ВР приняла закон о судоустройстве и статусе судей

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного документа проголосовали 260 из 264 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

С целью совершенствования системы судов общей юрисдикции законопроектом предусматривается создание Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, который наравне с Высшим административным судом Украины и Высшим хозяйственным судом Украины будет функционировать как суд кассационной инстанции.

В то же время у Верховного Суда Украины остаются полномочия относительно пересмотра дел на основании неодинакового применения судом (судами) кассационной инстанции одних и тех же норм материального права, которое потянуло за собой принятие противоположных по содержанию судебных решений в подобных правоотношениях; установление международным судебным учреждением, юрисдикция которого признана Украиной, нарушения Украиной международных обязательств при решении дела судом.

Закон предусматривает уменьшить количество судей Верховного Суда Украины до двадцати – по пять судей от каждой специализированной юрисдикции (гражданской, криминальной, хозяйственной, административной).

Нынешним судьям Верховного Суда Украины создаются возможности для перехода в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел по упрощенной процедуре, а также для перехода в другие суды. При этом социальные гарантии, установленные для судей Верховного Суда Украины, сохраняются.

Судьи Верховного Суда Украины, которые пожелают остаться в Верховном Суде Украины, останутся в нем, а вакантные должности не будут заполняться, пока количество судей не уменьшится до двадцати.

Законом также предусматривается ликвидация военных судов. При этом судьям военных судов создаются возможности для перехода в суды общей юрисдикции, и предусматривается предоставить социальные гарантии в случае их отставки с должности судьи или ухода с военной службы.

Законом внедряется новая процедура назначения судьи на должность впервые, которая, в частности, предусматривает обращение кандидата на должность судьи непосредственно в Высшую квалификационную комиссию судей Украины, определен четкий перечень документов, которые должен подавать кандидат; вводится проведение анонимного тестирования на выявление общих теоретических знаний; прохождение специальной подготовки (теоретической подготовки - в специализированном юридическом высшем учебном заведении четвертого уровня аккредитации и практической подготовки - в Национальной школе судей Украины) и тому подобное.

Процедура подготовки кандидатов на должности судей будет полностью оплачиваться за счет государственных средств, поскольку в соответствии с международными стандартами такая подготовка должна быть бесплатной и осуществляться за счет государства. Кроме этого, в соответствии с выводами Венецианской комиссии участие Президента Украины в процедуре назначения лица на должность судьи будет заключаться лишь в проверке соблюдения процедуры отбора и назначения судей.

По закону, все вопросы, связанные с избранием и увольнением судей, избранных бессрочно (проведение проверок, рассмотрение обращений физических и юридических лиц и др.), должны решаться соответственно в Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Высшем совете юстиции. В свою очередь, акты Верховной Рады Украины будут отображать решения вышеназванных органов. С этой целью внедряется сокращенная процедура избрания и увольнения судей, избранных бессрочно: эти вопросы включаются в повестку дня сессии Верховной Рады Украины внеочередно без голосования и рассматриваются Верховной Радой Украины без выводов комитетов парламента.

Законом предусматривается обязательное назначение членами Высшего совета юстиции судей, избранных бессрочно. Кроме того, предусматривается ликвидировать территориальные квалификационные комиссии, а их полномочия передать Высшей квалификационной комиссии судей Украины, которая оптимизирует процедуру рассмотрения вопросов, связанных с дисциплинарной ответственностью.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины будет действовать в составе одиннадцати членов. В состав Комиссии будут входить шесть судей, которые назначаются съездом судей Украины; два лица, которые назначаются съездом представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений; одно лицо, которое назначается министром юстиции Украины; одно лицо, которое назначается Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека; одно лицо, которое назначается председателем Государственной судебной администрации Украины.

С целью повышения эффективности работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины внедряется административная ответственность за непредоставление или несвоевременное предоставление ответа на запрос Высшей квалификационной комиссии судей Украины и ее членов.

Законом предусмотрено, что председатель местного суда и его заместитель, председатель апелляционного суда и его заместители, председатель высшего специализированного суда и его заместители будут назначаться на должности сроком на пять лет из числа судей этого суда и будут освобождаться от должностей Высшим советом юстиции по предложению соответствующего совета судей.

Законом усиливается криминальная ответственность за невыполнение судебного решения и расширяется круг лиц, которые могут привлекаться к такой ответственности.

Уголовное дело относительно судьи может возбуждать только генеральный прокурор Украины.

Размер заработной платы судьи будет определяться исключительно законом, а не подзаконным актом, что соответствует Конституции Украины. Должностной оклад судьи местного суда предусматривается определить в размере 15 минимальных заработных плат, установленных законом. Должностные оклады других судей предлагается установить пропорционально должностному окладу судьи местного суда в таком размере: судьи апелляционного суда - 1,1; судьи высшего специализированного суда - 1,2; судьи Верховного Суда Украины - 1,3.

Кроме того, законом предусмотрена ежегодная доплата судьям за выслугу лет в таких размерах: при наличии стажа работы до 5 годов – 15 процентов, свыше 5 лет - 20 процентов, свыше 10 лет - 30 процентов, свыше 15 лет - 40 процентов, свыше 20 лет - 50 процентов, свыше 25 лет - 60 процентов, свыше 30 лет - 70 процентов, свыше 35 лет - 80 процентов должностного оклада.

Судьям, которые занимают должности заместителя председателя суда, секретаря судебной палаты, секретаря пленума высшего специализированного суда, секретаря Пленума Верховного Суда Украины предусматривается ежемесячная доплата в размере 5 процентов должностного оклада судьи соответствующего суда, председателю суда - 10 процентов должностного оклада судьи соответствующего суда.

Отметим, фракции БЮТ и НУ-НС в полном составе ушли из сессионного зала парламента и прекратили участие в рассмотрении поправок к законопроекту о судоустройстве и статусе судей.