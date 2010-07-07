ГЛАВНОЕ на 7 июля (вечер)

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Макропоказатели

Базовая инфляция в Украине в июне составила 0,1%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в июне 2010 года против мая 2010 года составила 0,1%, за январь-июнь т.г. – 3,1%.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, в июне 2009 года показатель базовой инфляции был на уровне 0,9%, за январь-июнь 2009 года – 10,2%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, в Украине дефляция в июне 2010 г. по отношению к маю составила 0,4%, с начала года (к декабрю 2009 года) инфляция – 3,3%, к маю 2009 года – 6,9%, в январе–июне 2010 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, инфляция составила 9,8%.

Финансы Украина начала road show своих еврооблигаций - Ярошенко Украина начала road show (роуд-шоу) своих еврооблигаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО.

“Вчера в Мюнхене мы начали роуд-шоу своих еврооблигаций”, - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.

При этом добавил, что оно будет проведено еще в нескольких финансовых центрах, таких как Бостон, Лондон, Лос-Анджелес и т.д.

По словам министра, правительство планирует таким образом привлечь 2 млрд. долларов на срок 10 лет.

Ф.ЯРОШЕНКО отметил, что road show продлится 10 дней.

Кроме того, министр официально подтвердил факт привлечения средств правительством от российского ВТБ на краткосрочной основе под 6,7% годовых.

Как сообщал УНИАН, в конце июня Ф.ЯРОШЕНКО сообщил, что ведется подготовка роуд-шоу еврооблигаций Украины.

В середине мая Минфин выбрал три международных банка - JP Morgan, Morgan Stanley и "ВТБ Капитал" менеджерами по размещению украинских государственных еврооблигаций.

*** Road show (роуд-шоу) - мероприятие, во время которого представителям целевой аудитории (потребителям, деловым партнерам, пользователям услуг) наглядно демонстрируется продвигаемый объект коммерции (товар или услуга) и результаты его использования.

Fitch повысило национальный рейтинг Украины до уровня «AA(ukr)»

Сегодня международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг Украины по национальной шкале с уровня «AA-(ukr)» до «AA(ukr)». Прогноз по рейтингу – стабильный.

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, повышение национального долгосрочного рейтинга Украины следует за повышением вчера агентством долгосрочных рейтингов дефолта эмитента («РДЭ») Украины в иностранной и национальной валюте по международной шкале с уровня «B-» до «B». Прогноз по долгосрочным РДЭ – стабильный.

НБУ принял решение снизить учетную ставку с 9,5 до 8,5% - Литвицкий

Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 9,5 до 8,5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель группы советников председателя Нацбанка Валерий ЛИТВИЦКИЙ на пресс-конференции.

«Мы приняли решение снизить учетную ставку до 8,5%», - сказал он.

При этом в пресс-службе НБУ не смогли подтвердить изменение учетной ставки, ссылаясь на то, что официального документа они не видели.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 8 июня т.г. снизил учетную ставку с 10,25% до 9,5%. Ранее, 12 августа 2009 года НБУ снизил учетную ставку с 11% до 10,25%.

Новости банков

Клиентские платежи задерживают 9 банков с временной администрацией – НБУ

В Украине клиентские платежи на сегодняшний день задерживают девять банков, их общая сумма составляет около 1,7 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Национального банка Украины Василий ПАСИЧНИК.

«Платежи задерживают лишь банки с временной администрацией», – уточнил он.

По словам В.ПАСИЧНИКА, на сегодня проблемные активы составляют 14% от общего объема.

Кроме того, заместитель председателя сообщил, что для создания санационного банка, по оценкам НБУ, необходимо около 10 млрд. грн. При этом он не исключил участия международных финансовых организаций в его создании.

Налоги

Янукович заявляет, что принятие Налогового кодекса откладывается до осени

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Налоговый кодекс будет принят не раньше осени, но Государственный бюджет на 2011 год будет разработан на новой законодательной базе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время заседания Комитета по экономическим реформам, которое состоялось сегодня в Киеве.

В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что сегодня он имел дискуссию относительно острых вопросов настоящего документа с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ.

«Но это не значит, что мы будем сводить эту работу до выяснения отношений. Кое-кто считает, что снижение налогов, которое мы предлагаем по НДС, налога на прибыль, уже произошли, а все остальное можно отрегулировать как кому хочется. Уже созданы лоббистские группы – мы их знаем - которые уговаривают депутатов, что принимать, а что нет», - сказал Президент и отметил: «Мы не будем делать кодекс ни под одну лоббистскую группу».

