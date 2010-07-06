Курс НБУ на 07.07.10

Официальный курс НБУ на 07.07.10100 USD США – 790.8400 (6 июля – 790.9600) 100 EUR – 994.7976 (6 июля – 991.1520) 10 RUR – 2.5419 (6 июля – 2.5423)Учетные курсы банковских металлов на 07.07.10 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото – 95750.95 (6 июля – 98067.88) 961 XAG 10 Серебро – 1411.65 (6 июля – 1474.97) 962 XPT 10 Платина – 120286.76 (6 июля-120054.07) 964 XPD 10 Палладий – 34717.88 (6 июля-34877.37)

Официальный курс НБУ на 07.07.10 100 USD США – 790.8400 (6 июля – 790.9600) 100 EUR – 994.7976 (6 июля – 991.1520) 10 RUR – 2.5419 (6 июля – 2.5423) Учетные курсы банковских металлов на 07.07.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 95750.95 (6 июля – 98067.88) 961 XAG 10 Серебро – 1411.65 (6 июля – 1474.97) 962 XPT 10 Платина – 120286.76 (6 июля-120054.07) 964 XPD 10 Палладий – 34717.88 (6 июля-34877.37)

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