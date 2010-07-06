ГЛАВНОЕ на 6 июля (вечер)

Финансы

Сегодня Fitch Ratings повысило суверенные долгосрочные рейтингидефолта эмитента ("РДЭ") Украины в иностранной и национальной валюте с уровня "B-" до "B". Прогноз по долгосрочным РДЭ – "Стабильный". Об этом говорится в сообщении Fitch Ratings, размещенном на сайте рейтингового агентства.

В сообщении указывается, что одновременно агентство подтвердило краткосрочный РДЭ Украины в иностранной валюте на уровне "B" и повысило рейтинг странового потолка с уровня "B-" до "B".

«Повышение суверенных рейтингов Украины следует за достижением договоренности с МВФ о новой программе кредитования на 14,9 млрд. долл., которая поддерживает уверенность в перспективах проводимой политики и финансирования, снижает риски макроэкономической и финансовой нестабильности и является позитивным фактором для кредитоспособности страны», – отмечает, директор в аналитической группе Fitch по суверенным рейтингам Дэвид ХЕСЛАМ.

Fitch Ratings напоминает, что 3 июля МВФ объявил о достижении договоренности по соглашению о стабилизационном кредите сроком на 2,5 года объемом 10 млрд. специальных прав заимствования (около 14,9 млрд. долл., или 10,6% ВВП Украины за 2010 г. по прогнозам Fitch). Эта договоренность подлежит утверждению Советом директоров МВФ, который будет рассматривать соглашение в конце июля. Новая договоренность следует за соглашением о стабилизационном кредите от ноября 2008 г. на сумму, эквивалентную 16,4 млрд. долл., из которой около 10,4 млрд. долл. было предоставлено до того, как Украина допустила отклонения от программы в ноябре 2009 г. ввиду ослабления политики в преддверии президентских выборов.

Рейтинговое агентство отмечает, что соглашение с МВФ улучшает финансовую гибкость страны и позволит возобновить предоставление дополнительных средств от других международных финансовых организаций при условии, что Украина выполнит определенные структурные и операционные условия МВФ, которые еще пока полностью не определены. «Перед правительством стоят непростые задачи по корректировке политики и принятию мер в связи с воздействием экономического и финансового кризиса, который особенно сильно сказался на Украине. Реальный ВВП сократился на 15,1% в 2009 г., что стало вторым наихудшим экономическим показателем из более 100 стран, рейтингуемых Fitch, после Латвии. Общий дефицит государственного бюджета в прошлом году увеличился более чем на 5 п.п. от ВВП, до 8,5%, и может оказаться выше согласно официальным данным, подготовленным в соответствии с требованиями МВФ. Кроме того, квази-бюджетный дефицит Нафтогаза ("ССС"/прогноз "Негативный") и расходы на рекапитализацию банков добавили около 5% от ВВП к потребностям государства в плане финансирования в прошлом году. Общий государственный долг увеличился до 24,8% ВВП в 2009 г. с 13,8% в 2008 г. С учетом гарантий государственные обязательства оцениваются в 34,6% ВВП» - говорится в сообщении.

Также отмечается, что соглашение с МВФ устанавливает целевой уровень общего дефицита государственного бюджета в 5,5% ВВП в 2010 г. и 3,5% ВВП в 2011 г., при заявленной цели обеспечения понижательной тенденции в области государственного долга. Кроме того, намечено сокращение квази-бюджетного дефицита Нафтогаза до уровня в 1% в этом году и до нуля в 2011 г. «Политика для обеспечения соблюдения этих целевых уровней еще должна быть детализирована, но, вероятно, будет включать меры по улучшению сбора налогов и повышению внутренних тарифов на газ до уровней, покрывающих затраты. Государственные финансы испытают позитивное воздействие улучшения макроэкономической конъюнктуры, и Fitch прогнозирует реальный рост ВВП в 4,5% в 2010 г. и 4,7% в 2011 г. на фоне более сильного внешнего спроса и более благоприятных условий торговли для Украины в особенности в отношении экспорта металлов» - указывается в сообщении Fitch.

«Убедительная и последовательная программа по сокращению бюджетного дефицита и обеспечению понижательной тенденции по показателю государственного долга в сочетании с реформами, направленными на сокращение уязвимости Украины к шокам, может привести к дальнейшему улучшению кредитоспособности с течением времени. В то же время истории проведения последовательной политики в Украине еще предстоит сформироваться», – говорит ХЕСЛАМ.

