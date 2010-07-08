Украина и ЕАСТ не будут применять антидемпинговые санкции

Украина и страны Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) договорились не применять антидемпинговых санкций друг против друга.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом украинским журналистам сообщил заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ.

“С ЕАСТ мы договорились, что не будет антидемпинговых расследований”, - сказал он.

Заместитель министра не предоставил других деталей.

Как сообщал УНИАН, 24 июня в Рейкьявике Украина и Европейская ассоциация свободной торговли подписали Соглашение о зоне свободной торговли.

Переговоры о создании ЗСТ со странами ЕАСТ были начаты в апреле 2009 года.

14 июня с.г. Кабинет министров одобрил проект соглашения о зоне свободной торговли с ЕАСТ.

Справка УНИАН. Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) создана в 1960 году в соответствии со Стокгольмской конвенцией. В состав ЕАСТ входят Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн. Три страны - члены ЕАСТ - Исландия, Лихтенштейн и Норвегия - входят в Европейское экономическое пространство (ЕЭП), соглашение о создании которого было заключено в мае 1992 года.

ЕЭП объединяет рынки 27 стран - членов Евросоюза и трех стран - членов ЕАСТ в единый рынок объемом около 490 млн. потребителей, что делает его крупнейшим региональным интеграционным объединением в мире.