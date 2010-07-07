Анонс на 7 июля

Круглый стол на тему: «Совершенствование законодательства по вопросам финансового мониторинга: новая редакция Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма». Организатор - ВОО «Ассоциация субъектов первичного финансового мониторинга» при поддержке ВОО «Край». Цель - дать оценку новой редакции Закона с точки зрения профессиональных объединений субъектов ведения хозяйства, попадающих в перечень первичного финансового мониторинга, который значительно расширился в связи с принятием новой редакции настоящего законодательного акта. Участники: Анатолий Шаповалов, первый зам.председателя НБУ; Алексей Фещенко, зам.председателя Госкомфинмониторинга; Игорис Кречковскис, начальник управления международных связей Подразделения Финансового Развития Литвы; Леонид Козаченко, председатель Совета предпринимателей при КМУ.

Состоится заседание Кабинета Министров Украины.

Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

Состоится заседание архитектурно-градостроительного совета, во время которого планируется рассмотреть проекты строительства социального жилья в 3-м микрорайоне массива Позняки, крытой арены на территории спортивной базы ФК «Динамо» по Столичному шоссе и другие объекты.

11-00 - в медиа-холдинге «Главред-медиа» состоится пресс-конференция на тему: «Перспективы получения кредита МВФ. На что пойдут эти деньги?». Участники: президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики, доктор экономических наук Владимир Лановой, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, старший аналитик программы «социальная экономика» Международного центра перспективных исследований Ильдар Газизуллин (ул. Сретенская, 2/8). Телефоны: (050) 357 86 27, (063) 701 04 56.

Пресс-конференция на тему "Возобновление строительства второй части ТРЦ "Дрим-Таун": новый формат сотрудничества инвестора и местной власти". Участники: директор компании "Вита-Веритас" Гари Корогодский, совладелец ТРЦ "Дрим-Таун" Александр Меламуд.

На портале ЛІГА.net состоится интернет-конференция председателя консультационно-экспертного совета при ГКЦБФР Н.Бурмаки и адвоката ЮФ "Василь Кисиль и партнеры" Н.Доценко-Белоус. Вопросы: Перспектива внедрения новых финансовых инструментов в Украине. Функционирование фондовых бирж. Раскрытие информации на фондовом рынке. Вопросы приведения деятельности акционерных обществ в соответствие с Законом Украины «Об акционерных обществах».

Пресс-конференция на тему: «Профсоюзы в реалиях социально-экономического кризиса: проблемы и перспективы». Участники: Василий Хара, председатель Федерации профсоюзов Украины; Анатолий Кубраченко, председатель Профсоюза машиностроителей и приборостоителей Украины; Людмила Перелыгина, председатель Профсоюза работников культуры.

Государственный комитет рыбного хозяйства Украины проведет торжественное заседание по случаю профессионального праздника - Дня рыбака.

Лига Финансового Развития и еженедельник «Зеркало недели» проведут встречу участников Финансового Пресс-клуба, которая организована при поддержке Проекта USAID «Развитие финансового сектора» (FINREP) на тему: «Надежность банков: как предотвратить рецидивы кризиса». Приглашены: Василий Пасичник, зам.председателя НБУ; Игорь Юшко, председатель правления «Дочерний банк Сбербанка России»; Юрий Яременко, председатель правления «Старокиевский банк».

Пресс-конференция на тему: "Рынок зерна урожая 2010 года". Участники: председатель Аграрного союза Украины Геннадий Новиков; президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Николай Миркевич; председатель наблюдательного совета ОАО "Украина" Татарбунарского района Одесской области Валерий Прусаков; председатель Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Днепропетровской области Николай Шапошник.

Состоится брифинг на тему: „Какие доходы задекларировали граждане Украины (Об итогах декларационной кампании)” при участии директора Департамента налогообложения физических лиц ГНА Украины Степана Дусяка.

Под председательством Президента Украины Виктора Януковича состоится очередное заседание Комитета по экономическим реформам.

14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Всеукраинская ассоциация контактных центров формирует стандарты информационного обслуживания граждан”. Целью ВАКЦ является формирование культуры отрасли контактных центров, основанной на современных технологиях и высоких стандартах. Проведено масштабное исследование украинского рынка контактных центров, которое является ценным материалом для совершенствования социально-экономических аспектов развития государства. Направления деятельности ассоциации: социализация и качественное обогащение продуктов массового обслуживания по всем направлениям рынка услуг, совершенствование законодательной базы в контексте работы с информацией, технологиями обслуживания, квалификационной подготовки и трудоустройства специалистов, стандартизация, сотрудничество с международными специализированными отраслями и т.п. Эксперты банковских, аутсорсингових, телекоммуникационных, государственных контактных центров и лидеры отрасли информационных технологий представят стратегию совершенствования системы информационного обслуживания граждан в Украине (ул. Крещатик, 4, конференц-зал) Телефон: 067 2380808, info@cca.org.ua. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

Расширенное заседание парламентского Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений с приглашением руководства Министерства экономики Украины, Министерства аграрной политики Украины, Министерства финансов Украины и Государственного комитета Украины из земельных ресурсов.

У Всеукраїнському прес-центрі при Українському національному інформаційному агентстві УКРІНФОРМ відбудеться прес-конференція керівника групи радників голови Національного банку України Валерія Литвицького - "Дефляція у червні".

Начнется заседание парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства. Вопросы: проект Постановления об обеспечении государственного контроля за продукцией (документами и товарами) (о внедрении электронных систем контроля); проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по лицензированию определенных видов хозяйственной деятельности (второе чтение); проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности" об осуществлении хозяйственной деятельности на основании представления декларации (второе чтение) и др.

Премьер-министр Украины Николай Азаров проведет совещание по вопросу комплексной противопаводковой защиты территорий регионов Украины от катастрофических наводнений и минимизации убытков от вредного действия воды.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 220-11-98.