Сегодня Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") восьми украинских банков с уровня "B-" до "B". Прогноз по долгосрочным РДЭ – "Стабильный". Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства, переданном агентству УНИАН.

В сообщении указывается, что данное рейтинговое действие следует за повышением сегодня долгосрочных РДЭ Украины в иностранной и национальной валюте с уровня "B-" до "B" со "Стабильным" прогнозом.

Согласно сообщению, повышение рейтингов «УкрСиббанка», «Укрсоцбанка», «Банка Форум», «ПроКредит Банка» (Украина), «ПРАВЭКС-БАНКа» и «ВТБ Банка» (Украина) следует за повышением странового потолка Украины с уровня "B-" до "B". Страновой потолок Украины отражает трансфертный риск и риск конвертации и сдерживает долгосрочные РДЭ банков в иностранной валюте, поскольку ограничивает степень, в которой поддержка со стороны мажоритарных иностранных акционеров этих банков может учитываться в их рейтингах. Долгосрочные РДЭ этих банков в национальной валюте на уровне "B+" также принимают во внимание страновые риски Украины.

Также сообщается, что повышение рейтингов банков, находящихся в государственной собственности, «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» учитывает улучшение способности государства предоставить поддержку в случае необходимости, о чем свидетельствует повышение долгосрочных РДЭ Украины, в то время как готовность предоставить поддержку, вероятно, будет существенной, исходя из того, что банки находятся в государственной собственности, и ввиду их роли в осуществлении политики государства. Улучшеная самостоятельная кредитоспособность «Укрэксимбанка» (относительно «Ощадбанка») отражена в его более высоком индивидуальном рейтинге.

Fitch в ближайшем будущем проведет дополнительный анализ индивидуальных рейтингов вышеперечисленных банков, а также рассмотрит рейтинги не охватываемых в настоящем сообщении банков, имеющих украинских владельцев (ПАО КБ ПриватБанк ("B-"/прогноз "Стабильный"), Банк Хрещатик ("B-"/прогноз "Негативный"), Банк Пивденный ("B-"/прогноз "Негативный") и Индустриалбанк ("CCC"/прогноз "Негативный")).

В Украине дефляция в июне 2010 г. по отношению к маю составила 0,4%, с начала года (к декабрю 2009 года) инфляция – 3,3%, к маю 2009 года – 6,9%, в январе–июне 2010 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, инфляция составила 9,8%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

Согласно сообщению, цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в июне т.г. к июню 2009 года выросли на 8,1% (в январе-июне т.г. к январю-июню 2009 года - выросли на 11%), в частности на пищевые продукты - на 7,9% (к январю-июню 2009 г. - на 10,6%), хлеб и хлебопродукты - на 10,1% (9,7%), в том числе на хлеб - на 9,8% (9,9%), макаронные изделия - на 4,6% (5,8%), кондитерские изделия из муки – 12,9% (12,9%), мясо и мясопродукты - на 0,3% (1,2%), рыбу и рыбопродукты - на 6,3% (5,4%), молоко, сыр и яйца - на 16,6% (23,9%) (в том числе на молоко - на 22,2%, сыр и творог - на 19,4%, на яйца – снизились на 6,4%), на масло и жиры – выросли на 4,4% (10,1%), в том числе на масло сливочное - выросли на 19,4%, масло подсолнечное – на 11%, на другие пищевые животные жиры – снизились на 20,2%.

Цены на фрукты в июне т.г. к июню 2009 года выросли на 3,8% (в январе-июне т.г. к январю-июню 2009 года выросли на 1,5%). На овощи цены выросли на 5% (в январе-июне т.г. к январю-июню 2009 года – выросли на 11%), в том числе на картофель – на 6% (выросли на 3,4%). На сахар - выросли на 57% (на 89%), кондитерские изделия сахаристые - на 22,3% (24,6%), безалкогольные напитки – на 7,7% (11,5%).

