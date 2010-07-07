КТО СЛЕДУЮЩИЙ В КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ «НА ВЫЛЕТ»...

«Обновление» Кабмина не так давно созданного, которое многие эксперты прогнозировали ближе к осени (по политическим мотивам – местные выборы назначены на 31 октября), началось раньше графика.

Все стартовало с того, что свой кабинет на Грушевского покинул министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Александр Попов. Правда, его увольнение аргументировали необходимостью усиления киевской власти, вернее сказать, ее чистки. Экс-глава «коммунального» ведомства назначен первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации (вместо Анатолия Голубченко, который остался в замах, видимо, по договоренности сторон). Теперь А.Попов единовластно ведает столичным хозяйством. Навеял анекдот: интересно, пожелав ознакомиться с документами, Черновецкий по рукам не получает?..

Дальше ситуация в корне изменилась – увольнения не для, а из-за чего... Рада освободила Виктора Бойко от должности министра охраны окружающей природной среды (от Блока Литвина). На этом посту его заменили «регионалом» Николаем Злочевским. Причину увольнения премьер-министр Николай Азаров прокомментировал следующим образом: смена руководителя министерства связана с его переходом на другую работу, а затем в ведомстве состоятся «соответствующие кадровые изменения». Тут стоит напомнить, что первой ласточкой на вылет из ведомства стал замминистра, который «выпорхнул» из насиженного гнездышка за взятку. Может, В.Бойко, как говорится, пошел «паровозиком»?

Самым неожиданным был хлопок дверью перед носом вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам Владимира Семиноженко. Тут без ярких комментариев экспертов не обойтись. Большинство из них считают, что увольнение В.Семиноженко не связано с его резонансными высказываниями о сотрудничестве Украины и России, а также об истории Украины. Похоже на то, что он просто не нашел общего языка с Президентом, либо у него нет достаточной защиты от гаранта.

«Увольнение Семиноженко говорит о том, что внутри правящей политической силы есть проблемы в отношении гуманитарной политики, в которой важная роль отводится Герман, Дмитрию Табачнику, по всей вероятности. Сильную позицию в этой ситуации было сложно идентифицировать, не имея донецкого происхождения. Возможно, что-то еще, но, во всяком случае, я шокирован этим увольнением», - отметил политолог Михаил Погребинский.

А по мнению политолога Игоря Попова, ускоренный вариант увольнения В.Семиноженко говорит о том, что «либо эту должность обещали в обмен на что-то, либо произошел какой-то внутренний конфликт и, скорее всего, не идеологический».

Теперь дошла очередь до оппозиции. Это она настаивает на продолжении зачистки. В ее перечне кандидатур на вылет министр экономики Василий Цушко (постановление в ВР внесено народным депутатом от БЮТ Ольгой Боднар, как и об увольнении В.Семиноженко и многих других). В отношении такой отстойной экономики, как у нас, в принципе, всегда есть к чему придраться. А тут еще оппозиции давит на мозоль, что В.Цушко так и не удалось посадить за обвинения в нарушении законодательства, когда тот в должности главы МВД «мешал» помаранчевой революции. Удивляет другое - последовательный карьерный рост нашей элиты: от милиционера, пусть и главного, до экономического рулевого.

Хотелось очень избавиться БЮТовцам и от министра топлива и энергетики Юрия Бойко. Тут все ясно – «газовый» конфликт, который разгорелся вследствие решения Стокгольмского арбитража относительно возвращения Фирташу, вернее РосУкрЭнерго, растаможенного Юлией Владимировной газа.

Как отметил автор проекта постановления об увольнении Роман Зварич, ситуация в Стокгольмском арбитражном суде во время рассмотрения иска компании “РосУкрЭнерго” к НАК с защитой государственных интересов – это, по сути, “государственная измена”. Он добавил, что “представители НАК, понятно, по поручению министра топлива и энергетики, фактически сдали все интересы Украины в этом вопросе”. Таков аргумент...

Окунаться в ситуацию не будем, с ней должны разбираться люди в погонах, и желательно абсолютно нейтральные, скорее, инопланетяне…

«Газовые» разборки очертили еще одного претендента на увольнение - главу СБУ Валерия Хорошковского. Но БЮТ мог наострить зуб на него не только из-за задержания экс-руководителя Государственной таможенной службы Анатолия Макаренко (все та же растаможка газа), можно добавить и лишение «свободы слова» частотных компаний правового крыла, а еще можно вспомнить, что внешний вид В.Хорошковского давно раздражает Ю.Тимошенко. «Это напомаженное существо с маникюром, педикюром и бриолином на волосах, прямо из салона красоты», видно, до сих пор не дает покоя лидеру оппозиции.

«Большая» коалиция прогнозируемо отреагировала 7 июля на запрос оппозиции. Глава Минтопа пока остается в своем кресле, а вопрос об увольнении В.Хорошковского Рада даже не захотела рассматривать…

Еще одна «подвисшая» фигура – вице-премьер-министр Сергей Тигипко. Оппозиция считает поводом для отставки провал проекта Налогового кодекса. Правда, провала как такового, с учетом того, как теперь принимаются решения Верховной Радой – «скоропостижно», скорее, не будет. Хоть к документу и поступило 6 тысяч предложений (!), думаю, задержки с принятием не будет. Да и кто же будет растолковывать журналистам намерения правительства? Но все же, прецедент есть и его нельзя не учитывать при дальнейшем кадровом «пасьянсе».

