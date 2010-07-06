Депутаты хотят уволить Хорошковского

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об обращении парламента к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ по поводу внесения представления об освобождении от должности председателя Службы безопасности Украины Валерия ХОРОШКОВСКОГО.

Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Проект постановления зарегистрирован за номером 6666.

Инициаторами постановления стали депутаты Сергей СОБОЛЕВ (фракция БЮТ) и Роман ЗВАРИЧ (фракция НУ-НС).