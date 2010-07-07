Анонс на 8 июля

10-00 - Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины (ул.. Грушевского, 5, сессионный зал). Вход по карточкам аккредитации.

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10-00 - Состоится открытое заседание Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины (ул. Смоленская, 19).

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10-00- Состоится пленарное заседание V сессии Киевского городского совета VI созыва (ул. Крещатик, 36, 4-й этаж, зал заседаний).

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10-00 - Пресс-конференция главы Киевской облгосадминистрации А.Присяжнюка о разрешении земельных конфликтов в Киевской области, в частности, в селе Счастливое, который длился более трех лет ( с.Счастливое Бориспольского района, Бориспольская трасса). (пл. Леси Украинки, 1).

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10-00 - Пресс-конференция Юрия Сухова, адвоката экс-председателя Государственной таможенной службы Украины Анатолия Макаренко на тему: «Усиление давления на Анатолия Макаренко в изоляторе СБУ - что дальше?» («ИнформАльянс» , ул. Артема 50, 6 этаж).

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11-00 - Круглый стол на тему: «Развитие депозитарной системы в контексте «Программы развития фондового рынка Украины на 2011-2015 годы». Организатор - Ассоциация «Украинские Фондовые Торговцы». К участию приглашены: председатель ГКЦБФР Дмитрий Тевелев и член ГКЦБФР Алексей Петрашко, председатель Совета АУФТ Сергей Антонов и другие (пресс-центр издательства «Экономика», ул. Владимирская, 49а, 3 этаж).

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11-00 - Круглый стол на тему: “Национальна депозитарная система в Украине: пути развития”. Организатор - Национальный институт стратегических исследований. Приглашены: Валерий Геец, директор Института экономики и прогнозирования НАНУ; Вадим Гриб, председатель наблюдательного совета Группы компаний «ТЕКТ»; Артемий Ершов, директор ИК «Тройка Диалог Украина»; Ирина Заря, президент Ассоциации ПФТС; Виктор Ивченко, председатель Наблюдательного совета Национального депозитария Украины; Анатолий Аксюта, первый зам.министра экономики Украины и другие (конференц-зал Национального института стратегических исследований, ул. Пирогова, 7-а, 3-й этаж).

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11-00 - Пресс-конференция на тему: ”Эпидемиологическая ситуация и стратегия борьбы с бешенством”. Участники: председатель Госкомитета ветеринарной медицины Украины И.Бисюк и первый зампредседателя Госкомитета ветеринарной медицины Украины В.Горжеев, а также участники семинара по стандартам ЕС Генерального Директората САНКО Европейской Комиссии, которая проходит в Киеве (гостиница «Премьер-палац», холл конференц-зал, бульвар Т. Шевченко/ул. Пушкинская 5-7/29).

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11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Эффективное использование рекламных бюджетов: новые тенденции». Результаты соответствующего исследования презентует Андрей Козаченко, старший консультант, сертифицированный маркетинговый аналитик компании Ukrainion Marketing Recearch Union. В исследовании приняло участие более 1,5 тыс. руководителей маркетинговых и PR- отделов украинских предприятий (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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14-00-16-00 - Будет работать прямая телефонная линия на тему «Общество против коррупции». Телефон горячей линии: 044-254-05-65. В работе примут участие: зам.министра КМУ, Правительственный уполномоченный по вопросам антикоррупционной политики Андрей Богдан, директор Бюро по вопросам антикоррупционной политики Руслан Рябошапка, представители МВД, Минюста, ГНА, ГУ госслужбы, Госкомитета Украины по земельным ресурсам, Минрегионстроя, а также Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины. Брифинг для СМИ в 13-30 (Дом Правительства, ул. Грушевского, 12/2, 7-й этаж, пресс-центр КМУ, вход через 1 подъезд).

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14-00 - Пресс-конференция на тему: «Кредит МВФ: брать или не брать?». Участники: президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило; член Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Виктор Лисицкий; директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский («ОБОЗ.ua», ул.. Дмитриевская, 44-а).

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14-15 - Начнется заседание Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации. Вопросы: проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации» (об объектах Минагропромуа; о состоянии выполнения Решения Комиссии «О проведении мероприятий по устранению нарушений законодательства в сфере приватизации» (о невозвращении конкурсных гарантий участникам конкурса по продаже пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод»); информация Фонда государственного имущества Украины о результатах продажи и состоянии расчетов за государственный пакет акций ОАО ХК «Лугансктепловоз». (ул.. Банковская, 5-7, к. 418).