Закон о разрешительной системе упростит вхождение в бизнес

Закон о разрешительной системе не позволит чиновникам блокировать предпринимательскую деятельность на стадии регистрации – Королевская

Киев. 7 июля. УНИАН. Принятие закона о разрешительной системе не позволит чиновникам блокировать предпринимательскую деятельность на стадии регистрации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, такое мнение высказала глава комитета Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя принятие Верховной Радой законопроекта №6265, вносящего изменения в Закон Украины "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности".

Принятый парламентом закон связан с введением декларативного принципа. Согласно этому принципу субъект хозяйствования может осуществлять деятельность без получения документа разрешительного характера. Он только сообщает администратору или соответствующему разрешительному органу о соответствии его материально-технической базы требованиям законодательства.

«Это серьезный и большой шаг вперед, которым мы полностью перестраиваем самую коррупционную разрешительную систему в нашей стране», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. По ее словам, закон значительно упростит предпринимателям вхождение в бизнес. «После его вступления в силу будет убрана серьезная преграда для развития бизнеса в нашей стране и чиновники не смогут блокировать предпринимательскую деятельность на стадии регистрации», - отметила депутат.

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, изменения в регуляторном законодательстве позволят предпринимателям почувствовать себя более защищенными от произвола чиновников на местах.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности" об осуществлении хозяйственной деятельности на основании подачи декларации.

За принятие данного решения проголосовали 272 народных депутата из 417 зарегистрированных в сессионном зале.

Данный закон вступает в силу со дня его опубликования.