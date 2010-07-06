Анонс на 6 июля

Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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Круглый стол на тему: «Инвестиционная привлекательность Украины». Будут обсуждаться проблемы необходимости повышения инвестиционной привлекательности Украины и усиления брендов украинских городов и регионов, состоится обмен информацией относительно национальных, региональных и городских проектов по улучшению имиджа, разработки новых брендов страны, городов и регионов, рекламных кампаний и т.п. Председатель - президент УСПП Анатолий Кинах.

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Состоится пресс-ланч, посвященный официальному началу реализации Программы инвестиций в ресурсоефективность в Украине. Новая программа IFC призвана стимулировать приток целевого финансирования для поддержки ресурсоефективних проектов в Украине. Участники: Елена Волошина, глава представительства IFC в Украине, и Яна Горбатенко, руководитель Программы инвестиций в ресурсоефективнисть в Европе и Центральной Азии, IFC.

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Пресс-конференция главы Госфинуслуг Василия Волги на тему: «Сто дней правительству: итоги работы Госфинуслуг Украины». В ходе пресс-конференции будут представлены основные направления деятельности комиссии на ближайшее время.

Состоится заседание оппозиционного правительства.

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Состоится прямая телефонная линия при участии председателя Государственного комитета Украины по промышленной безопасности, охране труда и горного надзора Сергея Сторчака. Брифинг С.Сторчака для СМИ.

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Состоится учебный семинар, организованный Лигой финансового развития при поддержке Проекта USAID "Развитие финансового сектора" (FINREP) на тему: "Оценка финансового состояния банков Украины или как читать финансовую отчетность банков?". В работе примет участие Юрий Блащук, глава Наблюдательного совета Platinum Bank.

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В Киеве состоится дискуссия "Зачем готовить нефинансовые отчеты: мнение компаний в Украине".

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