ДАЙДЖЕСТ СМИ за 8 июля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «3G-конкурс могут провести осенью», в котором пишет - Национальная комиссия регулирования связи (НКРС) планирует об ъявить конкурс на выдачу лицензий на 3G-частоты в сентябре. Ранее проведению конкурса препятствовало отсутствие взаимопонимания между Министерством обороны и НКРС относительно стоимости конверсии частот...

http://delo.ua/technologies/telecom/3g-konkurs-mogut-provesti-osenju-142593/

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Также «Дело» в материале «Европа снижает цены на роуминг за счет Украины» пишет - Еврокомиссия уменьшает цены на международный роуминг. Свои потери европейские операторы восполняют, в том числе, за счет повышения цен для украинских операторов…

http://delo.ua/technologies/telecom/evropa-snizhaet-ceny-na-rouming-schet-ukrainy-142495/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Национальный банк возвращается назад» пишет – трехмесячная дефляция заставила Нацбанк второй раз за месяц снизить учетную ставку до докризисного уровня – 8,5% годовых. Это означает, что банки получают возможность брать долгосрочные кредиты центробанка под 9% годовых. Однако из-за вероятного ускорения инфляции во II полугодии до 11-13% Нацбанк может снова повысить учетную ставку. Эксперты говорят, что именно сейчас стоит привлекать дешевые ресурсы НБУ…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1410002

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Убыток делу не помеха» пишет – Нацбанк отменил ограничения для убыточных банков – со вторника им разрешено выдавать займы аффилированным лицам и необеспеченные кредиты, покупать негосударственные ценные бумаги и наращивать филиальные сети. В убыточных учреждениях считают, что эти операции не несут рисков для вкладчиков. Но эксперты полагают, что теперь собственники банков смогут беспрепятственно выводить средства из своих учреждений…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1410019

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Издание «Экономические известия» в публикации «Нефть обтекает бюджет» пишет – прошло чуть более двух месяцев со дня утверждения парламентом государственной сметы на 2010 г., и способы того, как наполнять госсмету, вновь рассматриваются в стенах парламента. Ярким фоном этому процессу служат нефтяные аукционы, на которых государственная «Укрнефть» с начала года уже потеряла 1 млрд. грн.

http://markets.eizvestia.com/full/neft-obtekaet-byudzhet

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Также издание «Экономические известия» в публикации «В квартирах некому жить» пишет – по итогам полугодия в Киеве через агентства недвижимости арендованы 4,5 тыс. квартир. Однако, учитывая, что, по данным аналитиков, на рынке предлагается больше 25 тыс. квартир для найма, арендодателям приходится идти на уступки клиентам. Например, снижать цены и предлагать различные бонусные условия…

http://markets.eizvestia.com/full/v-kvartirah-nekomu-zhit

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«Газета по-киевски» в материале «МВФ даст кредит только если Украина рассчитается с долгами» пишет - Международный валютный фонд должен продолжить программу сотрудничества с Украиной только после урегулирования всех процедур, связанных с решением Стокгольмского арбитража, уверяет оппозиция…

http://mycityua.com/articles/country/2010/07/08/041806.html

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Также «Газета по-киевски» в материале «Теперь не нужно разрешение, чтобы открыть свою фирму» пишет - Рада приняла закон, согласно которому предприниматели смогут просто «сообщать» государству о том, чем хотят заниматься. Без обязательного получения документов разрешительного характера…

http://mycityua.com/articles/country/2010/07/08/040613.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Пираты брали у моряков DVD-плеер в «аренду» и водили капитана на «расстрел» пишет – моряк с Asian Glory рассказал, как они полгода лежали на матрасах и участвовали в пиратском «театре»…

http://www.segodnya.ua/news/14151494.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «НБУ предоставят реальную независимость?» пишет – Президент предлагает: срок пребывания на посту главы Нацбанка увеличить до 7 лет, значимость Совета НБУ минимизировать, центробанку предоставить право погашать кредиты МВФ за счет золотовалютных резервов...

https://economics.unian.net/rus/detail/51993

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Кто следующий в Кабинете Министров «на вылет»...» пишет – яркие увольнения, проекты постановлений об освобождении и, наконец, кулуарные разговоры – все говорит о том, что противостояние во власти нарастает. В Кабмине затеяли генеральную «уборку». Кто на сегодня среди претендентов на "заслуженный отдых"…

https://economics.unian.net/rus/detail/51960

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Иномарки не подешевеют» пишет – российские покупатели автомобилей могут не надеяться на снижение пошлин на иномарки, как минимум, до 2012 г. Временные заградительные ставки, срок действия которых формально истекает 12 июля, стали постоянными из-за вступления в силу норм Таможенного союза…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/07/08/239924

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Издание «Ведомости» в материале «Chrome вошел в тройку» пишет – безоговорочное лидерство Internet Explorer (IE) от Microsoft несколько лет назад было поколеблено появлением Firefox, а сейчас расстановка сил на рынке браузеров снова меняется благодаря продвижению Chrome от Google…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/07/08/239906

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Издание «Известия» в публикации «За Россией не занимать» пишет - в Санкт-Петербурге громкое убийство. Людей поссорила очередь в супермаркете. Перепалка переросла в потасовку, один из участников ссоры достал травматический пистолет и застрелил своего визави. Подозреваемый - 70-летний старик - задержан. Вероятно, он носил с собой "травматику" для самообороны. Но у очереди свои законы. В Волгограде в офисе Сбербанка скончался 72-летний пенсионер, не выдержав толчеи. Не удивительно, что по длине очередей Россия на первом месте…

http://www.izvestia.ru/economic/article3143705/

(УНИАН)