В Тернополе открывается первый гипермаркет сети «FoxMart»

Новый гипермаркет бытовой техники и электроники «FoxMart» появится в Тернополе. Торжественное открытие будет проходить с 8 по 11 июля. Объект находится по адресу: ул. Текстильная, 28Ч. Магазин расположен на 2-ом этаже ТРЦ «Подоляны».

Данный объект станет первым гипермаркетом сети «FoxMart» в Тернополе. Это самый большой магазин бытовой техники и электроники в городе. Торговая площадь объекта составляет 1 668 кв.м.

Для удобства покупателей рядом с торговым центром «Подоляны» работает бесплатная парковка на 1500 машино-мест.

В новом гипермаркете представлен ассортиментный ряд из 25 стран мира. Количество поставщиков бытовой техники насчитывает более 160 партнёров, которые представляют 852 торговые марки. Прямо в торговом зале покупатели могут протестировать работу игровых приставок и домашних кинотеатров в специально обустроенных гейм-зонах и на Hi-Fi «островках».

Традиционно сеть «FoxMart» не просто открывает магазины, а торжественно празднует появление нового объекта вместе с покупателями. Уникально низкие цены на широкий ассортимент техники, приятные подарки для первых покупателей, призы победителям розыгрышей – яркое доказательство девиза: «FoxMart – Гигант техники! Гигант возможностей! Гарант мизерных цен!».

Тем, кто планирует сделать более серьёзную покупку, сеть «FoxMart» совместно с банками-партнёрами предоставляет праздничную возможность воспользоваться 0%-кредитом.

Как и в других гипермаркетах сети, в новом магазине будут действовать скидки для владельцев карт семьи ресторанов «Козырная карта».

Справка УНИАН. Сеть гипермаркетов «FoxMart» начала деятельность в 2005 году и сегодня насчитывает 37 объектов в Украине и Молдове. Это самые большие магазины бытовой электроники в Украине. Гигантские торговые объекты «FoxMart» располагаются на площадях от 1300 до 7000 кв.м.

На постоянной основе в каждом магазине сети действует «Программа защиты мизерных цен», которая гарантирует возврат 150% разницы, если клиент найдёт аналогичный продукт дешевле в другой розничной сети.