Главное на 5 июля (вечер)

Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию фактов коррупционной деятельности компании «РосУкрЭнерго» и ареста бывшего председателя Государственной таможенной службы Украины Анатолия МАКАРЕНКО на следующем заседании планирует заслушать представителя совета директоров «РосУкрЭнерго», а также бывшего премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняли члены комиссии сегодня на первом заседании ВСК.

Кроме того, на следующем заседании они планируют заслушать информацию бывшего министра топлива и энергетики Юрия ПРОДАНА, а также нынешнего министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО.

Также члены ВСК Валерий БОНДЫК (фракция Партии регионов) и Владимир АРЬЕВ (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) намерены провести встречу с А.МАКАРЕНКО, чтобы на следующем заседании доложить комиссии о его версии событий вокруг растаможивания 11 млрд. кубометров газа в январе 2009 года.

Члены комиссии предварительно достигли договоренности, что следующее заседание ВСК состоится 12 июля 2010 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, на заседании комиссии председатель ВСК Роман ЗВАРИЧ отметил, что комиссия обратится с официальным запросом в Государственную исполнительную службу по поводу предоставления информации о том, открыто ли производство относительно выполнения решения Стокгольмского арбитражного суда.

Кроме того, ВСК на следующем заседании планирует заслушать формацию генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО и председателя СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО относительно обстоятельств задержания и содержания А.МАКАРЕНКО.

«Мы приглашали их на сегодня, но они не пришли, потому наше приглашение остается в силе», - сказал председатель ВСК.

ДК «Газ Украины» заявляет, что предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) неудовлетворительно погашают накопленную задолженность за потребленный природный газ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что за прошедшую неделю предприятия ТКЭ уменьшили задолженность за потребленный газ приблизительно на 1%.

По данным оперативного мониторинга, по состоянию на 2.07.2010 предприятия ТКЭ оплатили лишь 74% от стоимости природного газа, потребленного с 01.10.2009. Задолженность теплоснабжающих предприятий перед ДК «Газ Украины» за этот период превышает 2,5 млрд. грн.

Наибольшие долги за газ за период с 01.10.2009 накопили предприятия ТКЭ Донецкой (490 млн. грн.), Днепропетровской (351 млн. грн.), Харьковской (279 млн. грн.), Луганской (282 млн. грн.), Одесской (142 млн. грн.), Киевской (103 млн. грн.) областей, а также АР Крым (100 млн. грн.).

Долг киевской энергокомпании АЭК «Киевэнерго» перед ДК «Газ Украины» остается прежним - свыше 2 млрд. грн. (уровень оплаты в 2010 г. - 47%).

Предприятия ТКЭ трех областей - Николаевской, Черновицкой и Полтавской - обеспечили расчеты на уровне свыше 90% за потребленный с 01.10.2009 природный газ. В то же время за этот период теплопроизводители Закарпатья рассчитались лишь на 38%, Луганской обл. – 45%, Житомирской обл. – 59%, г. Севастополя – 55%.

Кроме того, предприятия ТКЭ медлят с погашением задолженности за газ, потребленный на протяжении предыдущего отопительного сезона 2008-2009 гг. Сумма их долга перед компанией за этот период – свыше 1,9 млрд. грн. (оплата – 78%).

Компания отмечает, что неудовлетворительные расчеты за газ являются следствием низкого уровня финансово-хозяйственной деятельности предприятий ТКЭ и неэффективного управления ими со стороны местных органов власти.

Также компания указывает, что значительная задолженность предприятий теплоэнергетики за природный газ осложняет аккумуляцию Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» средств для проведения своевременных и полных расчетов за импортированный природный газ и подготовки к новому отопительному сезону 2010-2011 гг.

Сегодня в Верховной раде зарегистрирован проект постановления об освобождении Василия ЦУШКО с должности Министра экономики Украины.

Автором проекта постановления, реквизиты которого размещены на сайте парламента, является народный депутат от БЮТ Ольга БОДНАР.

Также в Верховной Раде зарегистрировано еще один проект постановления об освобождении Юрия БОЙКО с должности министра по вопросам топлива и энергетики Украины. Авторами этого документа являются представитель БЮТ Сергей СОБОЛЕВ и «Нашей Украины – Народной Самообороны» Роман ЗВАРИЧ.

В то же время, тексты проектов на парламентском сайте не обнародованы.

Таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты будут сняты для Беларуси после подписания и ратификации страной всего пакета документов по созданию Единого экономического пространства Беларуси, России и Казахстана. Об этом сегодня в Астане сообщил вице-премьер Белоруссии Андрей Кобяков, передает корреспондент БЕЛТА.

Соответствующее решение закреплено в протоколе об отдельных временных изъятиях из режима функционирования единой таможенной территории Таможенного союза, который подписан одновременно с решением в введении в действие Таможенного кодекса.

Таким образом, таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты для Белоруссии будут сняты автоматически, не дожидаясь, когда документы по ЕЭП подпишут и ратифицируют Россия и Казахстан.

Первая нитка газопровода «Северный поток» достигла европейского материка.

Об этом УНИАН сообщили в компании Nord Stream.

«3 июля 2010 г. первая нитка газопровода «Северный поток» достигла материка», - говорится в сообщении.

Отмечается, что первая нитка газопровода вышла на сушу в Лубмине (Германия).

«Только что «Северный поток» впервые достиг европейского материка, а здесь, в Лубмине, подошел к тому пункту, в котором ВИНГАЗ проектирует и уже строит станцию сдачи-приемки газа, а также сухопутные газопроводы OPAL и NEL», - сказал руководитель проекта компании Nord Stream AG со стороны немецких партнеров Георг НОВАК.

Также сообщается, что на борту судна-трубоукладчика «Castoro Dieci», бросившего якорь почти в километре от пункта выхода газопровода на берег, с 28 июня идет сварка; здесь трубы, длина каждой из которых составляет около 12 метров, свариваются в одну нитку - первую нитку газопровода.

«Каждый час магистраль прирастает на 24 метра в длину, а на берег ее вытягивает высокомощная лебедка, установленная на суше". Выход второй нитки на сушу намечен на середину июля, отмечают в компании.

По информации Nord Stream, осенью 2011 года начнется подача газа из «Северного потока» на строящуюся сейчас станцию сдачи-приемки. Там газ вначале будет проходить очистку и подогреваться до нужной температуры. Затем будут измеряться качество, количество и давление газа. После этого по газопроводу OPAL протяженностью 470 километров природный газ будет транспортироваться в южном направлении, по территории Мекленбурга - Передней Померании, Бранденбурга и Саксонии, до границы между Германией и Чехией в районе Ольбернхау, что в Рудных горах; после того как газ пройдет половину этого пути, на станции, расположенной южнее Берлина, его давление снова будет нагнетаться до 100 бар.

Сообщается, что сейчас ведется подготовка к строительству зданий и котельной станции сдачи-приемки. Первый камень станции был заложен еще в феврале этого года. В ноябре 2010 года начнется установка высоконапорного оборудования станции, что в перспективе позволит транспортировать до 55 миллиардов кубометров природного газа, поступающего по «Северному потоку».

Кроме этого отмечается, что строительство газопровода OPAL ведется с сентября 2009 года. На всех участках строительства, между Лубмином и Рудными горами, работа идет полным ходом. Сейчас строительство продвигается почти на 2,5 тысячи метров в сутки.

«Мы очень довольны такими темпами строительства и полностью успеваем за планом-графиком», - сказал руководитель проекта «OPAL» в компании ВИНГАЗ Ханс-Георг ЭГЕЛЬКАМП.

Газопровод OPAL, для строительства которого используются трубы диаметром 1,4 метра, - самый крупный из всех европейских газопроводов. ВИНГАЗ строит его по поручению компаний OPAL NEL TRANSPORT GmbH и E.ON Ruhrgas AG.

Из суммарных 470 километров газопровода 260 километров труб уже сварено, а летом этого года трубы более чем на половине трассы будут уложены в траншею.

Наряду с газопроводом OPAL запланировано построить и газопровод NEL. Он пройдет от места выхода «Северного потока» на сушу мимо Шверина и Гамбурга до Реденского газохранилища в Нижней Саксонии. Как и OPAL, газопровод NEL предназначен для того, чтобы соединить «Северный поток» с европейской сетью магистральных газопроводов.

Кандидат от правящей в Польше с конца 2007 года партии „Гражданская платформа” Бронислав КОМОРОВСКИЙ победил на внеочередных президентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом свидетельствуют официальные данные Центральной избирательной комиссии.

Б.КОМОРОВСКОГО поддержали 53% избирателей, а лидера наибольшей оппозиционной партии „Право и справедливость” Ярослава КАЧИНСКОГО - 47%.

Явка на выборах составила 55,3%.

(УНИАН)