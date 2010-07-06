Курс НБУ на 06.07.10

Официальный курс НБУ на 06.07.10100 USD – 790.9600 (5 июля – 791.0500) 100 EUR – 991.1520 (5 июля – 992.6095) 10 RUR – 2.5423 (5 июля – 2.5359)Учетные курсы банковских металлов на 06.07.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 95756.60 (2 июля – 98067.88) 961 XAG 10 Серебро – 1422.31 (2 июля – 1474.97) 962 XPT 10 Платина – 119923.18 (2 июля-120054.07) 964 XPD 10 Палладий – 34647.99 (2 июля – 34877.37)

Официальный курс НБУ на 06.07.10 100 USD – 790.9600 (5 июля – 791.0500) 100 EUR – 991.1520 (5 июля – 992.6095) 10 RUR – 2.5423 (5 июля – 2.5359) Учетные курсы банковских металлов на 06.07.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 95756.60 (2 июля – 98067.88) 961 XAG 10 Серебро – 1422.31 (2 июля – 1474.97) 962 XPT 10 Платина – 119923.18 (2 июля-120054.07) 964 XPD 10 Палладий – 34647.99 (2 июля – 34877.37)

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