Следователи СБУ проводят выемку документов в кабинетах КГГА

19:00, 07 июля 2010
Разное
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Причина- земельные вопросы

Следователи СБУ сегодня осуществляют предусмотренные законом следственные действия – выемку необходимых следствию документов по служебным кабинетам чиновников Киевской городской государственной администрации в рамках расследования уголовного дела, которое было возбуждено по факту несанкционированных действий с информацией, сохраняемой в электронном виде.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ, заметив, что дело возбуждено согласно ч.1 ст.362 Уголовного кодекса Украины (несанкционированные действие с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или сохраняется на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней, – УНИАН).

Также в СБУ опровергли информацию о том, что указанные действия якобы касаются заместителя киевского городского председателя, секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО.

«Это не касается лично ДОВГОГО – дело фактовое, и идет не обыск, а выемка документов», - подчеркнули в пресс-центре СБУ, добавив, что «речь идет о выявленных нарушениях в земельной сфере».

Как сообщалось, сегодня работники мэрии сообщили УНИАН, что О.ДОВГОГО на втором этаже мэрии, возле его рабочего кабинета, ожидают сотрудники Службы безопасности Украины.

 

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