«Кодекс будет сделан под страну. И в некоторых направлениях, безусловно, он не будет популярен, но это – закон, который будет приближать нас к европейским стандартам, стандартам прозрачности, к которым мы так с вами стремимся», – подчеркнул глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ обратился с просьбой к председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ о принятии уже на этой неделе решения, которое работало бы на продолжение общественных обсуждений Налогового кодекса и подготовки к принятию соответствующего законопроекта.

«Мы хорошо понимаем, что сможем это сделать только осенью. И уже на основе этого Налогового кодекса и Бюджетного кодекса мы будем формировать новый бюджет 2011 года. Безусловно, мы эту работу должны завершить вместе с принятием бюджета до конца этого года», – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Кабмин распорядился создать в составе налоговой милиции управление оперативного сопровождения крупных налогоплательщиков

Кабинет министров Украины распорядился создать в составе налоговой милиции управление оперативного сопровождения больших налогоплательщиков.

Об этом говорится в правительственном распоряжении от 30 июня 2010 г. №1314-р, обнародованном на официальном парламентском портале.

В тексте документа предусматривается: «Согласиться с предложением Государственной налоговой администрации относительно создания в составе налоговой милиции Государственной налоговой администрации Главного управления специальных операций и управления оперативного сопровождения больших налогоплательщиков в рамках граничной численности работников органов государственной налоговой службы».

В свою очередь вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО согласился с такой позицией Президента, назвав ее «абсолютно разумной». По его убеждению, это позволит принять качественный Налоговый кодекс.

С.ТИГИПКО также заметил, что для реализации настоящего документа еще будет необходимо принять около 50 законодательных актов.

БЮТ предлагает упразднить налоговую милицию

Народные депутаты Украины (БЮТ) Владимир ПИЛИПЕНКО, Валерий ПИСАРЕНКО, Святослав ОЛИЙНЫК и Игорь ВОРОТНЮК внесли в Верховную Раду законопроект, которым предлагается упразднить налоговую милицию, а ее полномочия передать соответствующим подразделениям органов внутренних дел.

Текст проекта закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усовершенствования системы правоохранительных органов с целью улучшения инвестиционного климата в государстве)» №6664 от 6 июля 2010 года зарегистрирован на официальном сайте парламента.

Как указывается в пояснительной записке к документу, из многочисленных жалоб и обращений граждан следует, что налоговая милиция фактически дискредитирует власть: грубо и систематически нарушает права и интересы граждан, мешает предпринимательской деятельности и замешана в коррупции.

Кризис уменьшил количество украинских миллионеров – ГНАУ

В 2009 г. свои миллионные доходы задекларировали 6155 граждан, что на 1260 человек меньше, чем в 2008 г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор департамента налогообложения физических лиц Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) Степан ДУСЯК сегодня во время брифинга.

По его словам, в основном доходы украинских миллионеров получены от инвестиционной деятельности. Самое большое количество таких граждан - традиционно в Киеве, Донецке, Днепропетровске.

«Миллиардные доходы за прошлый год не задекларировал никто», - отметил С.ДУСЯК.

Справка УНИАН. По данным ГНАУ, по итогам 2008 г, в Украине насчитывалось 7423 миллионера, то есть граждан, сумма чистого дохода которых превысила 1 млн. грн., что на 21 меньше по сравнению с 2007 г. Миллиардеров по итогам декларационной кампании 2008 г. в Украине не было.

ТЭК

Кабмин отложил утверждение финплана «Нафтогаза»

Кабинет министров Украины отложил утверждение финансового плана НАК «Нафтогаз Украины» на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО.

«Документ не рассматривался. Его необходимо доработать», - сказал министр.

Напомним, что соответствующий вопрос был внесен в повестку дня сегодняшнего заседания правительства.

Как сообщал УНИАН, 23 июня Ю. БОЙКО на заседании Кабинета министров заявил, что НАК «Нафтогаз Украины» планирует завершить текущий год с дефицитом не более 1% ВВП.

«Учитывая все меры, которые были предприняты в последнее время компанией, - сокращение расходов и увеличение доходной части - мы выходим с минимальным дефицитом, который определен в финансовом плане. Это 1% ВВП», - сказал Ю.БОЙКО.

Ранее премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявлял, что дефицит «Нафтогаза» на конец текущего года составит 10 млрд. грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Кабмин отменил постановление о передаче дочерней компании «Нафтогаза» газораспределительных сетей 43 компаний

Кабинет министров Украины своим постановлением отменил постановление Кабмина №775 от 10 июня 2009 г., которым передавались на баланс дочерней компании НАК "Нафтогаз Украины" государственные газораспределительные сети 43 региональных газоснабжающих компаний (обл- и горгазы).

