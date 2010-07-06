ГЛАВНОЕ на 6 июля (день)

Основные события первой половины сегодняшнего дня

Кадровая политика

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ убежден, что в ближайшее время не произойдет никаких отставок в Кабинете министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам.

«Я не думаю, что в ближайшее время у нас состоятся какие-то отставки по инициативе кого-то», - сказал он.

По словам А.ЕФРЕМОВА, он ничего не слышал о том, что фракция КПУ требовала отставки вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО. По его словам, с данной инициативой выступала только фракция БЮТ.

«Но это их право - что-то требовать, а наше право - решать то, что мы хотим решать», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня с трибуны Верховной Рады лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО заявил, что необходимо рассмотреть вопрос об ответственности вице-премьер-министра С.ТИГИПКО за непрофессиональный проект Налогового кодекса.

Законодательство

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за нарушение порядка выдачи документов разрешительного характера».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 339 из 428 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Проект направлен на совершенствование процедуры применения норм административного права за нарушение осуществления хозяйственной деятельности и нарушение порядка выдачи документов разрешительного характера разрешительными органами (их должностными лицами).

Главное задание проекта – путем расширения перечня административных правонарушений в сферах выдачи документов разрешительного характера и осуществления хозяйственной деятельности, за которые предусматривается установить административную ответственность, усилить влияние государства на лиц, совершающих эти правонарушения, что, в свою очередь, приведет к уменьшению количества административных правонарушений в этих сферах.

Предусмотрено внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

В частности, статью 164 “Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности” предлагается изложить в новой редакции. Ею предусмотрено, что предоставление заведомо недостоверных данных для государственной регистрации субъекта ведения хозяйства как юридического лица или физического лица - предпринимателя или получения лицензии на осуществление определенного вида хозяйственной деятельности, а также предоставление заведомо недостоверных данных для получения документа разрешительного характера, или предоставления субъектом ведения хозяйства разрешительному органу или государственному администратору недостоверной информации относительно соответствия материально-технической базы требованиям законодательства (для определенных действий относительно осуществления хозяйственной деятельности, право на осуществление которых получается по декларативному принципу), - влечет за собой наложение штрафа в размере от 20 до 40 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Кроме того, предусматривается, что осуществление хозяйственной деятельности без государственной регистрации субъекта ведения хозяйства как юридического лица или физического лица - предпринимателя или без получения лицензии на осуществление определенного вида хозяйственной деятельности, которая подлежит лицензированию в соответствии с законом, а также без получения документа разрешительного характера, если обязанность его получения установлена законом (кроме случаев применения принципа молчаливого согласия), - влечет за собой наложение штрафа в размере от 40 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой.

Также ужесточается ответственность за повторное совершение таких действий.

Кроме того, законопроектом предусмотрено, что безосновательное аннулирование документа разрешительного характера должностным лицом разрешительного органа влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

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Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «Об акционерных обществах» (об усовершенствовании механизма деятельности акционерных обществ).

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 260 из 428 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом закона предлагается изменить порядок отчуждения акций акционерного общества в части исключения подавляющего права акционерного общества на приобретение акций.

Кроме того, уточняется порядок создания общества одним лицом (об оформлении решения о намерении учредить общество); меняется порядок формирования резервного капитала акционерных обществ разных типов (о правах и обязательности формирования резервного капитала, а также направлений его использования); уточняется порядок выплаты дивидендов (о выплате дивидендов в зависимости от типа акций); расширяется исключительная компетенция общих собраний общества (об избрании и прекращении полномочий членов счетной комиссии, о принятии решения о совершении значительного правомочия); уточняются положение относительно вопроса подготовки и проведения общих собраний (порядок сообщения, подача предложений, регистрация акционеров) и т. п.

Также изменения касаются полномочий наблюдательного совета общества, деятельности исполнительных органов, уточнения порядка приобретения акций общества по результатам приобретения контрольного пакета акций, осуществление правомочия, относительно совершения которого имеется заинтересованность.

