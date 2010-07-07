Комитет ВР просит Януковича ликвидировать игорный бизнес

Парламентский комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства обратился к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой обязать правительство разработать комплекс мер, которые бы в кратчайшие сроки обеспечили ликвидацию нелегального игорного бизнеса в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

«Вопреки законодательному запрету на протяжении последних месяцев повсюду в городах возобновляют деятельность залы игровых автоматов, причем не только под прикрытием интернет-клубов, но и легально: вновь заработали игровые автоматы в учреждениях торговли и общественного питания, возобновляют работу ранее закрытые казино», – отметила глава парламентского комитета Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, в этой ситуации настораживает массовое нарушение закона, которое осуществляется при «прямом попустительстве» местной власти и правоохранительных органов.

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, можно уверенно утверждать, что в стране до сих пор не удалось разработать и внедрить эффективные методы, позволяющие пресечь игорный бизнес, однако это лишь усиливает необходимость их разработки и внедрения. Пути решения проблемы обсуждались и на проведенном под руководством главы комитета ВР совещании с представителями Министерства внутренних дел, Государственной налоговой администрации и Министерства финансов по доработке законопроекта о соблюдении законодательства о запрете игорного бизнеса в Украине.

«Если нас, как и всех сознательных граждан, тревожит проблема игромании, которой охвачен значительный процент работающего населения, а особенно – детей и молодежи, с этим нелегальным бизнесом необходимо бороться. В конце концов, она сказывается на благополучии семей, производительности труда, интеллектуальном потенциале страны», – подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, 18 июня 2010 года председатель Госкомпредпринимательства Михаил БРОДСКИЙ заявил, что правительство практически завершило работу над законопроектом, который определяет правила организации игорного бизнеса в Украине.

Справка УНИАН. Закон о запрете игорного бизнеса в Украине вступил в силу в конце июня 2009 года. Он действует до принятия специального закона, который позволит заниматься таким бизнесом в специально созданных зонах.