявил о достижении на уровне экспертов договоренности о выделении Украине ссуды на сумму 14,9 млрд. долларов.

Валютный рынок

Сегодня в США продолжают праздновать День Независимости, в связи с этим торги по доллару возможны только валютированием ТОМ. Так, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США на ТОМ’е открылись следующими котировками - 7,9030/7,9180, к 12:00 цены снизились - 7,9055/7,9165 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2538/0,2544, к 12:00 цены составили 0,2539/0,2543.

В России курс доллар-рубль на ТОМ’е повысился и к 12:00 установился на уровне 31,1300 (+0,0300).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2538/1,2540, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 9,9120/9,9325, к 12:00 цены понизились до 9,9115/9,9310.

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Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,89 грн./долл., продают – по 7,91 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 4 июля, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,87-7,90 грн./долл., по продаже – в пределах 7,91-7,93 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,8% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,79 грн./евро, курс продажи – на 0,3%, до 9,95 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,70-9,87 грн./евро, по продаже – в пределах 9,90-10,00 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 4 июля почти не изменился и сегодня составляет 0,2448/0,2551 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2510 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2500-0,2580 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,88 грн./долл., продажи – 7,92 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,87-7,90 грн./долл., по продаже – в пределах 7,91-7,93 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,7% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,78 грн./евро, курс продажи – на 0,4%, до 9,95 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,65-9,87 грн./евро, по продаже – в пределах 9,90-10,00 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы сегодня незначительно понизился по сравнению с 4 июля – до 0,2441/0,2552 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2510 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2500-0,2580 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,85/7,93 грн., евро – 9,65/10,00 грн., рубль – 0,2200/0,2500 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,88/7,925 грн., евро – 9,70/10,15 грн., рубль – 0,2440/0,2570 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,87/7,92 грн., евро – 9,75/10,00 грн., рубль – 0,2480/0,2560 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 5 июля, составляет: гривни к доллару США – 7,9105, к евро – 9,926095, к российскому рублю – 0,25359.

Банки

Частное акционерное общество “Сведбанк Инвест” заявляет, что бывший заместитель министра юстиции Евгений КОРНИЙЧУК отказывается платить задолженность по кредитным договорам в размере 4,73 млн. долларов.

Об этом говорится в исковом заявлении от 16 марта 2010 года частного акционерного общества “Сведбанк Инвест” о взыскании суммы долга с ответчика Е.КОРНИЙЧУКА, копия которой есть в распоряжении УНИАН.

Как объяснил агентству источник в банке, «экс-заместитель министра юстиции Е.КОРНИЙЧУК, будучи народным депутатом от фракции Блока Юлии Тимошенко, в 2007 году выступил поручителем по кредитам ряда физических лиц на общую сумму 4 млн. 730 тыс. долларов США».

По словам источника, «на сегодняшний день эти кредиты не возвращены, а Е.КОРНИЙЧУК отказался выполнить свои обязательства в соответствии с договорами поручительства по этим кредитами».

«На сегодняшний день частное акционерное общество «Сведбанк Инвест» является кредитором по указанным кредитным договорам, и 16 марта 2010 года обратилось в Печерский районный суд г. Киева с требованием вытребовать с Е.КОРНИЙЧУКА 4 млн. 730 тыс. долларов США», - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, Е.КОРНИЙЧУК заявил УНИАН, что “не заключал никаких кредитных соглашений со “Сведбанк Инвест”. “Это какая-то ошибка. Я не видел никаких документов. Есть правовые пути решения таких вопросов”, - заявил он.

Приватизация

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) за январь-июнь 2010 года получил от приватизации 244 млн. 164 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фонда.

Согласно сообщению, ФГИУ также получил за первое полугодие т.г. 280 млн. 553 тыс. грн. от аренды, а также 176 млн. 812 тыс. дивидендов.

Как сообщал УНИАН, поступления в бюджет от приватизации на 2010 год установлены на уровне 10 млрд. грн.