Предлагается дополнить закон об акционерных обществах новыми положениями, касающимися порядка выкупа акций общества акционером – владельцем 95% акций общества.

Финансы

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9055/7,9170 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2542/0,2546, котировки по евро-гривне ушли вверх – 9,9505/9,9660. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,2583/1,2585 (понедельник – 1,2538/1,2540).

В понедельник Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара на ТОМ’е по курсу 7,9050 грн./долл.

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НБУ вышел на межбанк с продажей и покупкой доллара

Национальный банк Украины заявил о готовности сегодня осуществлять свои интервенции как путем покупки, так и путем продажи валюты.

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка №38-012/3917, текстом которой располагает УНИАН.

Регулятор сегодня будет покупать доллары по 7,905 грн./долл., продавать – по 7,91 грн./долл.

Как сообщал УНИАН, сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9055/7,9170, к 12:00 сузился спрэд – 7,9060/7,9120 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2542/0,2546, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2543/0,2544.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,9505/9,9660, к 12:00 цены составили 9,9505/9,9640.

ОПК

Верховная Рада приняла постановление “О признании утратившим действие Постановления Верховной Рады Украины “О присвоении названия “Украина” ракетному крейсеру”.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 247 из 428 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Парламент признал утратившим действие постановление Верховной Рады от 17 декабря 1993 года № 3731-XII “О присвоении названия “Украина” ракетному крейсеру”.

Как отмечается в объяснительной записке к данному постановлению, этот ракетный крейсер заложен на государственном предприятии “Судостроительный завод имени 61-го коммунара” в Николаеве в сентябре 1984 года по заказу Военно-морского флота СССР и спущен на воду в августе 1990 года.

С 1992 по 1995 год крейсер строился по заказу Министерства обороны Украины. В 1996-1998 годах строительство было прекращено. В 1999 году был заключен новый контракт с Министерством обороны Украины на продолжение строительства крейсера для потребностей Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины. С 2001 года строительство корабля вновь прекращено.

В настоящее время государственным предприятием “Судостроительный завод имени 61-го коммунара” осуществляется содержание ракетного крейсера.

На данный момент разрабатывается вопрос поиска путей дальнейшего использования недостроенного ракетного крейсера, в частности, возможности его реализации.

В записке отмечается, что с учетом того, что достройка и принятие ракетного крейсера в состав ВМС Украины не предусматривается, считается целесообразным признать нецелесообразным, чтобы крейсер носил название “Украина”.

Председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО назвал это “психологически непростым решение”. По его словам, с самого начала было понятно, что крейсер не будет в составе украинских ВМС. Он отметил, что за это время на содержание было “израсходовано более 100 миллионов гривен”.

Ряд народных депутатов заявили, что это решение необходимо, поскольку речь идет о продаже крейсера, поэтому слишком символично будет, если его будут продавать под названием “Украина”.

ТЭК

Угледобывающие предприятия Украины, по оперативным данным, в январе-июне 2010 года увеличили добычу рядового угля на 3%, или 1,072 млн. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 36,951 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, добыча коксующегося угля за шесть месяцев т.г. выросла на 2,9%, или 363 тыс. тонн, – до 12,961 млн. тонн, энергетического – на 3%, или 710 тыс. тонн, – до 23,990 млн. тонн.

Угледобывающие предприятия сферы управления Минуглепрома в январе-июне 2010 года перевыполнили установленное министерством плановое задание по добыче угля на 3,7%, или 655,7 тыс. тонн, в том числе по добыче коксующегося угля – на 3,2%, или 132,7 тыс. тонн, энергетического – на 3,8%, или 523 тыс. тонн.

Предприятия Минуглепрома в январе-июне т.г. добыли 18,585 млн. тонн рядового угля, в том числе коксующегося – 4,235 млн. тонн, энергетического – 14,350 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году угледобывающие предприятия Украины сократили добычу угля на 7%, или 5,436 млн. тонн, по сравнению с 2008 годом – до 72,219 млн. тонн. Добыча коксующегося угля за 2009 год сократилась на 4,3%, или 1,143 тыс. тонн, – до 26,494 млн. тонн, энергетического – на 8,4%, или 4,292 млн. тонн, – до 46,725 млн. тонн.