Алкогольные напитки и табачные изделия в июне 2010 года к июню 2009 года подорожали на 19,9% (в январе-июне т.г. к январю-июню 2009 года - на 32,2%), цены на одежду и обувь выросли на 3,7% (4,5%), в том числе на одежду - на 3,6%, обувь - на 4,1%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в июне т.г. к июню 2009 года подорожали на 1,8% (в январе-июне т.г. к январю-июню 2009 года - на 5,2%), в том числе квартплата выросла на 5,1% (16%), цены на содержание и ремонт жилья выросли на 2,1% (2,3%), канализацию - на 9,8% (21,2%), воду – 9,6% (16,3%), цены на электроэнергию и природный газ в июне не изменились (не изменились), на горячую воду и отопление - снизились на 1,2% (4,2%).

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в июне т.г. к июню 2009 года выросли на 2,8% (в январе-июне т.г. к январю-июню 2009 года - на 4,9%), в том числе мебель, ковры и другие виды напольных покрытий подорожали на 2,8% (3,7%), домашний текстиль - на 5,1% (7,3%), бытовая техника - на 1,7% (2,9%).

Стоимость услуг здравоохранения в июне 2010 года к июню 2009 года возросла на 7,4% (в январе-июне т.г. к январю-июню 2009 года - на 9,1%), в том числе стоимость медицинских товаров и оборудования - на 6% (8,6%), амбулаторные услуги подорожали на 9,2% (10,7%).

Цены в транспорте в июне т.г. к июню 2009 года выросли на 10,4% (в январе-июне т.г. к январю-июню 2009 года - на 14,3%), в том числе на покупку транспортных средств - выросли на 5,4% (5,3%), на топливо и масла – выросли на 22% (33,8%), транспортные услуги – выросли на 7,5% (10,1%) (пассажирский железнодорожный транспорт - на 2% (10,7%), пассажирский автодорожный транспорт - на 8,1% (9,9%).

Цены в сфере связи в июне 2010 г. снизились на 8% (в январе-июне т.г. к январю-июню 2009 года – снизились на 4,1%), почтовые услуги не изменились (не изменились), стоимость телефонных и телефаксовых услуг снизилась на 8,4% (снизилась на 3,9%).

Цены в сфере отдыха и культуры в июне т.г. выросли на 4% (в январе-июне т.г. к январю-июню 2009 года – на 5%), при этом стоимость аудиотехники, фото- и компьютерного оборудования снизилась в июне т.г. на 1,1% (снизилась на 2,1%), стоимость отдыха и услуг культуры выросла на 6,7% (выросла на 8,7%), газеты, книги и канцелярские товары подорожали на 7,4% (9,6%).

Цены в сфере образования в июне 2010 года к июню 2009 года выросли на 15,1% (в январе-июне т.г. к январю-июню 2009 года - на 14,6%), в том числе дошкольное и начальное образование подорожало на 9,9% (7,4%), среднее образование - на 13,9% (13,9%), стоимость высшего образования увеличилась на 16,9% (16,9%).

Стоимость услуг ресторанов и гостиниц в июне т.г. к июню 2009 года выросла на 6,9% (в январе-июне т.г. к январю-июню 2009 года - на 7,6%).

Согласно окончательным данным, международные валютные резервы Национального банка Украины (НБУ) в июне т.г. выросли на 10,55% – до 29,523 млрд. долл. (по предварительным данным – до 29,5 млрд. долл.) Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) составлял 12,972 млрд. долл. (с учетом операций Госказначейства Украины).

Интервенции НБУ на валютном рынке Украины (сальдо) составили 864,6 млн. долл. (в долларовом эквиваленте).

Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранных валют за гривню в долларовом эквиваленте) составлял – 3,136 млрд. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения – 1,512 млрд. долл., проданной населению – 1,624 млрд. долл.

Банковские вклады физических лиц в СКВ (в долларовом эквиваленте) выросли на 91,6 млн. дол. США и 30 июня 2010 г. составили 14,728 млрд. долл.

В мае 2010 года прирост реального эффективного обменного курса (РЭОК) гривни относительно декабря 2009 года составлял 7,7 %, что было предопределено как превышением инфляции в Украине ее взвешенного показателя по странам - основным торговым партнерам (на 1,3 п.п.), так и усилением номинального эффективного обменного курса гривни (на 6,4%). Это преимущественно объясняется укреплением доллара США на международных рынках.

Новости ТЭК

НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась с ОАО «Газпром» за поставленный в июне этого года российский газ.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что в частности, НАК «Нафтогаз Украины» перечислила ОАО «Газпром» почти 710 млн. долл. США за импортированный в июне 2010 года природный газ.