ТЭК

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», по оперативным данным, в январе-июне 2010 года увеличила транзит природного газа в страны Европы на 30,2%, или 11,8 млрд. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 50,9 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

По его информации в июне т.г. транзит природного газа в страны Европы составил 7,2 млрд. куб. м.

Также собеседник агентства отметил, что с начала года компания закачала в подземные хранилища газа (ПХГ) 5,447 млрд. куб. м газа.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году ДК “Укртрансгаз” НАК “Нафтогаз Украины” сократила транзит природного газа в страны Европы на 20,4%, или 24,4 млрд. куб. м, по сравнению с 2008 годом – до 95,2 млрд. куб. м.

Справка УНИАН. ДК “Укртрансгаз” является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 36,6 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

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Территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) в Автономной Республике Крым оштрафовало фирму «ТЕС», ООО «АТАН-Крым», ООО «ТЕС-Авто», ООО «УТН-Восток» и ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина» в целом на 139 тыс. грн. за антиконкурентные согласованные действия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.

В сообщении отмечается, что, как показало расследование, субъекты хозяйствования без объективно оправданных причин одновременно установили на одинаковом уровне розничные цены на бензин и дизельное топливо, которые реализуются в пределах Симферополя.

Кроме того, Территориальное отделение АМКУ в Крыму оштрафовало ООО «АТАН-Крым», ООО «Торговый дом «Континиум-Галичина» и ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина» в целом на 96 тыс. грн. за антиконкурентные согласованные действия.

Как установило отделение, операторы без объективно оправданных на то причин одновременно установили на одинаковом уровне розничные цены на бензин и дизельное топливо, которые реализуются в пределах Феодосии.

Напомним, на протяжении 2009 года АМКУ привлек к ответственности 62 нефтетрейдеров, которые работают на всей территории Украины, в том числе под брендами «Укртатнафта», «ОККО», WOG, «ЛУКОЙЛ» и пр.

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По оперативным данным, в январе-июне текущего года энергогенерирующие мощности НАЭК «Энергоатом» увеличили выработку электроэнергии на 6,4%, или 2,628 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 43,725 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, АЭС компании в январе-июне т.г. увеличили выработку на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 43,619 млрд. кВт/ч.

За отчетный период Запорожская АЭС (ЗАЭС) увеличила выработку электроэнергии на 1,1% – до 19,654 млрд. кВт/ч, Хмельницкая АЭС (ХАЭС) – на 24%, до 7,343 млрд. кВт/ч, Ривненская АЭС (РАЭС) – на 16,2%, до 8,263 млрд. кВт/ч.

В то же время Южно-Украинская АЭС (ЮУАЭС) без учета каскада ГЭС-ГАЭС сократила выработку на 1,5% – до 8,358 млрд. кВт/ч.

Выработка электроэнергии на Ташлыкской ГЭС и Александровской ГАЭС, входящих в состав Южного энергоузла, в январе-июне т.г. сократилась на 21,7% – до 105,1 млн. кВт/ч.

На генмощностях обособленного подразделения «Донузлавская ВЭС», перешедшего в управление компании в прошлом году, в январе-июне выработано 1,389 млн. кВт/ч электроэнергии.

По оперативным данным, в первом полугодии т.г. «Энергоатом» отпустил ГП «Энергорынок» 41,115 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 6,7%, или 2,572 млрд. кВт/ч, больше, чем за январь-июнь 2009 года.

Доля генмощностей компании в отечественном производстве электроэнергии в январе-июне т.г. составила 46,7%, в июне – 50,4%.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС в январе-июне 2010 года составил 72,6% против 68,2% в январе-июне 2009 года. При этом по итогам первого полугодия наибольший КИУМ был зафиксирован на ХАЭС – 84,5%, наименьший – на ЮУАЭС – 64,2%.

В январе-июне т.г. зафиксировано 11 учетных нарушений в работе АЭС против 5 нарушений за аналогичный период 2009 года.

