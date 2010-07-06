Украина может получить безвизовый режим с ЕС

Украина может получить безвизовый режим с Европейским Союзом раньше России.

Такое мнение корреспонденту УНИАН выразил уполномоченный представитель МИД Польши по вопросам “Восточного партнерства” Анджей ЦЕШКОВСКИЙ.

Он не стал комментировать, получит ли Украина план действий по введению безвизового режима осенью этого года, заметив только, что украинцам легче выполнить некоторые необходимые условия для отмены виз.

Представитель польского МИД обратил внимание на то, что Украине легче будет обустроить границу со своими соседями, благодаря ее меньшей протяжности, нежели России.

«Как мне кажется, если бы Украина действительно взялась за работу, то смогла бы намного быстрее поэтапно продвигаться вперед, приближаясь к введению безвизового режима», - сказал он.

А.ЦЕШКОВСКИЙ также заявил, что Еврокомиссия не связывает предоставления Украине плана действий по введению безвизового режима с переговорами по данному вопросу с Россией, которая поставляет 20% необходимого европейцам газа.

Представитель МИД Польши добавил, что еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза Штефан ФЮЛЕ заинтересован в быстрейшем введении плана действий с целью отмены виз с Украиной.