Зарегистрирован проект постановления об увольнении Сивковича

По инициативе депутата фракции БЮТ

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Постановления об освобождении Владимира СИВКОВИЧА от должности вице-премьер-министра Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады. Проект постановления по инициативе народного депутата Святослава ОЛИЙНЫКА (фракция БЮТ) зарегистрирован под номером 6667.

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