Недовыработка электроэнергии на АЭС из-за нарушений составила 1,356 млрд. кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, НАЭК «Энергоатом» рассчитывает, что в 2010 году полезный отпуск электроэнергии генмощностями компании составит 81,583 млрд. кВт/ч, объем выработки – около 87 млрд. кВт/ч.

В 2009 году НАЭК «Энергоатом» сократил производство электроэнергии на 7,72%, или 6,962 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом – до 83,155 млрд. кВт/ч.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

Коммуникации. Связь

Для ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия), владельца оператора «МТС Украина», открыта кредитная линия в зарубежных банках на сумму до 300 млн. евро под гарантии экспортного агентства Финляндии Finnvera plc.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, кредитная линия открыта сроком на 8 лет. Процентная ставка по кредитной линии установлена на уровне шестимесячной ставки EURIBOR + 1,65%.

Кредитные средства в рамках соглашения будут предоставлены банками BNP Paribas, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Societe Generale.

Средства будут использованы для финансирования поставок оборудования и сервисных услуг от Nokia Siemens Networks в России и Украине.

Справка УНИАН. АО «Мобильные ТелеСистемы» является ведущим телекоммуникационным оператором в России и странах СНГ. Консолидированная абонентская база компании составляет 98,98 млн. абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины («МТС Украина»), Узбекистана, Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 млн. человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT.

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С 22 июля 2010 года компания «Хостмастер» вводит регистрацию IDN (Internationalized Domain Names – доменные имена, содержащие символы национальных алфавитов) в доменах .com.ua и .kiev.ua.

Об этом УНИАН сообщили в компании «Хостмастер».

Как отмечается в сообщении, Интернет зародился в англоязычной среде и ограничением существующей системы доменных имен (DNS) стала необходимость использовать только 37 символов ASCII – латинские буквы от A до Z, цифры и символ "-". Быстрый рост количества пользователей Интернета в остальной части мира в последние несколько лет заставил Интернет эволюционировать, предоставив надёжную поддержку неанглоязычных доменных имен.

Кроме того, что в имени домена более удобно использовать родной язык, это еще и решает проблему исчерпания доменных имён, открывает новые возможности для продвижения своих товаров и услуг и закрепляет индивидуальность личности или компании.

Регистрация доступна всем желающим и ничем не отличается от регистрации обычного домена. Никаких особых условий регистрации для пользователей, уже владеющих популярными доменами на латинице, не предусмотрено.

Справка УНИАН. Домен IDN имеет две формы представления: имя записывается обычными символами (Unicode), например, їжачок.pl.ua); имя записывается ASCII-символами для внутреннего представления имени в системе DNS (xn--80alnp8bxf.pl.ua) Эта форма также имеет название ACE (ASCII Compatible Encoding).

Имя, которое пользователь вводит в адресной строке, автоматически преобразуется броузером в символы, соответствующие кодировке ASCII и допустимые к использованию в обычной системе DNS. Преобразованное доменное имя снабжается специальным префиксом "xn--", который показывает, что оно состоит из символов национальных алфавитов.

К стандартному набору символов ([a-z 0-9-]) добавляются символы кириллического алфавита в нижнем регистре. Украинский символ «`» (апостроф, как в слове «м`ясо») не применяется в доменных именах.

ООО «Хостмастер» создано в 2001 году ведущими украинскими специалистами в области интернет-технологий – администраторами домена первого уровня .UA и публичных доменов второго уровня *.UA. Все учредители владеют равными долями в уставном фонде предприятия.

ООО «Хостмастер» является специализированным предприятием и ведет деятельность единственного вида – предоставление услуг по администрированию и сопутствующему техническому сопровождению домена .UA и публичных доменов в нем.

АПК

Кабинет Министров Украины утвердил состав наблюдательного совета ОАО "Национальная акционерная компания "Украгролизинг".

Соответствующее постановление правительства N 533 от 30 июня 2010 года опубликовано на сайте Верховной Рады Украины.

