Правила ведения бизнеса ужесточат

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за нарушение порядка выдачи документов разрешительного характера».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 339 из 428 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Проект направлен на совершенствование процедуры применения норм административного права за нарушение осуществления хозяйственной деятельности и нарушение порядка выдачи документов разрешительного характера разрешительными органами (их должностными лицами).

Главное задание проекта – путем расширения перечня административных правонарушений в сферах выдачи документов разрешительного характера и осуществления хозяйственной деятельности, за которые предусматривается установить административную ответственность, усилить влияние государства на лиц, совершающих эти правонарушения, что, в свою очередь, приведет к уменьшению количества административных правонарушений в этих сферах.

Предусмотрено внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

В частности, статью 164 “Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности” предлагается изложить в новой редакции. Ею предусмотрено, что предоставление заведомо недостоверных данных для государственной регистрации субъекта ведения хозяйства как юридического лица или физического лица - предпринимателя или получения лицензии на осуществление определенного вида хозяйственной деятельности, а также предоставление заведомо недостоверных данных для получения документа разрешительного характера, или предоставления субъектом ведения хозяйства разрешительному органу или государственному администратору недостоверной информации относительно соответствия материально-технической базы требованиям законодательства (для определенных действий относительно осуществления хозяйственной деятельности, право на осуществление которых получается по декларативному принципу), - влечет за собой наложение штрафа в размере от 20 до 40 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Кроме того, предусматривается, что осуществление хозяйственной деятельности без государственной регистрации субъекта ведения хозяйства как юридического лица или физического лица - предпринимателя или без получения лицензии на осуществление определенного вида хозяйственной деятельности, которая подлежит лицензированию в соответствии с законом, а также без получения документа разрешительного характера, если обязанность его получения установлена законом (кроме случаев применения принципа молчаливого согласия), - влечет за собой наложение штрафа в размере от 40 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой.

Также ужесточается ответственность за повторное совершение таких действий.

Кроме того, законопроектом предусмотрено, что безосновательное аннулирование документа разрешительного характера должностным лицом разрешительного органа влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.