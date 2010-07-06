В ближайшее время отставок в Кабмине не будет?

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ убежден, что в ближайшее время не произойдет никаких отставок в Кабинете министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам.

«Я не думаю, что в ближайшее время у нас состоятся какие-то отставки по инициативе кого-то», - сказал он.

По словам А.ЕФРЕМОВА, он ничего не слышал о том, что фракция КПУ требовала отставки вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО. По его словам, с данной инициативой выступала только фракция БЮТ.

«Но это их право - что-то требовать, а наше право - решать то, что мы хотим решать», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня с трибуны Верховной Рады лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО заявил, что необходимо рассмотреть вопрос об ответственности вице-премьер-министра С.ТИГИПКО за непрофессиональный проект Налогового кодекса.