Также компания напоминает, что в соответствии с условиями дополнительного соглашения к базовому контракту, которое было заключено между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» 21 апреля 2010 года, цена природного газа определяется с учетом скидки в размере 100 долл. за тыс. куб. м.

Народные депутаты Сергей СОБОЛЕВ и Роман ЗВАРИЧ предлагают обязать Кабинет министров Украины запретить НАК «Нафтогаз Украины» использовать природный газ, предназначенный для потребления в Украине, а также оборотные и другие средства компании для погашения любых долговых обязательств перед компанией RosUkrEnergo в соответствии с решениями международных судебных инстанций.

Проект соответствующего постановления Верховной Рады (№6656 от 5 июля) обнародован на сайте парламента.

Вместе с тем депутаты предлагают обязать Министерство юстиции Украины, в случае выдачи судом Украины исполнительного письма относительно решения Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты по делу НАК «Нафтогаз Украины» против RosUkrEnergo, обратиться в Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты с просьбой предоставить разъяснение относительно способа выполнения указанного судебного решения.

Кроме того, депутаты предлагают запретить Кабинету министров Украины использовать бюджетные средства и средства, предоставленные Украине международными финансовыми организациями, для погашения любых долговых обязательств НАК «Нафтогаз Украины» перед RosUkrEnergo в соответствии с решениями международных судебных инстанций.

Также депутаты предлагают запретить Кабинету министров Украины без разрешения Верховной Рады Украины, оформленного соответствующим постановлением, осуществлять любые шаги по погашению долговых обязательств НАК «Нафтогаз Украины» перед RosUkrEnergo в соответствии с решениями международных судебных инстанций.

Оппозиция выступает за выделение кредита Международного валютного фонда Украине только после принятия ряда решений Верховной Радой о невозможности использования средств МВФ в качестве расчетов с «РосУкрЭнерго» в связи с решением Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в письме оппозиционного правительства директору-распорядителю МВФ и членам Совета директоров МВФ, которое было утверждено сегодня во время заседания оппозиционного правительства.

В письме отмечается, что существует прямой риск для реализации экономической политики в рамках «соглашения стенд-бай», который возник в связи с возвращением в политику и экономику компании «РосУкрЭнерго» и недавним решением Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма по иску РУЭ.

«Мы считаем, что в возвращении «РосУкрЭнерго» в Украину заинтересованы Дмитрий ФИРТАШ, его доверенное лицо и один из «крестных отцов» РУЭ – министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО. Этому прямо способствуют Сергей ЛЁВОЧКИН – глава Администрации Президента и Валерий ХОРОШКОВСКИЙ – председатель Службы безопасности Украины. Учитывая существующую в государстве субординацию, такие их действия не могут происходить без согласия и поддержки Президента Виктора ЯНУКОВИЧА», - говорится в письме.

Как отмечает оппозиционное правительство, есть все основания считать, что львиная доля средств нового кредита МВФ, в случае его предоставления, может быть разворована и использована не по назначению, а для расчетов с «РосУкрЭнерго» и компенсации, как минимум, 5,4 млрд. долларов владельцам «РосУкрЭнерго».

Разные темы

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об обращении парламента к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ по поводу внесения представления об освобождении от должности председателя Службы безопасности Украины Валерия ХОРОШКОВСКОГО.

Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Проект постановления зарегистрирован за номером 6666.

Инициаторами постановления стали депутаты Сергей СОБОЛЕВ (фракция БЮТ) и Роман ЗВАРИЧ (фракция НУ-НС).

Верховная Рада Украины приняла Закон “О внесении изменений в законодательные акты по вопросам общего среднего и дошкольного образования (по организации учебно-воспитательного процесса)”.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 248 из 426 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

“За” голосовали 169 народных депутатов от фракции Партии регионов, 22 депутата - от БЮТ, 8 - от НУ-НС, 27 - от КПУ, 19 - от Блока Литвина и трое внефракционных.

Законом вносятся изменения в Закон Украины "О дошкольном образовании", в соответствии с которыми вводится обязательное дошкольное образование детей старшего дошкольного возраста.

Кроме того, внесены изменения в Закон Украины "Об общем среднем образовании" в части установления 11-летнего срока для получения полного общего среднего образования, нормирования типов учебных заведений, введения инклюзивного обучения детей с особыми потребностями.

(УНИАН)