8 июля должна решится судьба главы Министерства обороны - Михаила Ежеля. Тут недовольство высказал Президент Виктор Янукович по итогам пребывания в Крыму 2-4 июля. В частности, во время посещений севастопольского аэродрома “Бельбек” глава государства поинтересовался, какое количество имеющихся самолетов поднимается в воздух. В ответ сообщили, что из 20 истребителей бригады в воздух может подняться лишь один. Если увольнение состоится, то без чистки оборонного аппарата не обойдется. Ну, судите сами, не один же министр во всем виноват. Странно только одно, разве в прошлые годы могло подняться в небо больше самолетов, удивительно, что при нашей нищете они вообще летают… По всей вероятности, дело в ином…

Между тем, во время заседания Совета национальной безопасности и обороны не было принято никаких решений о возможной смене руководства Министерства обороны, Генерального штаба и Вооруженных Сил Украины, в частности, не принят вопрос и относительно отставки М.Ежеля.

По словам еще главы ведомства, Президент дал поручение в течение месяца тщательным образом изучить и решить актуальные вопросы в Минобороны и Вооруженных Силах. «Живые – здоровые, идем работать», - сказал министр обороны. Посмотрим, долго ли придется еще "обороняться"...

Под вопросом может находиться и министр угольной промышленности Юрий Ященко – если «мести», так по полной программе. Он однажды не оказался рядом с Виктором Януковичем во время поездки Президента в Донецкую область, что не дало разобраться на месте с проблемами горняков. Хотя, эти самые проблемы являются вечноиграющими, и для их разрешения вряд ли бы помогло присутствие министра. Но тогда дело замяли, ведомство пояснило, что его глава принимал участие в важном совещании. Посмотрим, вспомнит ли Президент об этом инциденте сейчас. Самое время…

Министр здравоохранения Зиновий Мытник тоже может попасть в список уволенных. О его «сером» ведомстве поговаривают давно. Кстати, во время «пандемии» свиного гриппа, которая мощно вытрясла кошельки украинцев, он занимал должность замминистра. Нужно отдать должное, не он нам этот грипп «занес», но, правда, поучаствовал в спасении…

Министр аграрной политики Николай Присяжнюк может также попасть в команду запасных. Работу его ведомства не раз критиковал вице-премьер Виктор Слаута, который курирует это сферу. Да и зерновым морозы, жара и избыток осадков расти не помогают. Кстати, планируется снизить прогноз нынешнего урожая зерновых на 1-1,5 млн. тонн с прогнозируемых 45-45,5 млн. тонн. Да и вообще, разве можно спокойно наблюдать, как методично долгие годы «режут» на корню наших аграриев. Правильно, кто-то же должен ответить. Раньше тоже отвечали, но итог один…

Есть наметки на снятие вице-премьера по вопросам нацбезопасности и обороны Владимира Сивковича. Проект постановления по этому поводу подан в Раду народным депутатом Святославом Олийныком (фракция БЮТ). Причина – рост рейдерских атак, корпоративные конфликты. С учетом того, что результатом всех «захватов» является «нормализация» ситуации, к примеру, ММК им. Ильича, то отставка может подождать…

И еще одна неожиданная новость. В Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Нестора Шуфрича с должности министра по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.

Инициатором законопроекта является премьер-министр Николай Азаров (!) В документе указывается, что такого незаменимого "бойца" уволят "в связи с переходом на другую работу". Да, видно, подтопило МЧСника...

Как результат, 12 июля Верховная Рада "уволила" Н.Шуфрича. Между тем, как сообщил во время рассмотрения данного вопроса вице-премьер-министр Андрей Клюев, Н.Шуфрич указом Президента назначен заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Налицо "карьерный" рост... Некоторые аспекты данного увольнения рассекретил сам Н.Шуфрич. Он заявил, что выступает против ликвидации МЧС и объединения его с другим ведомством. Он подтвердил, что возможность реорганизации министерства и объединения его с Министерством внутренних дел или другим силовым правительственным ведомством действительно обсуждалась, «но при министре Шуфриче это было бы невозможно». Любопытно, какой же будет теперь судьба ведомства?..

Список «неугодных» может пополниться или подкорректироваться, но по любому перемены грядут. Как поговаривают, противостояние во власти нарастает, а по сему оно отразится на команде «единомышленников». И в этом нет ничего особенного. Так было, и так будет всегда (у нас). В Украине не уходят после крупных скандалов, которые касаются именно личностей – напился, врезался, от него пострадали, оскорбил, ограбил, растранжирил и т.д. У нас «убирают». А для этого существует метла именно как вспомогательный инструмент. А «дворник» в нашей стране без работы никогда не останется. И еще об одном. Как пошептывают, причиной ряда увольнений является нестыковка интересов детишек некоторых випов. Это говорит только об одном – клановость, а для нас применимо слово «клоновость», до добра не доведет. А значит, продолжение следует…

P.S. Прошу прощения за стёб, конечно, к этой теме можно было подойти серьезно. Но, по моему субъективному мнению, иначе украинскую действительность воспринимать нельзя - для здоровья вредно…

Нана Черная (УНИАН)