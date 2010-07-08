Украина заинтересована в получении опыта Финляндии

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что Украина заинтересована в приобретении опыта Финляндской Республики в вопросах проведения реформ и экономического роста государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время встречи с министром иностранных дел Финляндии Александером СТУББОМ, которая состоялась сегодня в Киеве.

В.ЯНУКОВИЧ информировал А.СТУББА о планах правительства Украины пересмотреть по итогам первого полугодия государственный бюджет, в частности, с целью сокращения его дефицита с 5,6%, как было запланировано во время его принятия, до 4,9% до конца года.

«Безусловно, для этого нужно начать реформу. Нужно заставить работать экономику более эффективно», - заявил Президент.

В связи с этим он выразил надежду, что будет начат новый этап в отношениях Украины и Финляндии.

«Мы понимаем отношения с Финляндией как возможность ощутить новое дыхание во многих отраслях, особенно развитии экономики Украины», - заявил глава государства и отметил, что Финляндия удивляет мир своими инновационными подходами развития, и Украина хотела бы получить этот опыт.

В.ЯНУКОВИЧ добавил, что реформирование также коснется и Министерства иностранных дел Украины, в рамках чего особое значение приобретет «экономизация министерства».

В свою очередь, А.СТУББ отметил, что ему известно о том, что «завтра Президент Украины станет опять молодым человеком». Он это сказал учитывая то, что 9 июля В.ЯНУКОВИЧ будет отмечать 60-летие.