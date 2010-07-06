Презентована «Региональная школа бизнеса»

Винницкая торгово-промышленная палата презентовала «Региональную школу бизнеса».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил вице-президент Винницкой ТПП Степан Липкань.

По его словам, предварительно Винницкая ТПП провела опрос среди бизнес-представителей относительно целесообразности создания такой школы. «Из около 280-250 опрошенных 70% поддержали такую идею», - сообщил С. Липкань.

По его словам, полноценно «Школа бизнеса» заработает с осени 2010 года.

«Школу бизнеса нужно открывать, потому что сегодня бизнесом занимаются и будут заниматься многие, но наша задача и задача каждого иметь четкое понимание того, чем ты занимаешься, и мы хотим помочь нашим бизнесменам преодолеть свою деловую, экономическую неграмотность», - рассказал С. Липкань.

Он сообщил, что для обучения приглашены преподаватели, тренера, которые имеют значительный опыт не только преподавания, но и управления бизнесом. «У нас есть различные наработки - мы хотим предложить желающим, возможно отдельные темы с полугодовой программы, какие-то отдельные курсы лекций, которые они захотят посещать отдельно по абонементу», - сказал С. Липкань.

В свою очередь бизнес-консультант, проектный менеджер Владислав Рассулов утверждает, что «украинский бизнес не готов к процессам, которые сопровождаются вступлением во Всемирную торговую организацию». «Я видел разные страны и знаю предпринимательство разных стран - наиболее пассивного сообщества предпринимателей, чем существующих в странах СНГ найти очень сложно», - сказал он.

В.Рассулов также сравнил украинскую бизнес-пассивность с недавними событиями в Греции. «Мизерное ухудшение условий для бизнеса вывело их на улицы, а у нас бизнес реагирует «уходом в тень», не на улицы. А в тени развивать бизнес, обучение невозможно, можно только оптимизировать финансовые потоки», - сказал В. Рассулов.

После завершения курса обучения в «Школе бизнеса» ее выпускникам будут выдаваться соответствующие сертификаты.

Справка УНИАН. Винницкая торгово-промышленная палата является негосударственной самоуправляющейся организацией, объединяющей юридических лиц, предприниматели вообще 284 члена, с целью содействия развитию народного хозяйства и национальной экономики, ее интеграции в мировую хозяйственную систему.

Палата входит в систему Торгово-промышленной палаты Украины.