Соответствующее постановление №547 от 5 июля 2010 г. опубликовано на сайте Верховной Рады.

Напомним, согласно постановлению Кабмина №775 от 10 июня 2009 г. газораспределительных сетей лишились ОАО "Винницагаз", "Волыньгаз", "Гадячгаз", "Днепропетровскгаз", "Днепрогаз", "Донецкгоргаз", "Донецкоблгаз", "Житомиргаз", "Закарпатгаз", "Запорожгаз", "Ивано-Франковскгаз", "Киевоблгаз", "Кировоградгаз", "Коростышевгаз", "Кременчуггаз", "Криворожгаз", "Крымгаз", "Львовгаз", "Луганскгаз", "Лубныгаз", "Макеевкагаз".

В список также вошли "Мариупольгаз", "Мелитопольгаз", "Николаевгаз", "Одессагаз", "Полтавагаз", "Ривнегаз", "Севастопольгаз", "Сумыгаз", "Тернопольгаз", "Тернопольгоргаз", "Тысменицагаз", "Уманьгаз", "Харьковгаз", "Харьковгоргаз", "Херсонгаз", "Хмельницкгаз", "Черновцыгаз", "Черкассыгаз", "Черниговгаз", "Шепетовкагаз", "Козовагаз” и "Киево-Святошинскгаз".

Кроме того, дочернему предприятию "Нафтогаза Украины" были переданы также газораспределительные сети, находящиеся на балансе других дочерних компаний НАК "Нафтогаз Украины": ДК "Газ Украины", ДК "Укртрансгаз", ДК "Укргазвыдобування" и ОАО "Черноморнефтегаз".

4 августа 2009 года НАК «Нафтогаз Украины» в соответствии с уставом компании и по согласованию с Министерством топлива и энергетики Украины завершила создание дочернего предприятия (ДП) «Нафтогазмережи», которое было создано во исполнение постановления Кабинета министров Украины №775 от 10 июня 2009 года «О повышении эффективности управления государственным имуществом газораспределительных сетей».

Справка УНИАН. Распределительные газовые сети, которые являются государственной собственностью, в 2001 году, согласно договору с ДК “Газ Украины” НАК "Нафтогаз Украины", были переданы облгазам в пользование.

Общая протяженность украинских газораспределительных сетей составляет более 300 тыс. км.

Транспорт: УЗ: Движение поездов осуществляется по графику

Движение поездов осуществляется по графику, несмотря на сложные погодные условия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, по состоянию на 7 июля 2010 года все участки открыты для движения поездов. Из-за сложных погодных условий железнодорожники круглосуточно отслеживают состояние путей и инженерных сооружений, усиленное внимание уделяется местам возможного размыва и сдвигов колеи.

В частности, на перегоне Рени-Основная – Рени-Наливная Одесской железной дороги ведется постоянное наблюдение за состоянием железнодорожного пути, земляного полотна и искусственных сооружений. Для укрепления откосов земляного полотна от размыва на отмеченном участке железной дороги на базе Ренинской дистанции колеи ст. Рени-Наливная уже подготовлено 2 тыс. куб. м щебня, 500 куб. м бутового камня и 1000 железобетонных шпал. Железная дорога обеспечена необходимым запасом горюче-смазочных материалов и средств для ликвидации возможных переливов через колею.

На сегодняшний день угрозы подтопления колеи на отмеченном перегоне нет, движение на участке осуществляется согласно графику.

Криминал: СБУ проводят выемку документов в КГГА в рамках дела по факту незаконных действий с информацией относительно земельных вопросов

Следователи СБУ сегодня осуществляют предусмотренные законом следственные действия – выемку необходимых следствию документов по служебным кабинетам чиновников Киевской городской государственной администрации в рамках расследования уголовного дела, которое было возбуждено по факту несанкционированных действий с информацией, сохраняемой в электронном виде.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ, заметив, что дело возбуждено согласно ч.1 ст.362 Уголовного кодекса Украины (несанкционированные действие с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или сохраняется на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней, – УНИАН).

Также в СБУ опровергли информацию о том, что указанные действия якобы касаются заместителя киевского городского председателя, секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО.

«Это не касается лично ДОВГОГО – дело фактовое, и идет не обыск, а выемка документов», - подчеркнули в пресс-центре СБУ, добавив, что «речь идет о выявленных нарушениях в земельной сфере».

Как сообщалось, сегодня работники мэрии сообщили УНИАН, что О.ДОВГОГО на втором этаже мэрии, возле его рабочего кабинета, ожидают сотрудники Службы безопасности Украины.