ДАЙДЖЕСТ СМИ за 6 июля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Кто виноват в рекордном падении производства стали в июне», в котором пишет - в июне было выплавлено около 2,4 млн. тонн стали, что меньше показателей предыдущего месяца на 15,7%. По сравнению же с мартом, когда были зафиксированы наибольшие объемы производства в этом году, падение составило 21%. Издание разбиралось в причине сложившейся ситуации…

http://delo.ua/biznes/rynki/kto-vinovat-v-rekordnom-proizvodstva-stali-v-ijune-142397/

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Также «Дело» в материале «Киев не может рассчитаться со своими долгами» пишет - начальник Главного финансового управления КГГА Виктор Падалка заявил, что Киев планирует реструктуризировать свою внешнюю задолженность. Эта новость вызвала обвал стоимости еврооблигаций столицы…

http://delo.ua/dengi/fondovyj-rynok/kiev-ne-mozhet-so-svoimi-142452/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Связь по принуждению» пишет – на рынке связи кардинально изменились правила игры – государство начало регулировать стоимость взаимного доступа к сетям операторов. Вчера Нацкомиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) дала компаниям месяц на заключение новых договоров по ставкам, впервые утвержденным ею. Новые тарифы, по оценкам экспертов, приведут к снижению рентабельности лидеров рынка примерно на 1-3%. Небольшим же компаниям и "Укртелекому" тарифы, наоборот, могут принести ее рост…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1408245

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Налоговый кодекс никак не поправится» пишет – в ходе доработки правительственного проекта Налогового кодекса депутаты подали 5,4 тыс. поправок, для рассмотрения которых потребуется шесть недель. Впрочем, в коалиции намерены переписать документ по упрощенной процедуре, чтобы все-таки принять его до парламентских каникул. Члены фракции Партии регионов не исключают, что в июле они примут Налоговый кодекс во втором чтении, и лишь осенью – в целом…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1408243

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Издание «Экономические известия» в публикации «Кто кому нужнее» пишет – Россия, Беларусь и Казахстан подписали заявление о вступлении в силу Таможенного кодекса. Некоторые эксперты полагают, что Таможенный союз - не более чем «трехстороннее соглашение по ряду частных вопросов», которое в большей степени защищает коммерческие интересы России и удовлетворяет ее имперские амбиции…

http://eizvestia.com/state/full/kto-komu-nuzhnee

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Фермеров пытаются обкабминить» пишет – Кабмин намерен передать право регистрации экспортно-импортных контрактов в аграрной сфере госпредприятию «Аграрная биржа». Если постановление утвердят, товарные биржи утратят крупных клиентов, а мелкие и средние сельхозпроизводители понесут потери…

http://eizvestia.com/markets/full/fermerov-pytayutsya-obkabminit

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«Газета по-киевски» в материале «Разыскиваемый Интерполом украинец прячется в Хабаровске?» пишет - Олег Шестак, один из организаторов аферы «Элита-центр», попал в сотню самых разыскиваемых преступников Интерпола…

http://mycityua.com/articles/country/2010/07/06/042707.html

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Также «Газета по-киевски» в материале «В бюджет загонят «черный нал» пишет - регионалы намерены пересчитать доходы и расходы Киева. Главная претензия новой команды управленцев к основному финансовому документу столицы – его несбалансированность…

http://mycityua.com/articles/city/2010/07/06/041926.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Президенту на юбилей подарят сервиз и оберег» пишет – 9 июля Виктор Янукович отметит 60-летний юбилей. Праздновать будет три дня: 9 июля в Киеве, а 10—11-го — в Крыму. Издание подает интересные подробности будущих праздництв…

http://www.segodnya.ua/news/14150882.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Кредит: МВФ, похоже, "за". Тимошенко – "против"…» пишет – МВФ, вроде, согласился дать Украине 15 млрд. долл. Условия займа прорабатываются. Между тем, Тимошенко будет просить Фонд не соглашаться на кредит, апеллируя «газовой» ситуацией. Кто победит и нужна ли победа, итог которой - влезть в долг?

https://economics.unian.net/rus/detail/51689

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Минус нефть плюс иномарки» пишет – затянув до последнего подписание союзного кодекса, Александр Лукашенко все-таки согласился запустить Таможенный союз. На уступки по экспорту нефти Москва не пошла, но Минск претензий не снимает: Лукашенко дал понять, что еще может передумать…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/07/06/239628

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Издание «Известия» в публикации «Пассажирская оборона» пишет - правительство России готовит реформу системы общественного транспорта. Кроме борьбы с терроризмом проект призван покончить с разваливающимися на ходу маршрутками, автобусами, переделанными из грузовиков, и электричками без окон и дверей. "Известия" разузнали подробности…

http://www.izvestia.ru/economic/article3143602/

(УНИАН)