Минуглепром прогнозирует, что по итогам 2010 года государственные шахты нарастят добычу рядового угля на 1,8%, или 0,7 млн. тонн, – до 39,1 млн. тонн.

Транспорт

В связи с тем что железнодорожники продолжают выполнять ремонтные работы на перегоне Киев-Московский – Дарница, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 июля 2010 года с 10:30 до 15:30 пригородные поезда будут следовать через станцию Киев-Петровка вместо Киев-Пассажирский.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Юго-Западной железной дороги.

Согласно сообщению, в эти дни по измененному маршруту будут курсировать такие электропоезда: № 6911 Нежин – Борщаговка-тех., № 6812 Борщаговка-тех. – Гребенка, № 6810 Борщаговка-тех. – Яготин, № 6915 Нежин – Борщаговка-тех., № 6814 Борщаговка-тех. – Яготин, № 6914 Борщаговка-тех. – Носовка, № 6811 Яготин – Борщаговка-тех., № 6813 Гребенка – Киев-Петровка, № 6816 Киев-Петровка – Гребенка.

Юго-Западная железная дорога призывает пассажиров внимательнее слушать объявления об изменениях в расписании движения поездов, поскольку в вышеупомянутые дни состоятся изменения также и в расписании движения пригородных поездов повышенного комфорта № 812 и № 816.

АПК

Верховная Рада приняла Закон “О присоединении к Конвенции о торговле зерном”.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 319 из 426 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Конвенции о торговле зерном 1995 года.

Согласно требованиям конвенции, Украине необходимо выполнить внутреннюю процедуру присоединения и подать в депозитарий Организации инструмент о присоединении.

В связи с присоединением к Конвенции о торговле зерном 1995 года и в соответствии со статьей 21 этой конвенции предусматривается уплата членских взносов.

В пояснительной записке к закону отмечается, что во исполнение распоряжения Кабинета министров Украины от 01.07.2009 “Вопросы финансирования участия в деятельности Международного совета по зерну” Государственной инспекцией по контролю качества сельскохозяйственной продукции и мониторингу ее рынка обеспечена уплату задолженности и годовых членских взносов Украины в бюджет МСЗ за 2009-2010 финансовый год в сумме 113309 фунтов стерлингов за счет средств специального фонда государственного бюджета Украины на 2009 год.

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В пяти районах Донецкой области отмечается нашествие саранчи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника областной инспекции защиты растений Анатолий МАНЬКО.

По данным сайта «Мариуполь-Экспресс», нашествие саранчи зарегистрировано в Марьинском, Волновахском, Першотравневом, Старобешевском и Тельмановском районах на общей площади 70 га.

По словам А. МАНЬКО, единичные особи саранчи выявлены также в Мариуполе.

«В каждом районе у нас действуют пункты сигнализации и прогноза, где наши инспекторы следят за развитием вредителей и болезней, к которым относится и саранча», - пояснил А. МАНЬКО.

Он также отметил, что очаги саранчи в регионе регистрируются последние три года, что связано с жаркой погодой.

«Жара способствует размножению саранчи, однако на сегодняшний день ситуация под контролем, и сельхоз угодиям области угрозы нет», - сказал А. МАНЬКО.

Погода

Крымское управление МЧС объявило штормовое предупреждение в регионе из-за возможного ухудшения погодных условий во второй половине дня.

«Местами ожидаются сильные ливни, гроза, град», - говорится в пресс-релизе управления МЧС, которым располагает УНИАН.

Непогода будет сопровождаться шквальным ветром, скоростью до 20 метров в секунду.

Также в МЧС сообщают, что спасатели продолжают ликвидировать последствия подтопления, произошедшего в конце июня в городе Красноперекопске на севере Крыма. Там вследствие ливня поднялся уровень грунтовых вод. По данным на утро 6 июля, частично подтопленными остаются 14 подворий.

(УНИАН)