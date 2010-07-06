Польский эксперт: Коморовский открыт для Украины

Победитель внеочередных президентских выборов в Польше Бронислав КОМОРОВСКИЙ „максимально открыт” к сотрудничеству с Украиной, но развитие отношений будет зависеть в большей степени от политики украинского Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше выразил польский аналитик Гжегож ГРОМАДСКИЙ.

Он отметил, что с избранием Б.КОМОРОВСКОГО, который был кандидатом от правящей с конца 2007 года в Польше партии „Гражданская платформа” (PO), прекратятся конфликты между главой государства и правительством, которые были за последние годы президентства Леха Качиньского.

Эксперт обратил внимание, что в Украине с победой в февральских выборах В.ЯНУКОВИЧА также одна политическая команда получила практически всю власть в государстве, что теоретически создает основания для более эффективного сотрудничества.

„Но это не значит, что отношения будут лучшими. Для меня ключевым вопросом, какой будет официальная польская реакция на происходящее в Украине”, - сказал он.

Г.ГРОМАДСКИЙ назвал „неприемлемыми” для поляков и других европейцев факты задержания представителей неправительственных организаций, которые имели место с руководителем фонда Конрада Аденауэра Нико ЛAНГЕ, а также указания украинского МИД работникам посольств относительно неправительственных организаций.

„Казалось, что в Украине до такого не дойдет, а уже доходит”, - сказал он.

Аналитик сказал, что Б.КОМОРОВСКОМУ будет сложно вести диалог с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, если такие события в дальнейшем будут иметь место в Украине, заметив, что аналогичную позицию занимал бы и его конкурент Ярослав КАЧИНЬСКИЙ.

По мнению эксперта, Польша будет пытаться избегать непосредственной критики украинских властей в случае продолжения такой политики, пытаясь вынести эти вопросы на уровень всего Европейского Союза.

В то же время Г.ГРОМАДСКИЙ выразил убеждение, что польская власть никогда не откажется от поддержки Украины даже ради лучших отношений с Российской Федерацией, что является одной из главных целей PO.

„Это, как мне кажется, невозможно, поскольку Украина для Польши всегда будет важна. Это не коньюнктурна дело”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Б.КОМОРОВСКИЙ выиграл внеочередные президентские выборы у брата-близнеца трагически погибшего в апреле Президента Польши Леха Качиньского Ярослава, который возглавляет самую популярную оппозиционную партию „Право и справедливость”.

Политики PIS критиковали РО за то, что они якобы жертвуют сотрудничеством Украиной, пытаясь улучшить взаимоотношения с Российской Федерацией „империалистические замашки” которой часто критиковал Лех Качиньский и его брат Ярослав.