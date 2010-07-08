План по безвизовому режиму с ЕС утвердят осенью?

МИД Украины рассчитывает на утверждение Плана действий по введению безвизового режима с Европейским Союзом осенью этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Финляндии Александером СТУББОМ.

«Мы разработали План действий по приобретению безвизового режима и рассчитываем на его принятие осенью этого года. Таким образом, можно говорить о том, что есть прогресс, но, конечно, мы хотели бы ускорить достижение результата», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Министр также отметил, что диалог Украины с Евросоюзом по вопросам введения безвизового режима продвигается очень активно.

Он сообщил, что Украина разработала конкретный план принятия соответствующего законодательства, которое позволит решить технические вопросы. В частности, это касается изготовления биометрических паспортов и защиты персональных данных.

В свою очередь, А.СТУББ сказал, что Украина «должна продолжать нажимать для того, чтобы получить в результате безвизовый режим». «Я думаю, что нам удастся достичь этого за несколько лет», - сказал он.