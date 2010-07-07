ДАЙДЖЕСТ СМИ за 7 июля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Национальный банк займется контролем за инфляцией», в котором пишет - Президент предлагает парламенту закрепить за Нацбанком обязанность контролировать рост цен путем таргетирования инфляции…

http://delo.ua/dengi/banki/nacionalnyj-bank-smozhet-kontrolirovat-rost-cen-142534/

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Также «Дело» в материале «Какие банки активнее всего кредитуют правительство» пишет - ТОП-10 банков по объему портфеля ОВГЗ сконцентрировали у себя свыше 19,3 млрд. грн., что составляет более 80% всего объема госбумаг, купленных всеми украинскими банками. Издание выяснило, какие банки активнее всего кредитуют правительство, приобретая облигации госзай…

http://delo.ua/dengi/banki/kakie-banki-aktivnee-vsego-kreditujut-pravitelstvo-142533/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Дефляция задержалась в Украине» пишет – вопреки прогнозам правительства, в Украине продолжается снижение потребительских цен – в июне дефляция составила 0,4%. В июле, по мнению экспертов, произойдет незначительный рост цен в связи с увеличением ставок акцизного сбора на табачную и алкогольную продукцию, а также повышением тарифов на услуги ЖКХ в Киеве. Ускорения инфляции они ожидают только осенью…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1408819

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «НКРС связалась с тарифами» пишет – государство продолжает усиливать контроль над рынком связи. Верховной Радой приняты в первом чтении два законопроекта, расширяющие полномочия Нацкомиссии регулирования связи. Они позволят ей контролировать тарифы на доступ к кабельной канализации электросвязи и тарифы на интерконнект. Оба документа будут способствовать развитию конкуренции на рынке и ограничат права крупнейших компаний и госоператора "Укртелеком", говорят чиновники…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1408839

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Издание «Экономические известия» в публикации «Арендаторам указали на дверь» пишет – ВР приняла закон о запрете аренды госимущества, не подлежащего приватизации. Это важный шаг в сторону защиты интересов государства, считает ряд экспертов. Хотя не вполне своевременный, поскольку до сих пор аренда была наиболее оптимальной формой государственно-частного партнерства (ГЧП) и создавала приток инвестиций, отмечают другие специалисты…

http://markets.eizvestia.com/full/arendatoram-ukazali-na-dver

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Минтоп пугает нефтетрейдеров» пишет – в Министерстве топлива и энергетики решили заручиться козырем накануне очередного раунда переговоров с нефтетрейдерами. В ведомстве сообщили о намерении обратиться в Антимонопольный комитет, чтобы тот инициировал расследование в отношении ряда торговцев топливом…

http://markets.eizvestia.com/full/mintop-pugaet-neftetrejderov

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«Газета по-киевски» в материале «Министров продолжают увольнять. Кто следующий?» пишет - депутаты БЮТ зарегистрировали еще несколько проектов об увольнении министров. Под раздачу попали министр топлива и энергетики Юрий Бойко, министр экономики Василий Цушко, вице-премьеры Сергей Тигипко и Владимир Сивкович. Кроме того, фракция БЮТ объявила, что будет просить президента уволить главу СБУ Валерия Хорошковского. Поговаривают, что недоволен Президент и работой министра обороны Михаила Ежеля…

http://mycityua.com/articles/country/2010/07/07/034404.html

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Также «Газета по-киевски» в материале «Италия продает историческое наследие» пишет - чтобы закрыть зияющие дыры в бюджете, правительство Италии выставило на продажу свое историческое наследие – старинные замки, церкви, маяки, а также острова, пляжи и даже горы в Альпах!

http://mycityua.com/articles/world/2010/07/07/035834.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Тимошенко с мужем на даче в Конча-Заспе пел Шон Карр» пишет – экс-премьер рассказала всему интернету о своем муже, 50-летие которого она отметила в июне…

http://www.segodnya.ua/news/14151264.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Инициатива СНГ: Грузы поедут в «общем» вагоне» пишет – железнодорожники СНГ хотят решить проблему дефицита вагонов путем создания единой системы управления общим парком. Для государства идея является выгодной, осталось убедить частников...

https://economics.unian.net/rus/detail/51805

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Свобода в сети» пишет – Минкомсвязи России гораздо жестче относится к регулированию интернета, чем Госдума. В тех поправках, которые приготовили депутаты, сказано, что в интернете все разрешено, что не запрещено. Чиновники же считают, что правоохранительные органы могут закрывать сайты и выдавать предписания провайдерам…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/07/07/239807

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Издание «Ведомости» в материале «Ставка на личное» пишет – в России заработали новые правила ввоза товаров туристами. Нормы беспошлинного ввоза почти не изменились, но увеличились возможности таможенников требовать пошлину за личные вещи, которые человек взял с собой за границу…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/07/07/239768

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Издание «Известия» в публикации «Жестокое коммунальное хозяйство» пишет - если гражданин полгода не платит за квартиру, его надо просто лишать жилья. Российские депутаты рассматривают соответствующий законопроект. Если документ будет принят, наказание за неоплату коммунальных услуг станет грозным и неотвратимым. А вся система взимания квартплаты и работы ТСЖ изменится…

http://www.izvestia.ru/economic/article3143646/

(УНИАН)