Согласно постановлению, председателем наблюдательного совета назначен заместитель министра Кабинета Министров Украины Владимир СИРОТИН, членами набсовета – заведующий сектором Управления аграрной политики и земельных отношений Секретариата Кабинета Министров Сергей ВОЙТЮК, директор департамента финансов Агропромышленного комплекса и природоохранных мероприятий Министерства финансов Анатолий ДАНИЛИШИН, заместитель начальника отдела секторных преобразований департамента развития секторов экономики Министерства экономики Василий КОНДРАТОВЕЦ, заместитель министра промышленной политики – директор Государственного департамента тракторного и сельскохозяйственного машиностроения Владимир САЧЕНКО, заместитель председателя Фонда государственного имущества Юрий ЯКОВЛЕВ, заместитель министра аграрной политики Игорь ЯКУБОВИЧ.

Справка УНИАН. НАК «Украгролизинг» создана постановлением Кабинета Министров Украины от 11 апреля 2001 года. Компания является преемником имущественных прав и обязательств Государственного лизингового предприятия «Украгролизинг», созданного на базе Государственного лизингового фонда в 1999 году, и подчинена Кабмину.

Компания предоставляет услуги по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга.

В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.

В 2009 году "Украгролизинг" передал аграриям в финансовый лизинг 851 единицу сельскохозяйственной техники на сумму 185 млн. грн.

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Ассоциация «Союз бирж Украины» просит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, премьер-министра Николая АЗАРОВА не допустить исключительного права государственного предприятия «Аграрная биржа» на заключение внешнеэкономических контрактов по торговле зерном.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве генеральный директор ассоциации Борис БЕРЕНШТЕЙН.

Он сообщил, что Министерство аграрной политики предлагает регистрировать контракты на экспорт и импорт зерна на одном госпредприятии - Аграрной бирже, а также обязать Аграрную биржу проводить мониторинг контрактов.

При этом на сегодня постановлением Кабинета министров предусмотрено, что регистрация внешнеэкономических контрактов проводится на товарных биржах, а Аграрная биржа, по словам гендиректора ассоциации, таковой не является. Он добавил, что Аграрная биржа существует на рынке 5 лет, и за это время не провела ни одних торгов.

Также Б.БЕРЕНШТЕЙН считает, что такое решение может привести к монополизации рынка этих услуг.

Президент «Украинской зерновой ассоциации» Владимир КЛИМЕНКО добавил, что монополизация услуги приведет к повышению ее стоимости. «Если будет централизовано в одном месте, то возрастут затраты… Если посчитать, то получается 40 грн. на тонне, то есть наш производитель зерна будет получать еще на 40 грн. меньше за счет этой услуги», - отметил В.КЛИМЕНКО.

«Цены на услуги на аккредитованных биржах не превышают 0,05%, а Аграрная биржа… сегодня – 0,25-0,5%. Это практически в 10 раз превышает стоимость регистрации, которая проходит на аккредитованных биржах», - добавил Б.БЕРЕНШТЕЙН.

Также эксперты отмечают, что это создаст неудобства для предприятий, расположенных в регионах, которым необходимо будет приезжать в Киев для регистрации контактов. «Если все будет сосредоточено в Киеве, никто из Одессы не будет ездить регистрировать. Раньше, когда министерство аккредитовывало, хотя бы была выдержана география», - добавил Б.БЕРЕНШТЕЙН.

Он сообщил, что их обращение к власти поддержали другие аграрные организации.

Справка УНИАН. В ассоциацию «Союз бирж Украины» входит 37 бирж, на которые приходится около 67% оборота товарных бирж Украины.

Погода

Завтра в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с, днем в отдельных районах град, утром и днем в восточных, центральных и северных областях местами сильные дожди.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается северо-западный (на востоке и юге юго-западный), 7-12 м/с.

Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°, днем 22-27°; в Карпатах и горах Крыма ночью 9-14°, днем 14-19°.

В Киевской области во вторник ожидаются кратковременные дожди, грозы, утром и днем местами сильные дожди, в отдельных районах град. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 22-27°. В Киеве температура ночью 16-18°, днем 24-26°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 23-27°, в Днепре в районе Киева 23°.

(УНИАН)