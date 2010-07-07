Главное на 7 июля (день)

Финансы

За январь-май 2010 года государственный бюджет Украины выполнен с дефицитом в сумме 15,196 млрд. грн., в том числе общий фонд выполнен с дефицитом 15,626 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, доходы государственного бюджета за указанный период составили 93,836 млрд. грн., в том числе общего фонда – 74,786 млрд. грн. При этом налоговые поступления в госбюджет составляли 67,611 млрд. грн., неналоговые – 22,423 млрд. грн.

Минфин не предоставляет информации о степени выполнения доходной части по отношению к запланированной бюджетной росписи.

Кассовые расходы госбюджета за январь-май т.г. составили 109,875 млрд. грн., в т.ч. общего фонда – 90,591 млрд. грн. (95,8% от плана отчетного периода).

В январе-мае 2010 года погашения основной суммы госдолга из бюджета составило 9,931 млрд. грн. Погашение внутреннего долга было на уровне 7,850 млрд. грн., внешнего долга – 2,081 млрд. грн., в т.ч. по общему фонду – 1,3 млрд. грн.

Государственные заимствования в государственный бюджет были осуществлены в объеме 26,941 млрд. грн. На внутреннем рынке было привлечено 26,820 млрд. грн., в т.ч. по общему фонду – 22,708 млрд. грн. (на рекапитализацию «Укрэксимбанка» – 6,4 млрд. грн.), на внешнем – 121,3 млн. грн.

От приватизации государственного имущества в январе-мае 2010 года в госбюджет поступило 177 млн. грн.

За январь-май т.г. сводный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 11,505 млрд. грн. Доходы сводного бюджета составили 120,450 млрд. грн., кассовые расходы – 132,801 млрд. грн.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что правительство будет выстраивать свою экономическую политику с учетом прогнозов международных экспертов о возможности второй волны мирового кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня, открывая заседание правительства.

«Международные финансовые рынки за последние месяцы, к сожалению, не демонстрируют желаемой стабильности. Все это дало основания ведущим экономистам мира вести речь о возможности второй волны кризиса. В такой ситуации наше правительство не имело права прятать голову в песок, как страус, как это делали некоторые деятели, которые с экранов телевизоров заверяли, что кризис Украину не зацепит, и что власть закроет перед кризисом двери», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, украинская экономика не выдержит нового удара кризиса. «Поэтому наш долг - делать возможное и невозможное, чтобы предотвратить и минимизировать влияние возможной второй волны мирового финансового кризиса. Наше правительство не собирается закрывать глаза на очевидные риски. Мы обязаны подготовить страну, создать необходимые резервы, сконцентрировать финансовые ресурсы», - отметил он.

Кадровая политика

Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления об освобождении Юрия БОЙКО от должности министра топлива и энергетики Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, проект постановления поддержали 157 из 431 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Не голосовали в полном составе фракции Партии регионов, КПУ и Блока Литвина. Из фракции БЮТ за данное решение проголосовали 122 народных депутата, из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” – 35.

Как отметил автор проекта постановления Роман ЗВАРИЧ, ситуация в Стокгольмском арбитражном суде во время рассмотрения иска компании “РосУкрЭнерго” к НАК “Нафтогаз Украины” с защитой государственных интересов – это, по сути, “государственная измена”. Он добавил, что “представители НАК, понятно, по поручению министра топлива и энергетики, фактически сдали все интересы Украины в этом вопросе”.

Народный депутат, премьер-министр оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ также подчеркнул необходимость освобождения Ю.БОЙКО от этой должности.

“Ничего странного нет, что министр топлива и энергетики непосредственно влияет на то, чтобы “РосУкрЭнерго” получило из государственного бюджета 5,4 млрд. долларов”, - сказал С.СОБОЛЕВ.

Он утверждает, что ранее один из владельцев “РосУкрЭнерго” Дмитрий ФИРТАШ передал Ю.БОЙКО доверенность, которая предоставляет право “представлять его интересы во всех коммерческих структурах”.

С.СОБОЛЕВ отметил, что в такой ситуации целесообразно было бы освободить Ю.БОЙКО от государственной должности. “Такой министр пусть занимается бизнесом в “РосУкрЭнерго”, а не руководит Министерством топлива и энергетики”, - заявил С.СОБОЛЕВ.

Верховная Рада Украины отказалась вносить в повестку дня вопрос об обращении к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ относительно внесения им представление об увольнении Валерия ХОРОШКОВСКОГО с должности председателя Службы безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за внесение данного вопроса в повестку дня проголосовали лишь 153 народных депутата из 430, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщил инициатор рассмотрения данного вопроса, народный депутат от БЮТ Сергей СОБОЛЕВ, оппозиция считает, что Президент должен внести представление об увольнении В.ХОРОШКОВСКОГО из-за его вмешательства в деятельность средств массовой информации и влияния на суд при рассмотрении дела в отношении экс-председателя Гостаможни Анатолия МАКАРЕНКО.

Приватизация

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО считает непрозрачным конкурс по приватизации ОАО «Лугансктепловоз».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«Я считаю, что конкурс был непрозрачный. Считаю, что у нас опять не получилось прозрачной приватизации», – сказал С.ТИГИПКО.

По словам вице-премьера, в частности, он располагает информацией, что один из потенциальных участников конкурса, который мог предложить большую сумму за предприятие, был снят с конкурса без видимых причин.

С.ТИГИПКО также не исключил, что в дальнейшем вокруг приватизации «Лугансктепловоза» будут происходить судебные разбирательства.

Компания «Мантара Холдинг» обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском к Фонду государственного имущества Украины (ФГИУ), в котором просит признать недействительным договор купли-продажи 76,001% пакета акций ОАО «Лугансктепловоз».

Об этом говорится в распространенной пресс-службой ФГИУ информации со ссылкой на заявление председателя Фонда госимущества Александра РЯБЧЕНКО.

Кроме ФГИУ, ответчиком по делу также определено ЗАО «Управляющая компания «Брянский машзавод», третьими лицами – ОАО «Лугансктепловоз» и Сумское НПО им. Фрунзе.

По информации А.РЯБЧЕНКО, «Мантара Холдинг» просит признать недействительными сразу несколько решений ФГИУ в конкурсе по продаже «Лугансктепловоза», вплоть до договора купли-продажи пакета акций этого предприятия, заключенного 22 июня 2010 года.

«Фонд готов к судебному разбирательству, хотя нам еще не сообщили, когда суд собирается рассмотреть это исковое заявление и вообще будет ли открыто производство по делу», – отметил А.РЯБЧЕНКО.

(УНИАН)